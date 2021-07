Super League : Ian Watson révèle la peur des blessures de Jermaine McGillvary à quatre essais pour les Giants de Huddersfield | Nouvelles de la ligue de rugby

Jermaine McGillvary a ignoré une peur des blessures pour aider Huddersfield à battre le Hull FC

Ian Watson a rendu hommage à Jermaine McGillvary après avoir surmonté une peur des blessures et un début malheureux pour marquer quatre essais et aider les Huddersfield Giants à mettre fin à une série de six défaites avec une victoire 40-26 sur Hull FC.

McGillvary était sur le point de se retirer à l’échauffement après avoir ressenti plus d’inconfort avec une blessure au pied et a changé d’aile après que Hull ait profité de son manque de hauteur sous le ballon haut pour courir en deux essais et établir une avance de 16-10.

Le vétéran avait déjà marqué le premier essai de Huddersfield sur l’aile droite et en a marqué trois autres sur la gauche alors que les Giants se dirigeaient vers une victoire de huit essais.

L’impressionnant quatuor de McGillvary aide les Giants à gagner Les quatre essais de Jermaine McGillvary ont aidé Huddersfield à mettre fin à une série de six défaites consécutives en battant Hull FC 40-26.

« Je dois donner beaucoup de crédit à Jez », a déclaré Watson. « Il n’était pas censé jouer. Il a failli abandonner pendant l’échauffement, mais il a dit qu’il ne pouvait pas laisser tomber les garçons.

« Ensuite, faire face à l’adversité qu’il a subie avec les deux essais qu’ils ont marqués et revenir et marquer quatre montre le caractère qu’il a. »

Le partenaire de centre de longue date de McGillvary, Leroy Cudjoe, s’est également joint à l’acte, marquant sa 300e apparition pour son club natal avec le dernier essai des Giants.

« J’espérais que c’était l’essai gagnant », a déclaré Watson. « C’était un match spécial pour lui et c’est quelqu’un dont Huddersfield doit rester impliqué pendant longtemps.

1:18 Ian Watson pense que Huddersfield s’est amélioré au cours des deux dernières semaines après avoir rompu une séquence de six défaites consécutives contre Hull FC Ian Watson pense que Huddersfield s’est amélioré au cours des deux dernières semaines après avoir rompu une séquence de six défaites consécutives contre Hull FC

« Il est Huddersfield de part en part et un excellent modèle pour les enfants de Huddersfield. »

Les Giants ont fait la lumière sur l’absence de 10 habitués, avec les demi-arrières inexpérimentés Will Pryce et Oliver Russell en tête.

Pryce, le fils de 18 ans de l’ancien combattant britannique Leon, a marqué pour le deuxième match consécutif tandis que les coups de pied tactiques de Russell ont joué un rôle important dans la victoire.

« Je suis absolument compensé pour Olly », a déclaré Watson. « Je lui ai parlé cette semaine de la mise en place des premiers coups de pied et il l’a fait à la perfection. Il est resté dehors une heure à les pratiquer et cela a porté ses fruits.

1:47 L’homme du match Jermaine McGillvary marque quatre essais pour les Giants de Huddersfield pour aider à briser leur série de défaites contre Hull FC L’homme du match Jermaine McGillvary marque quatre essais pour les Huddersfield Giants pour aider à briser leur série de défaites contre Hull FC

« Nous méritons ce que nous avons obtenu aujourd’hui. Nous nous améliorons de plus en plus et les garçons jouent en équipe. Je pensais que nos milieux étaient exceptionnels, ils étaient physiquement dominants défensivement. »

Le match divertissant s’est terminé sur une note amère lorsque Josh Jones de Huddersfield et l’attaquant de Hull Andre Savelio ont été expulsés par l’arbitre Chris Kendall après avoir échangé des coups lors d’une échauffourée alors que le sirène final retentissait.

« J’étais mécontent qu’Andre Savelio s’en prenne à l’un de nos jeunes garçons, Robson Stevens », a déclaré Watson. « Josh est allé protéger Robson et je veux que nos gars protègent les jeunes, je ne veux pas que quelqu’un leur tire dessus. »

À propos des licenciements, l’entraîneur de Hull, Brett Hodgson, a déclaré: « Il y a eu un peu de provocation de leur part, mais je pense que nous aurions pu mieux gérer ce dernier moment.

0:44 Brett Hodgson a estimé que c’était une «leçon difficile à apprendre ce soir» après la défaite 40-26 du Hull FC contre les Giants de Huddersfield Brett Hodgson a estimé que c’était une «leçon difficile à apprendre ce soir» après la défaite 40-26 du Hull FC contre les Giants de Huddersfield

« Il y a eu beaucoup d’émotion en fin de match, beaucoup de choses se sont dites entre les équipes. »

Alors que Huddersfield était aguerri et énergique dès le début, les Noirs et Blancs semblaient nettement rouillés après leur mise à pied, mais Hodgson n’avait aucune excuse pour la défaite de son équipe.

« C’est très décevant », a déclaré l’ancien joueur de Huddersfield Hodgson. « Nous nous sommes très bien préparés avant le match, mais nous n’étions pas disposés à exercer suffisamment de pression et notre discipline nous a laissé tomber.

« Il n’y a pas d’excuses, nous avons été dominés aujourd’hui. Nous devions être meilleurs que cela – nous étions loin dans de nombreux domaines. »