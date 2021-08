Super League : Leeds Rhinos vs Castleford Tigers et Wigan Warriors vs Salford Red Devils aperçus | Nouvelles de la ligue de rugby

Le capitaine de Castleford, Michael Shenton, devrait manquer les six prochaines semaines en raison d’une blessure

Nous jetons un coup d’œil à ce qui se dit et aux nouvelles de l’équipe avant les deux matchs de la Super League Betfred de vendredi alors que les Rhinos de Leeds accueillent les Tigers de Castleford et les Warriors de Wigan accueillent les Diables rouges de Salford…

Rhinos de Leeds contre Tigers de Castleford (19h45)

Daryl Powell a dit à ses joueurs de Castleford qu’ils devaient atteindre les éliminatoires de la Super League afin de donner au capitaine Michael Shenton une chance de rejouer cette saison.

Le centre vétéran, qui n’a plus de contrat à la fin de l’année, a subi une grave blessure au visage lors de la défaite à domicile 34-16 de lundi contre les Huddersfield Giants, ce qui devrait exclure Shenton jusqu’à six semaines, à commencer par le derby du Yorkshire de vendredi à Leeds.

Ce délai portera Castleford jusqu’à la fin de la saison régulière et ils sont actuellement en dehors des six premiers, encore trois matches avant d’atteindre le minimum de 18 pour se qualifier pour les play-offs, et Powell estime qu’ils doivent gagner six de leurs matchs restants. huit matchs pour maintenir en vie leurs ambitions de play-offs.

« Shenny a été un joueur champion pour ce club et je pense que nous lui devons tous l’opportunité de jouer à nouveau », a déclaré Powell.

« Pour ce faire, nous devons dépasser six semaines. C’est un défi décent, mais nous devons l’attaquer avec une réelle positivité et voir où cela nous mène.

« Je pense que Michael Shenton doit être l’une des raisons pour lesquelles nous poursuivons cela et donnons tout ce que nous avons pour y arriver. »

Peter Mata’utia est l’un des joueurs de retour pour Castleford vendredi

Bien que les Tigers seront sans Shenton, Powell accueille à nouveau les finalistes de la Challenge Cup Gareth O’Brien, Jordan Turner, Peter Mata’utia, Oliver Holmes, Adam Milner, Grant Millington et Jesse Sene-Lefao.

Rob Lui, quant à lui, devrait faire son retour pour Leeds après un mois d’absence en raison d’une blessure à la place de son compatriote Luke Gale, qui est suspendu.

Les Rhinos sont également privés du pilier Mikolaj Oledzki, qui souffre d’une blessure à l’orteil, mais le rameur arrière Bodene Thompson devrait revenir après avoir raté la défaite 27-26 contre Warrington Wolves.

Leeds a mis Castleford au fil de l’épée 60-6 la dernière fois que les équipes se sont rencontrées au Mend-A-Hose Jungle fin mai, mais l’entraîneur-chef Richard Agar s’attend à ce que les visiteurs de vendredi soient une perspective bien différente cette fois-ci.

Faits saillants de la victoire 60-6 de Leeds sur Castleford en Super League Faits saillants de la victoire 60-6 de Leeds sur Castleford en Super League

« Bien que nous ayons eu l’équipe la plus forte sur le parc ce soir-là, je pense que nous avons très bien joué », a déclaré Agar. « Ils n’ont probablement eu que trois matchs depuis lors et un seul d’entre eux que vous regarderiez et diriez que c’est une équipe qui ressemble à une équipe de force avec Castleford.

« Mais nous nous attendons à une meilleure version de Castleford vendredi soir par rapport à ce que nous avons vu contre Huddersfield la semaine dernière et la dernière fois qu’ils nous ont affrontés. Ils ont récupéré des joueurs importants. »

Escouades nommées

Rhinocéros de Leeds : Tom Briscoe, Harry Newman, Konrad Hurrell, Ash Handley, Rob Lui, Luke Gale, Kruise Leeming, Matt Prior, Rhyse Martin, Zane Tetevano, Brad Dwyer, Liam Sutcliffe, Richie Myler, Cameron Smith, Tom Holroyd, King Vuniyayawa, Bodene Thompson , Luke Briscoe, James Donaldson, Jarrod O’Connor, Morgan Gannon.

Tigres de Castleford : Niall Evalds, Derrell Olpherts, Peter Mata’utia, Danny Richardson, Paul McShane, Grant Millington, Oliver Holmes, Adam Milner, Nathan Massey, Alex Foster, Tyla Hepi, James Clare, Jesse Sene-Lefao, Daniel Smith, Greg Eden, Suaia Matagi, Jordan Turner, Lewis Bienek, Brad Graham, Gaz O’Brien, Jimmy Keinhorst.

Wigan Warriors contre Salford Red Devils (19h45)

Richard Marshall s’inspire des performances précédentes de Salford contre Wigan en 2021 avant le voyage des Red Devils au DW Stadium vendredi soir.

Un drop goal de l’ancienne star de Salford Jackson Hastings a arraché une victoire 17-16 pour les Warriors au stade AJ Bell en mai, tandis que les Red Devils ont également battu Wigan 20-6 lors d’un match de pré-saison.

L’entraîneur-chef Marshall, dont l’équipe est revenue à l’action après que son dernier match avec Hull Kingston Rovers a été reporté en raison de problèmes de Covid-19, a été enthousiasmé par ces performances et espère qu’ils pourront aider à obtenir un résultat positif cette fois-ci.

« Ce sera un gros test », a déclaré Marshall. « Nous avons eu quelques bonnes batailles avec eux au cours de cette saison – nous les avons battus en match amical et avons perdu à un point alors que nous n’étions pas loin – nous allons donc essayer de reproduire ces performances. »

Salford est stimulé par Kevin Brown, et les attaquants Elijah Taylor et Danny Addy sont de retour de blessure.

L’arrière latéral Dan Sarginson obtient également un rappel avec le centre Matty Costello et le demi-arrière Dec Patton, tandis que la paire de prêt de Warrington Nathan Roebuck et Ellis Robson sont incluses dans l’équipe de 21 joueurs.

Wigan a perdu le demi-arrière Thomas Leuluai à cause d’une blessure et les accessoires Brad Singleton et Oliver Partington ont été suspendus. Adrian Lam a également reposé le deuxième ligne Liam Farrell.

Cependant, il est en mesure d’accueillir à nouveau Zak Hardaker et Jai Field, qui feront sa révérence à domicile après s’être déchiré les ischio-jambiers à ses débuts en mars.

Zak Hardaker est sur le point de revenir à l’action pour Wigan

Hardaker est absent depuis mai, initialement par suspension et depuis un mois avec un disque bombé dans le cou, tandis qu’Australian Field devrait faire ses débuts à domicile tant attendus après s’être déchiré un ischio-jambier lors de ses débuts en mars.

Il y a également des retours pour l’ailier Liam Marshall et les attaquants Morgan Smithies, Tony Clubb et Ethan Havard, et l’entraîneur-chef Lam se méfie des menaces posées par les huit visiteurs alors que Wigan vise à s’appuyer sur la victoire 50-6 de la semaine dernière contre le bas. Leigh Centurion.

« Ils ont de très bonnes personnes dans leur équipe », a déclaré Lam. « Ils auront également beaucoup de nouveaux joueurs. Nous les respectons très fortement. »

Escouades nommées

Guerriers de Wigan : Zak Hardaker, Oliver Gildart, Liam Marshall, Jai Field, Sam Powell, Joe Bullock, Willie Isa, John Bateman, Morgan Smithies, Tony Clubb, Liam Byrne, Harry Smith, Ethan Havard, Jake Bibby, Mitch Clark, Joe Shorrocks, Kai Pearce -Paul, Sam Halsall, Umyla Hanley, Jackson Hastings, Amir Bourouh.

Diables rouges de Salford : Joe Burgess, Tui Lolohea, Kevin Brown, Lee Mossop, Andy Ackers, Pauli Pauli, Elijah Taylor, Danny Addy, Josh Johnson, Chris Atkin, Harvey Livett, Rhys Williams, Dan Sarginson, Matt Costello, Jack Ormondroyd, Sam Luckley, Dec Patton , Connor Aspey, Ata Hingano, Nathan Roebuck, Ellis Robson.