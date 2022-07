Super League féminine: “Nous n’avons pas joué au rugby à l’école” – La joie d’Anna Davies des Wigan Warriors face aux progrès de la RL féminine | Actualités de la Ligue de Rugby

Anna Davies de Wigan est ravie de voir des filles avoir la possibilité de jouer au rugby qu’elle n’avait pas

Dans le cadre de son travail, Anna Davies aide à créer des opportunités pour les filles de jouer au rugby, ce qu’elle n’a pas eu en grandissant.

Travaillant pour la Wigan Warriors ‘Community Foundation le jour et jouant pour les Cherry and Whites dans la Betfred Women’s Super League la nuit, la jeune femme de 27 ans voit de plus en plus de filles enthousiastes à l’idée de pratiquer ce sport dans la ville et ses environs.

Ce n’est que lorsque Davies a fréquenté l’université de Bath que l’ancienne coureuse de haies de sprint née à Nottingham a découvert le rugby grâce à ses amis, mais elle constate de visu à quel point le jeu féminin est adopté dans les écoles de l’un des 13-a- les pépinières du code latéral.

“J’ai arbitré un match d’écoles de filles de 10e année et pour moi, c’est incroyable parce que là où j’ai grandi, nous ne jouions pas vraiment au rugby à l’école et ces filles y allaient vraiment, ce qui était fantastique”, a déclaré Davies. Sports du ciel.

“Certaines des filles étaient alors des mascottes pour notre prochain match, alors je sortais en tenant la main d’une des filles que j’arbitrais la veille. C’est vraiment excitant et maintenant les filles plus âgées de l’académie peuvent voir ce chemin et il y a de plus en plus d’enthousiasme à l’idée qu’être joueur de rugby pourrait être une carrière.

“Nous n’en sommes pas encore là, mais certaines des filles en parlent et elles peuvent le voir, et nous avons les liens avec les écoles.

“Ensuite, parmi les plus jeunes filles, il y a juste une excitation qu’elles peuvent jouer au rugby et il y a des clubs où les envoyer. C’est juste agréable de les voir excitées par le sport et d’avoir la chance de s’essayer.”

Anna Davies aide à inspirer la prochaine génération dans le cadre de son travail avec la Wigan’s Community Foundation

Il n’est pas inconcevable que certaines de ces filles puissent bientôt jouer aux côtés de Davies en tant que coéquipières, bien qu’une personne qu’elle aura bientôt sur le terrain avec elle soit sa nouvelle colocataire.

L’internationale française Laureane Biville vit avec Davies après avoir déménagé à Wigan pour la seconde moitié de la saison de Super League féminine pour l’aider à se préparer pour la Coupe du monde de rugby à XV en novembre.

Nommé joueur du match lors de la défaite 36-10 de la France contre l’Angleterre le mois dernier, le centre ou deuxième ligne de 23 ans ajoute une autre dimension à une équipe de Warriors déjà cosmopolite qui comprend l’international américain Taylor White et d’anciens joueurs de rugby comme Davies et Freya Hellin.

Ils vont de pair avec ceux qui sont imprégnés de la ligue comme l’international anglais Vicky Molyneaux, dont le père Jim a également joué pour l’équipe masculine de Wigan de 1968 à 1972, ainsi que Beth Hayes et Sophie Clarke – petites-filles de l’officiel de match RFL Keith Leyland et emblématique Wigan respectivement joueur et entraîneur Colin Clarke.

Davies, qui a déménagé au centre lors des derniers matchs après avoir joué sur l’aile jusqu’à cette année, apprend déjà de Biville et de ses expériences de jeu sur la scène internationale et du NRLW australien pour Gold Coast Titans, mais sait que son invité est tout aussi désireux d’embrasser son nouvel environnement.

“Laureane disait qu’elle voulait encourager les joueuses françaises et montrer que c’est quelque chose que vous pouvez faire en tant que femme pour changer de pays et vous développer en tant que joueuse, et avoir cette expérience différente également”, a déclaré Davies.

“Elle est une pionnière dans ce domaine et, pour moi, il n’y a pas beaucoup de gens qui ont déménagé dans le pays pour jouer au rugby. Mais je pense que c’est l’excitation que la ligue attire et si nous pouvons faire cela, cela aidera peut-être à montrer aux autres que c’est une opportunité et ajoute à la culture du club.

“Venir ici en tant qu’outsider, c’est s’adapter pour s’intégrer à la culture du club, mais aussi apporter avec soi sa propre culture que l’on peut partager avec les autres.

“Je suis sûr qu’avec nous, Laureane sera un tel avantage pour nous d’avoir un aperçu de la façon dont elle joue, mais elle est également très studieuse pour apprendre à quoi ressemble la culture de Wigan et cela récompense beaucoup le travail acharné.”

En plus de faire savoir que la ligue de rugby est ouverte aux femmes et aux filles dans son travail, Davies et ses coéquipières des Warriors présenteront la Super League féminine au monde entier jeudi soir lorsqu’elles affronteront les Rhinos de Leeds à Headingley, en direct sur Sports du ciel.

Le match fait partie d’un double en-tête avec les équipes masculines des deux clubs et verra Wigan viser à rebondir après la défaite 48-10 contre les Rhinos – un match dans lequel Davies était parmi les buteurs d’essais – lors de leur dernière sortie sur 3 juillet.

La télédiffusion régulière et la diffusion en ligne des matchs de la Super League féminine sont un autre signe de la progression de la compétition dans la préparation de la Coupe du monde, mais la prochaine étape pour l’aider à démarrer serait sans aucun doute la professionnalisation sous une forme ou une autre.

À l’heure actuelle, cela reste une compétition amateur, mais Davies pense qu’il ne faudra pas longtemps avant que cela change.

“En ce moment, ce qui motive la performance, c’est l’autre”, a déclaré Davies, qui est inspirée pour s’améliorer en voyant les niveaux atteints par la star de St Helens et l’Angleterre Amy Hardcastle. “Nous nous encourageons mutuellement, mais nous allons avoir besoin d’aide de l’extérieur pour continuer à augmenter ces niveaux.

“Pour le moment, tout le monde concilie formation et travail, et peut-être même la garde des enfants, au point où nous avons tous une capacité limitée.

“Nous pouvons tous pousser nos niveaux, mais nous ne pouvons les pousser que jusqu’à ce que les gens commencent à casser. Si vous faites ce niveau d’entraînement, vous devez avoir le reste.

“Cela n’arrivera peut-être pas dans notre génération, mais je pense que nous le verrons et les choses que nous faisons aujourd’hui ouvrent, espérons-le, cette voie pour les filles.”

Regardez Leeds affronter Wigan en Super League féminine dans le cadre du double en-tête de jeudi à Headingley en direct sur Sky Sports Arena à partir de 17h (coup d’envoi à 17h30).