Super League: Jake Connor de retour aux Huddersfield Giants après avoir quitté le Hull FC | Actualités de la Ligue de Rugby

Jake Connor revient à Huddersfield après six saisons avec le Hull FC

Jake Connor reviendra aux Huddersfield Giants du Hull FC pour le début de la saison 2023 de la Betfred Super League après six saisons au stade MKM.

L’arrière ou le demi-arrière de 29 ans a commencé sa carrière avec les Giants où il est passé par le système des jeunes et a fait ses débuts en 2013, passant trois saisons supplémentaires avec le club.

Connor est avec le Hull FC depuis 2017, remportant la Challenge Cup lors de sa première année avec les Noirs et Blancs, mais a maintenant décidé de retourner là où tout a commencé après avoir signé un contrat de trois ans.

“Je suis absolument ravi de revenir”, a déclaré Connor. “Bien que ce n’était pas une décision facile, c’est définitivement la bonne pour moi et ma famille.

“J’ai l’impression d’avoir des affaires inachevées au club, et j’ai de vieux amis ici que j’ai hâte de retrouver.

“J’ai vraiment hâte de travailler sous Ian Watson et aussi Luke Robinson que je connais bien. J’ai joué contre les équipes d’Ian à de nombreuses reprises, et ils sont toujours bien entraînés. Nous avons une bonne équipe et un bon structure, et j’ai hâte d’en faire partie et de profiter de mon rugby.”

Connor est la dernière recrue d’une saison morte chargée pour Huddersfield, qui a déjà recruté Esan Marsters du côté de la LNR Gold Coast Titans, le trio Wigan Warriors Jake Bibby, Jack Bibby et Sam Halsall, l’ancien centre de St Helens Kevin Naiqama et Canberra Raiders. Harry Rushton.

Jake 'The Snake' Connor rejoint Jon Wells sur l'écran tactile pour un aperçu approfondi de son style de jeu et de sa personnalité, ainsi que des ambitions futures de l'une des plus grandes stars de la Super League

L’entraîneur-chef des Giants, Ian Watson, est ravi d’avoir ajouté l’international britannique à ses rangs pour 2023 et est enthousiasmé par ce qu’il ajoutera après une année qui a vu Huddersfield atteindre la finale de la Betfred Challenge Cup et les barrages de la Super League.

“J’aimerais souhaiter la bienvenue à Jake chez les Giants, c’est une énorme signature pour nous”, a déclaré Watson. “Jake est un joueur que j’admire de loin et c’est un compétiteur coriace qui veut gagner à tout prix et poussera les membres de son équipe à être meilleurs et à en vouloir plus.

“L’année dernière, nous étions la quatrième meilleure attaque de Super League et j’espère que l’ajout de Jake dans notre équipe pourra nous propulser à marquer encore plus de points tout en maintenant notre mentalité défensive.

“C’est un grand moment pour Huddersfield de récupérer l’un de nos propres joueurs et beaucoup de crédit devrait aller à Richard [Thewlis, chief executive] et Ken [Davy, chairman] pour avoir travaillé si dur pour faire passer cet accord.”