Super League féminine : York Valkyrie peut-elle affronter les Leeds Rhinos pour remporter la gloire lors de la dernière grande finale ? | Actualités de la Ligue de Rugby

La capitaine de York, Sinead Peach, et la skipper de Leeds, Hanna Butcher, ont pour objectif de remporter le trophée de la Super League féminine dimanche.

L’histoire de la révolution de la ligue de rugby York Valkyrie a été, jusqu’à présent, un cas si proche et si loin.

La finale de la Betfred Women’s Challenge Cup 2021 et la grande finale de la Betfred Women’s Super League de l’année dernière les ont toutes deux manquées pour remporter l’un des deux grands prix du sport. Plus tôt cette année, York s’est vu refuser une place dans la première finale de la Women’s Challenge Cup à Wembley également lors d’une défaite angoissante d’un point contre St Helens également.

Cependant, les Valkyrie ont une autre chance de mettre tous ces quasi-accidents au lit lors de la pièce maîtresse de la Super League féminine dimanche, en direct sur Sports aériens. Une fois de plus, ils ont déjà le League Leaders’ Shield de la saison régulière dans le sac et affrontent à nouveau les Leeds Rhinos pour être sacrés champions.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Cette année, cependant, l’équipe de Lindsay Anfield a l’avantage du terrain grâce à cette première place du classement et jouera devant une foule nombreuse au LNER Community Stadium, le capitaine Sinead Peach ne se faisant aucune illusion quant à l’importance de cet avantage. serait pour le club de décrocher un premier titre BWSL.

« Cela signifie tout », a déclaré Peach York RLFC TV. « Au début de la saison, vous publiez des plates-formes pour ce que vous voulez réaliser et perdre dans la [Challenge Cup] En demi-finale, nous avons été vidés, mais nous avons rebondi depuis.

« Nous avons l’opportunité de soulever une autre coupe après le championnat des leaders de la Ligue et c’est tout ce que nous voulons, et je suis sûr que les filles sont prêtes à faire tout ce qu’elles peuvent pour s’assurer d’en sortir victorieuses. »

Pour la deuxième année consécutive, York a vaincu les Wigan Warriors pour gagner une place dans la Grande Finale, cette fois en gagnant 22-6 grâce à une autre performance cruciale de la Femme d’Acier en titre Tara-Jane Stanley, qui a marqué un essai et aidé deux autres. après que les visiteurs aient pris les devants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire des York Valkyrie contre les Wigan Warriors en demi-finale de la Super League féminine de Betfred Faits saillants de la victoire des York Valkyrie contre les Wigan Warriors en demi-finale de la Super League féminine de Betfred

Leeds, champion en titre, a quant à lui eu besoin d’un essai de Sophie Robinson lors de la prolongation du point d’or pour vaincre St Helens 20-16 au Totally Wicked Stadium lors de leur affrontement en demi-finale et contribuer à venger leur défaite en finale de la Coupe de Wembley contre les Saints en août. .

Leeds a de nouveau atteint la Grande Finale malgré le passage des internationales anglaises Fran Goldthorp et Georgia Roche à la compétition australienne NRLW plus tôt cette année et Caitlin Beevers, joueuse du match lors de la victoire 12-4 de l’année dernière contre York lors de la finale du titre, a salué l’unité. de l’équipe.

« Je pense que nous avons très bien réussi », a déclaré Beevers. Sports aériens. « Nous avons eu beaucoup d’adversité ; nous avons eu des joueurs qui ont rejoint la NRLW au début de la saison avec quelques blessures au début, et je pense que nous sommes vraiment arrivés au point où nous pouvons participer à des matchs comme celui-ci. .

« Ces deux dernières années, nous avons réussi à nous qualifier pour la Grande Finale et cela montre à quel point nous sommes engagés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Caitlin Beevers dit que Leeds est impatient de se qualifier pour la grande finale féminine de la Super League, mais se méfie d’une équipe de York en forme et de ses attaquants dangereux Caitlin Beevers dit que Leeds est impatient de se qualifier pour la grande finale féminine de la Super League, mais se méfie d’une équipe de York en forme et de ses attaquants dangereux

« Peu importe l’adversité à laquelle nous sommes confrontés en début de saison, nous nous unissons et cela montre ce qu’est l’environnement de Leeds.

« Nous sommes prêts et impatients d’y aller. L’entraînement des deux dernières semaines a été absolument phénoménal, donc nous sommes impatients de commencer. »

La finale de l’année dernière s’est déroulée sur le terrain neutre du Totally Wicked Stadium et Leeds sait à quel point l’avantage du terrain ne compte pas toujours après la défaite sur son terrain de Headingley contre St Helens lors de la décision 2021.

Peach est catégorique : York ne prend rien pour acquis non plus, après avoir été tenu en échec 12-12 par les Rhinos à domicile en juillet après les avoir battus 34-12 à l’extérieur en avril, mais la nominée pour Woman of Steel 2023 et ses coéquipières sont ravis d’avoir l’opportunité d’être sacrés champions pour la première fois devant une foule partisane.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire spectaculaire des Leeds Rhinos en demi-finale de la Super League féminine de Betfred contre St Helens Faits saillants de la victoire spectaculaire des Leeds Rhinos en demi-finale de la Super League féminine de Betfred contre St Helens

« C’est énorme que nous ayons l’avantage du terrain et que nous soyons à l’aise de jouer ici, mais dans le même sens, nous ne faisons pas preuve de complaisance », a déclaré Peach.

« Nous savons qu’il y a du travail à faire, mais se préparer mentalement à être sur notre terrain avec nos supporters locaux est énorme pour nous, et les filles sont vraiment excitées d’y aller et de faire un bon spectacle.

« Nous savons que les fans seront derrière nous avec la batterie, donc nous avons hâte de les manquer. »

Wilkin : Les Rhinos ont la capacité de gagner des matchs serrés

Jon Wilkin, expert de la ligue de rugby de Sky Sports, à propos de la grande finale de la Super League féminine de cette année :

« Tout comme l’équipe masculine de son âge d’or, Leeds a juste la capacité de gagner des matchs serrés et des matchs qu’ils ne devraient peut-être pas gagner.

« Je pensais qu’ils avaient fait ça contre St Helens en demi-finale. C’était une performance incroyable et une victoire avec un point en or, et à juste titre, ils se frayent un chemin vers la Grande Finale.

« York, même s’ils ont très bien joué, ils n’ont jamais remporté cette compétition auparavant, et je sais qu’en tant que joueur, cela vous tient à l’esprit.

« Cela pourrait être un poison pour la mentalité de l’équipe de York et pourrait faire le jeu de Leeds. »

Regardez York Valkyrie et Leeds Rhinos s’affronter lors de la grande finale de la Super League féminine de Betfred en direct Arène de sports aériens et Mélange de sports aériens à partir de 14h30 le dimanche (coup d’envoi à 15h). Diffusez également les grandes finales de la Super League féminine, masculine et en fauteuil roulant et bien plus encore avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois.