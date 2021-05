Super League: le plaisir d’Ian Watson pour la «victoire exceptionnelle» des Huddersfield Giants contre les Wolves de Warrington | Actualités de la Ligue de Rugby

Lee Gaskell et Jack Cogger célèbrent un essai dans la victoire de Huddersfield contre Warrington

Ian Watson a salué les Huddersfield Giants alors qu’ils tenaient le coup pour une victoire 26-20 de la Super League Betfred contre les Warrington Wolves au stade Halliwell Jones.

Une foule de 4000 personnes était présente pour la première fois en plus de 12 mois, mais ils ont été déçus car les Wolves n’ont pas réussi à renverser un déficit de 20-0 à la mi-temps, tandis que les Giants n’ont remporté que leur deuxième victoire dans la compétition cette saison.

Lee Gaskell a remporté deux essais pour les vainqueurs avec Jermaine McGillvary et Kenny Edwards également touchés – tandis qu’Aiden Sezer a inscrit cinq buts – alors qu’ils remportaient leur première victoire à Warrington en six ans.

Les géants retardent le combat de Warrington Les deux essais de Lee Gaskell ont aidé Huddersfield à résister à une riposte de Warrington pour remporter une victoire de 26-20 en Super League.

« Les gars étaient vraiment bons ce soir et ce fut une victoire exceptionnelle », a déclaré Watson. «C’est une question importante pour nous en termes de situation actuelle.

« Le fait que nous ayons poussé St Helens très près et maintenant battu Leeds et Warrington, c’est de bon augure pour nous pour l’avenir. Nous ne sommes pas l’article fini et il y a beaucoup à travailler mais c’est un pas dans la bonne direction.

« Nous avons commencé le match très fort et avons été cliniques avec le ballon en première mi-temps. En seconde période, nous n’avons pas bien commencé défensivement, ce qui a vu un élan et il nous a fallu un peu de temps pour gérer cela et reprendre l’élan. . «

1:21 L’entraîneur de Huddersfield, Ian Watson, était plein d’éloges pour la performance de son équipe après leur victoire à l’extérieur contre Warrington L’entraîneur de Huddersfield, Ian Watson, était plein d’éloges pour la performance de son équipe après leur victoire à l’extérieur contre Warrington

Le patron des Giants a fait l’éloge de l’atmosphère créée par les fans dans le stade, ce qui, selon lui, a presque aidé à faire passer les Wolves au-dessus de la ligne.

« Nous avions probablement besoin d’un bon départ pour nous assurer que les supporters de Warrington soient calmes car ils étaient exceptionnels et bruyants et créaient une bonne ambiance », a déclaré Watson.

« Dès qu’ils ont pris l’élan, je pense que cela leur a donné 10% de plus et ils les ont vraiment soulevés et évidemment nous n’avions pas de supporters sur le terrain, donc vous vous inquiétez car cela peut faire une différence dans les matchs serrés.

1:19 Jon Wells distingue la performance d’Aidan Sezer lors de la victoire à l’extérieur de Huddersfield contre Warrington Jon Wells distingue la performance d’Aidan Sezer lors de la victoire à l’extérieur de Huddersfield contre Warrington

« Le fait que nous ayons gardé une feuille blanche dans les 40 premières minutes était énorme, cependant, parce que nous étions sous la pompe à l’arrière de la mi-temps et je pensais que nous avons très bien géré cela. »

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, a félicité le caractère de son équipe pour se battre pour revenir dans le match.

Les essais de Greg Inglis, Daryl Clark et Josh Thewlis et quatre buts de Gareth Widdop ont donné aux Wolves une chance de remporter une victoire spectaculaire avant de tomber juste en deçà.

0:59 L’entraîneur de Warrington, Steve Price, dit que le lent démarrage du match leur a coûté la victoire contre Huddersfield L’entraîneur de Warrington, Steve Price, dit que le lent démarrage du match leur a coûté la victoire contre Huddersfield

« Notre performance au premier semestre n’était pas le reflet fidèle de la façon dont nous allions récemment », a déclaré Price. «Leur vitesse de mêlée était bien trop rapide pour nous et le score de 20-0 en était le reflet.

«Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère en seconde période pour revenir dans le match et avoir l’opportunité de le gagner à l’arrière. moitié.

« Nous sommes arrivés à moins de deux points, ce qui montre que nous avons des points en nous et que la première mi-temps a été difficile à remporter. Je suis désolé que nous n’ayons pas pu remporter la victoire pour les fans car c’était une journée spéciale pour les récupérer et ils l’ont fait. pleuraient pour leur dose de ligue de rugby. «