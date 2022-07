Super League: le doublé de Lewis Murphy aide Wakefield Trinity à remporter un derby crucial contre les Tigers de Castleford | Actualités de la Ligue de Rugby

Lewis Murphy s’enfuit pour marquer son deuxième essai pour Wakefield

Les deux essais de Lewis Murphy ont aidé Wakefield Trinity à mettre fin à sa longue série de défaites contre les rivaux du derby Castleford Tigers et à sortir de la zone de relégation de la Betfred Super League avec une victoire 32-6 dans la jungle de Mend-A-Hose.

Les essais du joueur de 20 ans, Liam Hood et Matty Ashurst ont mis Trinity fermement en contrôle à la pause alors qu’ils menaient 18-0, avec la meilleure opportunité de Castleford de voir Bureta Faraimo avoir un essai possible exclu par l’arbitre vidéo.

L’ailier Murphy a ensuite parcouru la longueur du terrain neuf minutes après le début de la seconde période pour un essai solo spectaculaire pour mettre son équipe sur la voie d’une première victoire contre les Tigers depuis 2015, avec le score de David Fifita et six buts de Mason Lino scellant la victoire.

En plus de mettre fin à une série de 17 matchs sans goûter à la victoire contre leurs rivaux du West Yorkshire, le résultat a sorti Wakefield de la zone de relégation et deux points d’avance sur le Toulouse Olympique, qui a été battu à domicile contre le Hull FC plus tôt dans la nuit. .

Plus à venir…