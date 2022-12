Super League féminine: Manchester City dépasse Brighton pour suivre le rythme des trois premiers | Nouvelles du football

Manchester City a enregistré une sixième victoire consécutive en Super League féminine en battant Brighton 3-1 au stade de l’Académie, avec tous ses buts dans la première demi-heure.

City a pris les devants à la 11e minute lorsque le ballon est entré dans Veatriki Sarri pour un but contre son camp après le corner de Chloe Kelly.

Julie Blakstad s’est ensuite dirigée d’une livraison de Kelly pour doubler l’avance après 19 minutes et Laura Coombs a ajouté une frappe sept minutes plus tard. Brighton a retiré un but dans le temps d’arrêt via l’ancien joueur de City Lee Geum-min.

Le résultat a vu l’écart entre la quatrième place de Gareth Taylor et les places en Ligue des champions ramenées à trois points, tandis que Brighton, qui est sous la direction intérimaire d’Amy Merricks depuis fin octobre, a perdu deux places, à la 11e place.

Image:

Chloe Kelly a forcé le premier match de Man City contre Brighton





Reading a devancé les Seagulls, remontant au 10e rang, alors qu’ils battaient Tottenham 1-0 au Select Car Leasing Stadium grâce à un but contre son camp d’Amy Turner à la 12e minute.

Liverpool a également gagné une place, à la neuvième place, après une victoire 2-0 à domicile contre West Ham.

Ceri Holland a tiré les Reds devant à la troisième minute, et la finition de Katie Stengel a doublé l’avantage à la 20e.