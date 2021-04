Rachael Woosey de St Helens est ravie de jouer pour le club qu’elle a soutenu dans son enfance

Enfant, Rachael Woosey était une habituée des terrasses de Knowsley Road à regarder St Helens. Elle ne savait pas, cependant, qu’un jour, elle aussi tirerait sur le célèbre Red Vee.

Initiée à la ligue de rugby par le biais de sa mère l’emmenant avec son frère pour regarder son club natal en Super League, l’ailier a grandi en idolâtrant Jamie Lyon et Paul Wellens dans leur faste pour les Saints.

Dimanche dernier, la jeune femme de 23 ans a vécu le rêve de faire ses débuts à St Helens lors de son match d’ouverture de la saison de Super League féminine 2021 contre Bradford Bulls, mais c’était quelque chose que Woosey n’aurait jamais imaginé pouvoir vivre.

🗣️ Écoutez nos nouvelles Saints Women signant Rachael Woosey qui a hâte de relever le défi de changer de code et de représenter le Red V! 🔴⚪ Regardez en PLEIN sur Saints TV 👇#COYS – RFC de Saint-Hélène (@ Saints1890) 15 avril 2021

« Je suis toujours allé à Knowsley Road à chaque match à domicile et j’ai eu des billets de saison depuis quand nous étions très jeunes », a déclaré Woosey. Sky Sports.

«Ma mère a passé beaucoup de temps là-bas avant que mon frère et moi ne soyons là-bas, et je me souviens avoir été tellement excitée d’être une fan de la ligue parce que ma mère avait l’habitude de me faire appeler pour mon anniversaire.

«J’étais tellement excité de voir sur le plateau ‘Joyeux anniversaire Rachael’ ou d’être une mascotte pour un match, alors j’adorais regarder les matchs à Knowsley Road.

« C’est quelque chose avec lequel j’ai toujours été en contact, mais je n’ai jamais pensé à traverser et à y jouer. »

Rachael Woosey en action pour l’équipe d’Angleterre North Sevens aux Jeux scolaires de 2013

L’influence du père de Woosey l’a également aidée à se lancer dans le jeu, bien que ce soit dans le rugby plutôt que dans la ligue où il a été entraîneur dans la section jeunesse du club de West Park de la ville.

La formation opportune d’une section pour filles à Liverpool St Helens a ensuite donné à Woosey l’occasion de continuer dans le code à 15 personnes après l’âge de 13 ans lorsqu’elle n’était plus en mesure de jouer aux côtés des garçons et avait examiné si elle avait un avenir dans le rugby. .

À partir de là, elle a progressé rapidement, aidant l’équipe à gagner aux niveaux régional et national, puis à avoir l’opportunité de jouer pour Darlington Mowden Park dans la Premiership féminine tout en étudiant au Bishop Burton College près de Hull.

Ayant représenté l’Angleterre au niveau de la tranche d’âge, ses résultats gratuits pour Darlington ont valu à Woosey un contrat à temps partiel pour l’équipe senior et elle continuerait à représenter les Red Roses dans les Sevens World Series, faisant des débuts mémorables en Australie.

Lorsque vous êtes juste plein d’excitation, vous ne savez pas quoi dire. Je sortais pour faire mes débuts en Angleterre sur la scène mondiale et l’Australie était incroyable de remporter ma première sélection. Rachael Woosey

« C’était un sentiment irréel parce que j’avais représenté les U20 d’Angleterre, mais on ne peut pas s’aventurer à l’extérieur du pays parce que c’était seulement tous les trois ans qu’ils partaient en tournée au Canada et en Amérique », a déclaré Woosey.

«J’avais travaillé si dur pendant les trois premiers mois de novembre et décembre, puis les tournois ont commencé à arriver et je me souviens être allé à une réunion où on m’a dit que j’allais faire mes débuts dans les World Series à Sydney.

«Quand tu es juste plein d’excitation, tu ne sais pas quoi dire. Je sortais pour faire mes débuts en Angleterre sur la scène mondiale et l’Australie était incroyable d’avoir ma première sélection.

« Les stades étaient pleins pour les matchs féminins et ils adorent ça. C’était tellement chaud, mais tellement incroyable et juste une super expérience. »

St Helens a fait un début de saison en Super League féminine 2021

Un retour à St Helens pour travailler en tant qu’entraîneur sportif dans les écoles de la ville ainsi que le désir de jouer pour l’une des quatre meilleures équipes du Premier 15s ont conduit Woosey à signer pour Loughborough Lightning, mais en 2019, elle a été contactée par l’Angleterre. L’entraîneur-chef de la ligue de rugby Craig Richards, qui travaille également pour St Helens, sur la possibilité de franchir les codes.

L’annulation de la saison 2020 de la Super League féminine en raison de la panique de Covid-19 a retardé ce changement, mais lorsque l’offre est revenue avant la campagne de cette année, Woosey n’a pas hésité à accepter le changement.

Woosey est arrivée à Saints après avoir eu plusieurs mois de rugby à XV à son actif pour Loughborough dans la première partie de la saison 2020/21 Premier 15s et a fait un essai de début de vie avec eux lors de la victoire 86-0 de dimanche dernier contre Bradford.

L’enseignante du primaire admet qu’elle apprend encore certaines des nuances de la ligue, mais elle est satisfaite de la façon dont la transition se déroule jusqu’à présent et est ravie de voir des opportunités pour les filles qui n’étaient pas là quand elle a joué au rugby pour la première fois.

C’est bien que les gens aient cette plate-forme pour voir le match féminin et le regarder grandir. Rachael Woosey

« Avoir la perspective de pouvoir jouer localement pour quelque chose que j’ai toujours soutenu et quelque chose que les gens respectent vraiment ici, c’était définitivement une excellente option pour moi et quelque chose que vous pouvez construire et grandir en vous-même », a déclaré Woosey.

« C’est vraiment sympa que les enfants aient ces modèles à voir. En grandissant, vous n’en auriez jamais eu. Vous pourriez peut-être en réussir cinq, vous savez, mais vous n’avez jamais vu personne entrer dans les écoles en disant: ‘Je joue au rugby féminin ligue ou union de rugby ».

« Je pense que c’est bien que les gens aient cette plate-forme pour voir le match féminin et le voir grandir. »