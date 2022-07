Super League : le premier essai de Will Smith permet au Hull FC de s’imposer face au Toulouse Olympique | Actualités de la Ligue de Rugby

Will Smith s’envole pour un premier essai pour le Hull FC contre Toulouse

Will Smith a décroché un premier essai alors que le Hull FC retrouvait enfin sa forme avec un martèlement 30-6 des lutteurs de la Betfred Super League Toulouse Olympique au Stade Ernest Wallon.

L’équipe de Brett Hodgson a déchiré le carnet de forme après six défaites lors de ses sept derniers matchs et a rendu la vie plus difficile à l’équipe française promue dans sa bataille contre un retour instantané au championnat.

Toulouse a pris les devants après sept minutes lorsqu’un échappé de Hull au jeu du ballon sur sa propre ligne a donné à James Cunningham une reprise facile et une chute sur la ligne d’essai, Chris Hankinson ajoutant la conversion.

Mais le Hull FC a réagi rapidement lorsque Jake Connor, jouant au centre, a envoyé une passe coupée à l’ailier Josh Simm qui a traversé dans le coin droit. Luke Gale était sur la bonne voie avec la conversion de la ligne de touche pour égaliser les scores.

Et lorsque la nouvelle recrue Smith a donné un coup de pied dans les jambes d’un défenseur toulousain pour préparer un essai pour le deuxième rameur Ellis Longstaff, les visiteurs ont pris les devants 10-4.

Un coup de pied 40-20 du capitaine Tony Gigot a remis Toulouse à l’attaque et le Hull FC a ensuite été contraint à un abandon sur la ligne de but.

L’ailier toulousain Ilias Bergal pensait qu’il avait marqué dans le coin gauche peu de temps après, seulement pour que l’arbitre Ben Thaler le retire pour une passe en avant, et malgré une période d’attaque intense de l’équipe à domicile, ils n’ont pas été en mesure de transformer la pression en points et il restait 10-6 à la mi-temps.

James Cunningham a ouvert le score pour Toulouse

Hull FC est sorti en tirant après la pause et a forcé deux abandons précoces sur la ligne de but et un penalty, mais n’a pas pu progresser sur le tableau de bord.

Leur tâche a cependant été facilitée lorsque le pilier de l’Olympique Harrison Hansen a été éconduit pour un tacle dangereux sur Jordan Johnstone à la 50e minute.

Et lorsque le pilier géant de Hull Kane Evans a percé la défense trois minutes plus tard pour libérer Jack Walker puis Smith pour terminer un essai de 70 mètres sous les poteaux, les visiteurs étaient en contrôle ferme à 16-6 après la conversion de Gale.

Le Hull FC a augmenté son avance quelques instants plus tard lorsque Jack Brown a profité d’une confusion défensive pour marquer à 10 mètres et que la conversion de Gale a poussé les Noirs et Blancs 22-6 devant.

Harvey Barron est passé au Hull FC en seconde période

Gale a ajouté un penalty à la 63e minute et le coup de pied intelligent de Connor a ensuite forcé un autre abandon sous les poteaux de Toulouse.

Deux ballons lâchés par l’arrière latéral Oliver Ashall-Bott ont aggravé les choses pour Toulouse et ont permis au Hull FC de se positionner sur le terrain, et le coup de pied de Gale sur l’aile a été capté par le remplaçant Harvey Barron qui a marqué un cinquième essai.

Le désespoir de Toulouse s’est ensuite transformé en indiscipline, concédant une série de pénalités alors que le temps s’écoulait sur le match.

Ce qu’ils ont dit

L’entraîneur-chef du Hull FC Brett Hodgson

“Nous avons réalisé une performance dont nous sommes fiers aujourd’hui. Toulouse est une équipe très forte, surtout ici, mais voir des centaines de supporters chanter dans le coin du stade à la fin du match signifie beaucoup pour les joueurs et le club.”

L’entraîneur du Toulouse Olympique Sylvain Houles

“Notre indiscipline nous a encore coûté, avec et sans ballon. Nous n’avons pas mal commencé, mais après cela, nous avons cédé trop souvent et nous avons fait de même contre Salford en seconde période la semaine dernière.

Et après?

Les Toulousains se déplacent aux Hull Kingston Rovers le jeudi 4 août pour un match en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 20h). Hull FC est absent pour Huddersfield Giants la nuit suivante (19h45).