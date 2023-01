Super League féminine: le match revanche de la grande finale Leeds Rhinos-York Valkyrie ouvre la saison 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

Les champions en titre Leeds lancent la saison 2023 de la Super League féminine contre les finalistes de la Grande Finale York

Les champions en titre Leeds Rhinos et York Valkyrie ouvriront la saison 2023 de la Betfred Women’s Super League avec un match revanche de la Grande Finale de l’année dernière.

Cet affrontement au Totally Wicked Stadium a vu les Rhinos décrocher leur deuxième titre BWSL avec une victoire 12-4 sur le nouveau nom de Valkyrie et cela promet d’être un autre affrontement acharné lorsque les équipes se rencontreront le dimanche 9 avril.

Le match à Headingley sera la première partie d’une double tête, suivie par les hommes des Rhinos affrontant Huddersfield Giants dans la Betfred Super League à 18 heures.

“Il y a plus d’excitation et d’anticipation que jamais autour de la ligue de rugby féminin en 2023, après l’impact national des performances de l’Angleterre en Coupe du monde”, a déclaré Thomas Brindle, directeur général de la Super League féminine.

“Pour la BWSL, le coup d’envoi avec une répétition de la Grande Finale de l’année dernière dans le cadre d’une double tête à Headingley est une autre première pour la compétition, et une autre grande étape pour beaucoup de ces joueurs anglais.”

Les 10 autres clubs de la BWSL commencent leur campagne le dimanche 16 avril, lorsque York a un autre affrontement de poids lourds contre les vainqueurs de la Betfred Women’s Challenge Cup 2022, St Helens, au LNER Community Stadium.

D’autres faits saillants de ce tour verront les Warrington Wolves faire leurs débuts dans le groupe un avec un derby contre les Wigan Warriors, et des matchs à l’extérieur pour les deux nouveaux noms du groupe deux alors que les Red Devils de Salford se rendront aux Castleford Tigers et que les Leigh Leopards affronteront les Bradford Bulls à Odsal. .

Cela préparera le terrain pour l’international anglais de mi-saison contre la France à Warrington le 29 avril, et la phase de groupes de la Betfred Women’s Challenge Cup – qui sera tirée au sort le 12 janvier – occupera ensuite le devant de la scène pendant un mois.

Le BWSL revient le vendredi 26 mai avec un autre blockbuster à Headingley, alors que Leeds affronte St Helens. Ce week-end également, la Valkyrie affrontera Warrington dans le cadre du Summer Bash du Betfred Championship au LNER Community Stadium.

Le dernier tour des matchs de la saison régulière aura lieu le week-end du 8 au 10 septembre, après quoi les quatre premiers du groupe 1 disputeront les demi-finales menant à la grande finale de la Super League féminine de Betfred le week-end du 7 au 8 octobre.

L’équipe terminant en tête du groupe deux obtiendra une promotion automatique dans le groupe élargi de huit équipes BWSL One en 2024, avec des barrages pour déterminer la deuxième équipe promue.

Warrington a remporté la promotion dans le groupe 1 de la Super League féminine en 2022

“Nous accueillons trois nouveaux noms dans la BWSL en 2023, suite au changement de nom de York Valkyrie, au nouveau partenariat entre Leigh Leopards et Leigh Miners Rangers, et aux progrès rapides réalisés par Salford Red Devils lors de leur première saison en 2022”, a déclaré Brindle.

“Avec Warrington qui construit de manière impressionnante pour son élévation dans le groupe 1, cela promet d’être la saison la plus compétitive à ce jour – et nous espérons faire bientôt des annonces plus excitantes concernant la couverture de diffusion.”

Wells: la Super League féminine 2023 devrait être un cracker

L’expert de la ligue de rugby de Sky Sports, Jon Wells…

“Le week-end de Pâques marque le retour de la Super League féminine pour 2023 – et si 2022 devait se passer, cette saison devrait être un cracker.

“Les Rhinos de Leeds visent à défendre leur couronne dans un groupe 1 vraiment excitant qui comprend le vieil ennemi St Helens, les Warrington Wolves nouvellement promus et la nouvelle équipe de York qui remporte sûrement déjà le prix du meilleur changement de marque. Les Valkyrie sont cherchant à tuer tous devant eux, comme ils ont failli le faire la dernière fois.

“Si vous n’avez jamais connu la Super League féminine auparavant, vous ne serez pas déçue.”

Calendrier de Betfred Women’s Super League 2023

Dimanche 9 avril : Leeds Rhinos contre York Valkyrie (à confirmer).

Dimanche 16 avril : Warrington Wolves contre Wigan Warriors (14h), Huddersfield Giants contre Leeds Rhinos (14h), York Valkyrie contre St Helens (15h), Bradford Bulls contre Leigh Leopards (17h15), Featherstone Rovers contre Barrow Raiders (12h), Castleford Tigers contre Salford Diables Rouges (14h).

Vendredi 26 mai : Leeds Rhinos contre St Helens (17h30).

Dimanche 28 mai : Huddersfield Giants contre Wigan Warriors (14h), York Valkyrie contre Warrington Wolves (à confirmer), Barrow Raiders contre Bradford Bulls (14h), Salford Red Devils contre Leigh Leopards (12h), Featherstone Rovers contre Castleford Tigers (12h).

Dimanche 11 juin : St Helens vs Wigan Warriors (13h), Huddersfield Giants vs Warrington Wolves (14h), Bradford Bulls vs Salford Red Devils (17h15), Barrow Raiders vs Castleford Tigers (12h), Leigh Leopards vs Featherstone Rovers (14h).

Dimanche 2 juillet : St Helens vs Huddersfield Giants (13h), Warrington Wolves vs Leeds Rhinos (14h), York Valkyrie vs Wigan Warriors (12h), Bradford Bulls vs Castleford Tigers (17h15), Featherstone Rovers vs Salford Red Devils (12h), Barrow Raiders vs Leigh Léopards (12h).

Dimanche 9 juillet : Warrington Wolves contre St Helens (14h), Wigan Warriors contre Leeds Rhinos (12h), Huddersfield Giants contre York Valkyrie (14h), Featherstone Rovers contre Bradford Bulls (12h), Castleford Tigers contre Leigh Leopards (14h), Salford Red Devils contre Barrow Raiders (12h).

Dimanche 16 juillet : Wigan Warriors contre Warrington Wolves (12h), York Valkyrie contre Leeds Rhinos (12h), Leigh Leopards contre Bradford Bulls (14h), Barrow Raiders contre Featherstone Rovers (12h), Salford Red Devils contre Castleford Tigers (12h).

Vendredi 28 juillet : St Helens contre York Valkyrie (17h30).

Dimanche 30 juillet : Warrington Wolves contre Huddersfield Giants (14h).

Dimanche 6 août : Wigan Warriors contre St Helens (12h), Warrington Wolves contre York Valkyrie (14h), Leeds Rhinos contre Huddersfield Giants (12h30), Salford Red Devils contre Bradford Bulls (12h), Castleford Tigers contre Barrow Raiders (14h), Featherstone Rovers contre Leigh Léopards (12h).

Dimanche 20 août : Huddersfield Giants contre St Helens (14h), Wigan Warriors contre York Valkyrie (12h), Leeds Rhinos contre Warrington Wolves (12h30), Bradford Bulls contre Barrow Raiders (17h15), Leigh Leopards contre Salford Red Devils (14h), Castleford Tigers vs Featherstone Rovers (14h).

Dimanche 3 septembre : Wigan Warriors contre Huddersfield Giants (12h), St Helens contre Leeds Rhinos (13h), Bradford Bulls contre Featherstone Rovers (17h15), Leigh Leopards contre Castleford Tigers (14h), Barrow Raiders contre Salford Red Devils (14h).

Vendredi 8 septembre : Leeds Rhinos contre Wigan Warriors (17h30).

Dimanche 10 septembre : St Helens vs Warrington Wovles (13h), York Valkyrie vs Huddersfield Giants (15h), Castleford Tigers vs Bradford Bulls (14h), Salford Red Devils vs Featherstone Rovers (12h), Leigh Leopards vs Barrow Raiders (14h).

Demi-finales des barrages : À confirmer.

7/8 octobre : Grande Finale (à confirmer).

Sky Sports accueille les trois grandes finales de Super League en 2023. La grande finale masculine, la grande finale féminine et la grande finale en fauteuil roulant seront toutes en direct sur Sky Sports la saison prochaine. La nouvelle saison de Super League commence le jeudi 16 février.