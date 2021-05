Super League féminine: Man City remporte la course au titre pour le dernier jour de la saison | Actualités du football

Manchester City a écrasé Birmingham 4-0 pour mener la course au titre de la Super League féminine au dernier jour de la saison, mais leur victoire a été éclipsée par une grave blessure à l’attaquant à deux buts Chloe Kelly en seconde période.

Alors que Chelsea jouait en Ligue des champions, City cherchait une victoire qui leur permettrait de gagner un point en haut du tableau et d’augmenter la chaleur du côté d’Emma Hayes, qui a un match en main.

Ils ont dominé dès le début et menaient 1-0 après 10 minutes lorsque Lauren Hemp a bien fait pour se rendre à la signature et retrouver Caroline Weir avec son cut-back.

Le tir bas de Weir a été bien sauvé par Hannah Hampton, mais elle ne pouvait que placer le ballon directement sur le chemin de Kelly pour un simple tap-in.

Hemp et Kelly causaient toutes sortes de problèmes à leurs adversaires et ils se sont de nouveau réunis pour le deuxième but après 23 minutes.

Le chanvre se dirigea une fois de plus vers la ligne secondaire et fit la place à Kelly pour qu’elle passe à nouveau devant Hampton.

Cet objectif a semblé rallier l’équipe de Carla Ward, qui s’est installée et a défendu beaucoup plus obstinément, même si elle n’a pu établir aucune possession significative, Claudia Walker semblant isolée à l’avant.

Birmingham est resté résolu après la pause et a limité City aux tirs spéculatifs à distance.

Kelly a cherché à obtenir son triplé, mais sa course au volant après 65 minutes l’a vue entrer en collision avec Rebecca Holloway, remportant un penalty à son équipe, mais laissant le terrain sur une civière dans une genouillère dans un inconfort évident.

Après une longue pause dans le jeu, Weir s’approcha pour prendre le corner après 72 minutes, mais Hampton se plaça bien à sa droite pour le marquer.

Image:

Claudia Walker de Birmingham City Women et Alex Greenwood de Manchester City



Weir eut l’occasion de se faire pardonner après 77 minutes, mais son tir au curling depuis l’intérieur de la surface fut de nouveau déjoué par Hampton.

La remplaçante Janine Beckie a forcé un autre bon arrêt alors que City cherchait un troisième mais avait du mal à trouver un moyen de dépasser l’impressionnant Hampton.

La pression a finalement été révélée après 85 minutes lorsque le corner de Beckie a été brouillé par Esme Morgan.

Les visiteurs ont de nouveau succombé à un corner de Beckie quatre minutes après le début du temps supplémentaire lorsque le remplaçant Sam Mewis a frappé alors que City augmentait la pression sur Chelsea, qui affrontait Tottenham en milieu de semaine.

Les artilleurs mais scellent le football CL

Arsenal a pratiquement assuré le football de la Ligue des champions la saison prochaine alors que la pénalité dramatique de Kim Little dans le temps d’arrêt a remporté une victoire 2-1 à Everton.

C’était une septième victoire consécutive pour le club du nord de Londres et cela signifiait qu’ils terminaient la journée avec trois points d’avance sur Manchester United, quatrième, avec un tour de matches de Super League féminine à jouer et avec une différence de buts largement supérieure.

Katie McCabe a ouvert le score – son quatrième but de la saison WSL – à la 22e minute avec une belle puce contre Sandy MacIver.

Everton a égalisé 15 minutes à temps plein lorsque Megan Finnigan a dirigé sa tête d’une position centrale vers le coin inférieur.

Il semblait que le butin était sur le point d’être partagé mais, à la 94e minute, McCabe a été renversé et les visiteurs ont reçu un coup de pied.

Le capitaine Little a intensifié et envoyé calmement le ballon dans le coin supérieur droit pour réclamer les trois points et une place parmi les trois premiers pour les Gunners.

United Edge après Bristol City

Manchester United avait besoin d’un but contre son camp par Yana Daniels pour battre le bas de la table Bristol City dans un affrontement férocement disputé.

United, quatrième, a dominé la possession tout au long du match.

Mais Bristol City s’est rapproché d’une percée en première mi-temps, Kiera Skeels écrasant le ballon contre la barre transversale à la septième minute.

United a finalement pris les devants à la 79e minute. Jane Ross a tiré un tir contre le poteau à bout portant et, dans la mêlée qui en a résulté, Daniels a dévié le ballon dans son propre filet.

La défaite a laissé Bristol City sans victoire lors de ses six derniers matchs WSL.

Williams inspire Reading lors du dernier match à domicile

Fara Williams a marqué du point de penalty lors de son dernier match à domicile alors que Reading battait Brighton 3-2 en Super League féminine.

Les deux équipes se sont alignées pour une garde d’honneur avant l’entrée de Williams au Madejski après que la joueuse la plus capée d’Angleterre a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Williams a ouvert le score avant que Danielle Carter ne double l’avance des Royals.

Lee Geum-min a ensuite marqué un doublé de deux minutes pour niveler la procédure. Une tête bien guidée a été suivie d’une frappe sensationnelle immédiatement après le redémarrage.

Mais Natasha Harding a arraché le vainqueur après 55 minutes alors que Reading devançait Brighton dans le tableau WSL.

Goalless entre Villa et West Ham

Les lutteurs de relégation WSL Aston Villa et West Ham ont tous deux raté une foule d’occasions alors qu’ils disputaient leur deuxième match nul vierge en quelques semaines.

Dagny Brynjarsdottir a raté une chance en or de donner l’avantage à West Ham avant la pause dans une première mi-temps sans incident.

Shania Hayles a ensuite gonflé ses lignes alors que Villa semblait prête à ouvrir le score peu de temps après le redémarrage.

Les Hammers ont terminé le plus fort avec Martha Thomas et Emily van Egmond qui ont écrasé les efforts de la barre transversale dans les dernières étapes, mais un point chacun n’a pas fait grand chose pour soulager la pression de chaque côté.