Courtney Winfield-Hill a marqué deux essais alors que Leeds venait par derrière pour battre les York City Knights

Leeds Rhinos a commencé la saison de Super League féminine 2021 avec style avec une victoire 68-16 sur York City Knights.

Les Rhinos ont connu le succès de la Grande Finale et de la Challenge Cup en 2019, mais Covid-19 leur a refusé la chance de défendre leurs titres en 2020.

York menait 10-4 au début et a joué son rôle avec les essais de la capitaine Katie Langan et Ellie Hendry (2).

Mais les Rhinos avaient 24-10 d’avance à la mi-temps et ont finalement marqué 13 essais grâce à Courtney Winfield-Hill (2), Adi Akwiwu (2), Elle Frain (2), Ellie Oldroyd, Chloe Kerrigan, Hanna Butcher, Sophie Robinson, Ella Johnson, Aimee Staveley et Tara Moxon. Winfield-Hill a botté 16 points.

St Helens ont également signalé leur intention avec une déroute 86-0 de Bradford Bulls.

Les Saints menaient 52-0 à la pause et ont marqué 15 essais avec Jodie Cunningham, Amy Hardcastle et Carrie Roberts revendiquant tous des triplés. Emily Rudge et Danielle Bush sont passées deux fois chacune, tandis que Faye Gaskin et Chantelle Crowl se sont également croisées.

Georgia Wilson a marqué cinq essais pour Wigan Warriors lors de leur victoire contre Warrington

Ailleurs, l’international anglais Georgia Wilson a marqué cinq essais en tant que Guerriers Wigan a couru 11 au total lors d’une démolition 52-8 de Warrington Wolves.

Wilson a traversé quatre fois avant la pause alors que les Warriors prenaient une avance de 28-4.

Vanessa Temple et Vicky Molyneux ont marqué un doublé chacune et Rachel Thompson et Becky Greenfield ont également marqué contre des adversaires faisant leurs débuts en Super League.

Pour Castleford, Kelsey Gentles a remporté un triplé en première mi-temps alors que les Tigers ont remporté une victoire convaincante de 40-6 sur Rovers de pierre de plume, leur premier succès depuis que Kirsty Maroney et Marie Colley ont pris les commandes.

Gentles a marqué deux essais dans les cinq premières minutes et en a ajouté un troisième dans la demi-heure après que Tamzin Renouf soit entré dans l’acte.

Hollie-Mae Dodd (2) et Grace Field ont ajouté d’autres essais avec Leah Jones bottant 12 points.