Super League féminine 2022: la star australienne des Leeds Rhinos Courtney Winfield-Hill sur son objectif en Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Courtney Winfield-Hill de Leeds pourrait bientôt porter également un maillot anglais

La rivalité sportive entre l’Angleterre et l’Australie est profonde, en particulier en ce qui concerne le cricket et la ligue de rugby.

Il se trouve que ce sont les deux disciplines dans lesquelles l’ancienne quilleur d’ouverture de la Big Bash League féminine et l’actuelle demi de mêlée de la Super League féminine de Betfred, Courtney Winfield-Hill, ont également excellé.

Mais la star des Leeds Rhinos, née dans le Queensland, est prête à franchir le pas après sa récente convocation dans l’équipe de performance féminine d’Angleterre et est ravie de penser qu’elle pourrait enfiler la chemise blanche au lieu du vert et de l’or de sa patrie plus tard. cette année.

“Cela semble vraiment cool”, a déclaré Winfield-Hill à propos de la perspective de pouvoir se qualifier d’internationale anglaise. “Je pense qu’avec le nom de famille à double sens et chic, c’est très anglais, n’est-ce pas?

“En plus d’avoir l’air vraiment cool, c’est vraiment cool. J’ai eu mon premier week-end avec les filles et le personnel il y a quelques semaines et c’était vraiment formidable de s’engager avec eux.

“La plupart d’entre eux, semaine après semaine, c’est se serrer la main, merci pour le match et comment allez-vous, et c’est à peu près tout, donc c’était formidable d’établir des liens plus significatifs et de porter les mêmes couleurs et le même badge sur les chemises d’entraînement .

“C’est un espace d’apprentissage formidable pour moi cette année et j’ai hâte d’y rester.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Courtney Winfield-Hill a laissé la défense des York City Knights dans son sillage pour marquer pour les Leeds Rhinos en demi-finale de la Super League féminine 2021. Courtney Winfield-Hill a laissé la défense des York City Knights dans son sillage pour marquer pour les Leeds Rhinos en demi-finale de la Super League féminine 2021.

Winfield-Hill se qualifie pour l’Angleterre dans des groupes de résidence, après avoir déménagé dans le Yorkshire en 2018 pour être avec sa désormais épouse Lauren Winfield-Hill, la joueuse internationale de cricket anglaise, et a rejoint les Rhinos où elle s’est rapidement imposée comme l’une des joueuses les plus remarquables. en Super League féminine.

La femme d’acier 2019 n’a pas complètement rompu ses liens avec l’Australie, même si elle prévoit de passer par le processus de devenir une citoyenne britannique à part entière.

“J’ai plusieurs maisons”, a déclaré Winfield-Hill. “On ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur et j’ai vraiment hâte de rentrer chez moi en Australie à un moment donné.

“Mais j’adorerais faire six mois et six mois. L’été ici est particulièrement beau, surtout quand le cricket et le rugby à XV se jouent dans la même saison.

Ça sonne vraiment cool. Je pense qu’avec le nom de famille à double sens et chic, c’est très anglais, n’est-ce pas ? Courtney Winfield-Hill lors de sa convocation en Angleterre

“Vous ne savez jamais ce que la vie va vous apporter, alors je vais certainement chercher cette citoyenneté et vous pouvez m’enfermer correctement.”

La campagne de Super League féminine de l’année dernière a vu Leeds terminer deuxième de St Helens lors de la grande finale et c’était une histoire similaire samedi dernier lorsqu’elles se sont rencontrées lors de la finale de la Betfred Women’s Challenge Cup de cette année, perdant 18-8 contre les titulaires à Elland Road. .

Les Rhinos doivent maintenant attendre jusqu’à vendredi prochain pour lancer leur campagne de ligue 2022 dans le groupe 1 lorsqu’ils affronteront les Huddersfield Giants, qui ouvriront contre les York City Knights ce dimanche. L’autre match du Groupe 1 de la journée verra les champions en titre de St Helens accueillir les Wigan Warriors.

Le groupe 2 comprend désormais sept équipes suite à la décision des Castleford Tigers de quitter volontairement le groupe 1 pour aider leur développement à long terme et comprend deux nouveaux venus dans la compétition dans les équipes promues du championnat féminin de Betfred, Leigh Miners Rangers et Barrow Raiders.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible St Helens a réalisé un triplé sans précédent en remportant la grande finale de la Super League féminine 2021 St Helens a réalisé un triplé sans précédent en remportant la grande finale de la Super League féminine 2021

Winfield-Hill et ses coéquipières de Leeds viseront à mener la charge pour renverser les Saints en 2022 et elle a également l’incitation de pouvoir faire partie de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année qui pourrait la voir s’aligner contre l’Australie pour l’Angleterre. dans les phases à élimination directe.

“En regardant la Coupe du monde, cela pourrait être une possibilité en demi-finale ou en finale étant donné que nous sommes dans des groupes différents”, a déclaré Winfield-Hill. “Pour être honnête, j’aimerais vraiment cette opportunité – mes deux équipes préférées s’affrontent.

“Ce serait vraiment cool et si quelqu’un est en conflit, ce pourrait être ma famille plus que moi, mais dans le même souffle, je sais qu’ils sont complètement d’accord ici et quand je leur ai parlé de l’opportunité, ils m’ont secoué et ont dit ‘vous il faut dire oui’.

“Si tel était le cas, je sais qu’ils viendront et réserveront des vols, et ils ne seront pas loin.”

Les matchs de dimanche de la Betfred Women’s Super League 2022 Round 1

Groupe 1: St Helens contre Wigan Warriors, Huddersfield Giants contre York City Knights (tous deux à 14 h).

Groupe 2 : Barrow Raiders contre Warrington Wolves (12h), Leigh Miners Rangers contre Wakefield Trinity (14h), Bradford Bulls contre Featherstone Rovers (17h15).