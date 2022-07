Super League: l’entraîneur-chef des Dragons catalans, Steve McNamara, accuse Huddersfield Giants de manque de respect | Actualités de la Ligue de Rugby

Le patron des Catalans, Steve McNamara, a accusé Huddersfield de manque de respect après la victoire de son équipe

Steve McNamara a accusé Huddersfield Giants de manquer de respect à son club les Dragons Catalans en affirmant que les équipes françaises “n’apportent rien au jeu”.

McNamara, qui a vu son équipe remporter une victoire de dernière minute 13-12 à domicile contre les Giants dans la Super League de Betfred samedi, a été irrité par les commentaires prétendument faits par Huddersfield lors de discussions avec IMG.

La société mondiale de gestion sportive a conclu un accord de 12 ans avec la RFL pour “réinventer” le jeu et a eu des discussions avec un large éventail de parties prenantes, et l’entraîneur-chef des Dragons s’est exprimé à la suite de leur victoire.

“Ce fut une vraie performance sérieuse contre une équipe qui, je pense, ne nous donne aucun respect”, a déclaré McNamara, qui a passé les trois dernières saisons de sa carrière de joueur avec Huddersfield.

“On parle cette semaine de Huddersfield disant que les équipes françaises ne donnent rien au jeu dans les pourparlers avec IMG et que les équipes françaises ne devraient pas participer à la compétition de Super League, ce qui est une honte absolue.

“Ce que les Catalans ont apporté à cette compétition en 16, 17 saisons est à la hauteur de ce que certains de ces clubs ont apporté en 100 ans. C’est une attitude terrible envers notre jeu et un aspect du manque de respect que leur club nous a montré au cours d’une nombre de fois récemment, leur avis et leur attitude vis-à-vis de l’expansion et des équipes françaises dans la compétition.

“J’espère qu’IMG comprendra cela et le regardera d’un point de vue très large et fera ce qui est juste pour ce jeu afin que nous ne soyons pas un jeu de couloir M62 dans 100 ans ou qu’il n’y ait pas de jeu, et n’écoutez pas les gens étroits d’esprit qui ont leur propre intérêt à cœur.”

Le directeur général de Huddersfield, Richard Thewlis, a riposté aux affirmations de McNamara, insistant sur le fait que tous les commentaires faits lors des réunions avec IMG devraient rester confidentiels.

“Je ne sais pas comment l’entraîneur catalan saurait ce que j’ai dit à IMG, étant donné que je ne les ai rencontrés pour la première fois que la semaine dernière lors d’une réunion de groupe de Super League”, a déclaré Thewlis. Médias de sonorisation.

“La façon dont leur représentant catalan a interprété les sentiments de la rencontre confidentielle est sa prérogative.

“Mais je dirais qu’il vaut mieux que ces discussions restent privées et nous permettons à tous de donner leur point de vue honnêtement et nous permettons à IMG de formuler ses recommandations après avoir pris des sondages auprès de toutes les parties prenantes, ce qui, je suis sûr, le fera.”

L’entraîneur-chef des Giants, Ian Watson, a estimé que son équipe aurait dû recevoir un penalty qui pourrait changer la donne avec le score toujours au même niveau.

Ce n’est pas la première fois que les deux clubs sont impliqués dans une guerre des mots publique cette saison. -off à remettre d’une demi-heure.

Les deux équipes ont également passé une grande partie de la saison de Super League 2022 à se battre dans le top quatre et il y a eu une nouvelle controverse sur le terrain lors de cette rencontre, qui a finalement été réglée par un drop goal de l’arrière latéral des Dragons Sam Tomkins.

Cependant, le patron des Giants, Watson, a estimé que son équipe aurait dû avoir une pénalité pour hors-jeu après que Theo Fages ait récupéré le ballon d’une précédente tentative de drop goal de Mitchell Pearce qui a touché les poteaux avec un score toujours égal à 12-12.

“Vous regardez le drop goal que Catalan a fait à la fin du match qui a touché le poteau et Theo s’y est mis – ils sont tous hors-jeu alors comment peuvent-ils tacler Theo?” Watson a déclaré, ajoutant: “Je pense que nous continuons et gagnons là-bas, potentiellement.”