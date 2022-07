Super League: le Toulouse Olympique remporte une victoire vitale 20-6 sur les Leeds Rhinos alors que leur bataille de relégation se poursuit | Actualités de la Ligue de Rugby

L’ailier Matty Russell de Toulouse Olympique pointe le ballon pour un essai. (Photo : Manuel Blondeau/SWpix.com)

Le Toulouse Olympique a remporté samedi une victoire vitale 20-6 sur les Leeds Rhinos dans des conditions bouillantes au Stade Ernest Wallon dans le sud de la France alors que leur bataille pour éviter la relégation se poursuit cette saison.

Toulouse s’est hissé au bas du classement de la Super League après avoir remporté sa troisième victoire consécutive avec une victoire âprement disputée 20-6 contre Leeds dans une chaleur étouffante.

Le club français en difficulté a dépassé Wakefield sur la différence de points, bien que Trinity ait la chance de répondre lorsqu’il jouera à Hull KR dimanche.

Harrison Hansen fait une course pour Toulouse alors que les hôtes résistent mieux à la chaleur. (Photo : Manuel Blondeau/SWpix.com)

Les essais de Latrell Schaumkel, Matty Russell et Joe Bretherton ont fait tourner le tableau de bord pour Toulouse, Chris Hankinson convertissant les trois et donnant un penalty, tandis que Brad Dwyer a saisi le seul essai des Rhinos.

Le match dans le sud de la France a été régulièrement arrêté pour des pauses dans l’eau alors que la température atteignait 40 ° C et que les hôtes ont mieux fait face aux conditions pour renforcer leurs espoirs de survie lors de leur première saison dans l’élite.

Leeds était déjà en sous-effectif pour son voyage en France et a subi un nouveau revers alors que Liam Sutcliffe est passé de la formation de départ au banc avant le coup d’envoi pour cause de maladie. Toulouse en a profité pour décrocher sa cinquième victoire de la saison.

Hankinson a mis Toulouse sur pied avec un penalty à la 12e minute avant qu’une passe de balle du capitaine Tony Gigot ne crée le premier essai pour l’ailier Schaumkel cinq minutes plus tard.

Hankinson était sur la cible avec la conversion pour le porter à 8-0.

Olly Ashall-Bott a envoyé un ballon à travers Hankinson à l’ailier opposé Russell 10 minutes plus tard pour un essai dans le coin gauche et, avec Hankinson à nouveau réussi avec le coup de pied de la ligne de touche, Toulouse a maintenu son avantage de 14-0 jusqu’à l’intervalle.

Leeds a été stimulé en seconde période par le retour réussi du pilier Mikolaj Oledzki après une évaluation antérieure de blessure à la tête et, lorsque Ashall-Bott a largué une imposante bombe Richie Myler, les Rhinos semblaient susceptibles de marquer. Mais Toulouse a résisté et a travaillé le ballon à l’autre bout du terrain où ils ont forcé un abandon sur la ligne de but, ce qui a conduit à une rafale vers les poteaux du pilier Daniel Alvaro qui a été courageusement stoppé par James Bentley.

Les hôtes étaient en contrôle au coucher du soleil et la chaleur commençait à se calmer mais, malgré de longues périodes de possession, avec Gigot et son compatriote demi-arrière Corey Norman dictant le jeu, ils ne pouvaient pas ajouter à leur avance.

Joe Bretherton s’écrase pour l’ultime essai toulousain. (Photo : Manuel Blondeau/SWpix.com)

Il a fallu une rafale factice à courte portée de la part du talonneur de Leeds Dwyer pour créer le prochain essai et gagner à Leeds ses premiers points du match, Rhyse Martin ajoutant la conversion pour porter le score à 14-6 à la 69e minute.

Cependant, les visiteurs subiraient un autre coup dur lorsque le centre Max Simpson a dû quitter le terrain avec une blessure apparente à la cheville.

Dwyer a failli marquer un deuxième essai à trois minutes de la fin mais a échappé le ballon avec la ligne à sa merci, et à la place Toulouse a terminé le travail alors que Bretherton a traversé à la 78e minute.

Il a divisé la défense avec une puissante poussée au-dessus de la ligne, Hankinson se convertissant pour un score final de 20-6.