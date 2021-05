Super League: Leigh Centurions contre Huddersfield Giants et Wakefield Trinity contre Hull KR aperçus | Actualités de la Ligue de Rugby

Jacob Miller est de retour dans l’équipe de Wakefield pour la visite de Hull KR

Nous jetons un coup d’œil à ce qui se dit avant les deux coups d’envoi de 15h en Super League dimanche après-midi, au cours desquels Leigh Centurions accueillera Huddersfield Giants et Wakefield Trinity affronter Hull Kingston Rovers …

Leigh Centurions vs Huddersfield Giants (15h)

L’équipe d’Ian Watson se dirige vers Leigh Sports Village dans une humeur dynamique après avoir enregistré une victoire 26-20 contre les Warrington Wolves lors du match télévisé de lundi dernier.

Ce résultat a été la deuxième victoire des Giants en Super League en 2021 et dimanche, ils retournent au lieu où ils ont remporté leur première victoire du mandat de Watson lorsqu’ils ont battu Leigh 36-18 au troisième tour de la Challenge Cup.

Huddersfield sera également favori pour en inscrire un autre dans la colonne « W » cette fois-ci, bien que l’entraîneur-chef Watson ait averti ses joueurs de ne pas sous-estimer la menace posée par une équipe des Centurions à la recherche de sa première victoire de la saison.

« Leigh est une bonne équipe », a déclaré Watson, qui nomme une équipe inchangée pour ce match. « En les regardant jouer récemment contre St Helens et Wigan, ils se sont vraiment levés et ont bien fait face.

« Vous vous attendez toujours à une bataille physique de la part d’une équipe de Leigh. C’est ce qu’ils ont appelé ces dernières années: une équipe vraiment dure et sérieuse.

« Nous nous attendons à ce que cette mentalité vienne à nous directement de l’extérieur. »

4:27 Faits saillants alors que Huddersfield a résisté à une riposte en deuxième période de Warrington pour triompher en Super League lundi. Faits saillants alors que Huddersfield a résisté à une riposte en deuxième période de Warrington pour triompher en Super League lundi.

Leigh a de nouveau montré leurs capacités lors de leur match contre les Wigan Warriors lundi soir, mais pour la deuxième fois, il a été victime d’un retour de leurs rivaux de derby alors qu’ils descendaient 30-16.

L’entraîneur-chef John Duffy a vu de nombreux signes positifs dans ce match, mais il est naturellement impatient de voir son équipe commencer à produire une performance cohérente sur 80 minutes plutôt que par à-coups pendant les matchs.

« Les gars bourdonnaient après l’échauffement et je pense qu’ils l’ont emporté avec eux au début du match avec la qualité de notre performance en première mi-temps », a déclaré Duffy.

« Nous devons continuer à brancher et nous devons concourir pendant de plus longues périodes. Nous devons être meilleurs à l’entraînement et continuer à jouer pour nous. »

1:41 Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Leigh Centurions et Wigan Warriors Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Leigh Centurions et Wigan Warriors

Duffy pourrait confier à l’Australien Brendan Elliot, trois quarts, ses débuts avec les Centurions dans le match après avoir été nommé dans l’équipe de 21 joueurs pour la première fois depuis son arrivée de Manly Sea Eagles.

Escouades nommées

Leigh Centurions: Ryan Brierley, Matty Russell, Iain Thornley, Junior Sa’u, Lewis Tierney, Liam Hood, Mark Ioane, Ben Hellewell, Jordan Thompson, James Bell, Matty Wildie, Nathaniel Peteru, Jamie Ellis, Matty Gee, Adam Sidlow, Tyrone McCarthy, Craig Mullen, Brendan Elliot, Nathan Peats, Ben Reynolds, Anthony Gelling.

Géants de Huddersfield: Jermaine McGillvary, Jake Wardle, Ricky Leutele, Darnell McIntosh, Lee Gaskell, Aidan Sezer, Luke Yates, Adam O’Brien, Michael Lawrence, Kenny Edwards, Josh Jones, Matty English, Joe Greenwood, Jack Cogger, Chris McQueen, James Cunningham, Oliver Wilson, Leroy Cudjoe, James Gavet, Owen Trout, Sam Wood.

Wakefield Trinity contre Hull Kingston Rovers (15 h)

Chris Chester prépare son équipe de Wakefield à s’attendre à l’inattendu en accueillant son ancien club Hull KR au Mobile Rocket Stadium dimanche après-midi.

Chris Chester est prêt pour une certaine imprévisibilité de Hull KR en attaque

Sous la direction de Tony Smith, les Rovers ont attiré l’attention avec leur approche offensive expansive et parfois imprévisible, et entrent dans ce match sur le dos d’une victoire 26-22 contre Castleford Tigers la dernière fois.

Cela a fait trois victoires lors de leurs quatre derniers matches et l’entraîneur-chef de Trinity, Chester, est bien conscient du défi auquel son équipe est confrontée alors qu’ils cherchent à enregistrer leur première victoire de l’année.

« Ils sont très improvisés », a déclaré Chester. « Le ballon n’est jamais mort contre cette équipe, c’est ce qui en fait une équipe difficile à prévisualiser.

« Ils jouent un foot expansif et Jordan Abdull joue très bien et frappe bien le ballon.

4:35 Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Leeds Rhinos et Wakefield Trinity. Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Leeds Rhinos et Wakefield Trinity.

« Je pense que leur recrutement a été très bon avec Brad Takairangi, Ryan Hall et Korbin Sims, qui leur ont donné une apparence physique très forte. »

Wakefield est boosté par le retour du capitaine Jacob Miller et Bill Tupou pour ce match, qui voit les fans revenir sur leur terrain pour la première fois en près de 15 mois. Hull KR, quant à lui, est sans paire de première ligne George King et Albert Vete.

L’entraîneur adjoint des Rovers, Danny McGuire, est satisfait de la façon dont l’équipe a joué récemment, mais pense qu’il y a beaucoup plus à venir d’eux et a mis en garde contre toute complaisance dimanche.

« Je pense que si quelqu’un a regardé Rovers cette année, il pourrait voir que nous avons joué un rugby exceptionnel, nous sommes une équipe agréable à regarder et nous sommes satisfaits de notre situation », a déclaré McGuire. «Mais nous cherchons constamment à nous améliorer.

1:40 Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Castleford Tigers et Hull KR. Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Castleford Tigers et Hull KR.

« Nous allons nous concentrer sur nos rôles et ne pas sous-estimer leurs capacités. Je sais qu’ils ont eu un peu de mal cette année avec des blessures, mais je pense que Chris Chester a fait un excellent travail là-bas dans une situation difficile. »

Escouades nommées

Wakefield Trinity: Max Jowitt, Bill Tupou, Reece Lyne, Liam Kay, Jacob Miller, Mason Lino, David Fifita, Tinirau Arona, Matty Ashurst, Kelepi Tanginoa, Joe Westerman, Jay Pitts, Eddie Battye, James Batchelor, Chris Green, Joe Arundel, Brad Walker , Yusuf Aydin, Lee Kershaw, Olly Ashall-Bott, Josh Eaves.

Hull Kingston Rovers: Adam Quinlan, Ben Crooks, Greg Minikin, Shaun Kenny-Dowall, Ryan Hall, Jordan Abdull, Matt Parcell, Korbin Sims, Brad Takairangi, Kane Linnett, Dean Hadley, Jez Litten, George Lawler, Matty Storton, Will Dagger, Rowan Milnes, Will Maher, Luis Johnson, Muizz Mustapha, Jimmy Keinhorst.