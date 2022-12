Super League européenne: les règles de l’UEFA et de la FIFA pénalisant les clubs pour avoir rejoint des divisions séparatistes sont légales, selon un tribunal de l’UE | Nouvelles du football

Les règles de l’UEFA et de la FIFA leur donnant le droit d’empêcher les clubs de rejoindre une ligue séparatiste et de pénaliser les joueurs pour cela sont compatibles avec le droit de l’UE, a déclaré jeudi un conseiller du plus haut tribunal européen.

La Cour de justice européenne a rendu sa décision après un différend entre les deux organes et la Super League européenne, qui s’est effondrée dans les 48 heures en avril 2021 après une réaction violente des fans, des gouvernements et des joueurs qui ont forcé neuf des 12 équipes qui se sont inscrites à retirer dehors.

Les clubs qui se sont retirés comprenaient les six équipes de Premier League impliquées – Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal – aux côtés de l’AC Milan, de l’Inter Milan et de l’Atletico Madrid, ne laissant que Barcelone, le Real Madrid et la Juventus toujours inscrits. à la compétition.

A22 Sports Management, la société créée pour parrainer et aider à la création de la ligue séparatiste de 12 équipes proposée en avril de l’année dernière, a fait valoir que l’UEFA et la FIFA avaient abusé d’une position dominante en vertu du droit européen de la concurrence en bloquant d’abord la formation de la ligue, puis dans leur effets pour sanctionner les clubs impliqués.

Image:

La Super League s’est effondrée dans les 48 heures après la réaction des fans, des joueurs et du gouvernement





Mais l’avocat général Athanasios Rantos à la Cour de justice de l’UE a statué jeudi : “Les règles FIFA-UEFA en vertu desquelles toute nouvelle compétition est soumise à une approbation préalable sont compatibles avec le droit européen de la concurrence.”

“Si l’ESLC est libre de mettre en place sa propre compétition de football indépendante en dehors de l’écosystème de l’UEFA et de la FIFA, elle ne peut cependant, parallèlement à la création d’une telle compétition, continuer à participer aux compétitions de football organisées par la FIFA et l’UEFA sans l’autorisation préalable de ces fédérations.”

Un verdict complet est attendu de la Cour de justice de l’UE au printemps 2023.

Image:

Les fans ont protesté contre le plan initial de la Super League en avril 2021





L’UEFA a décrit la décision de la Cour européenne comme “une étape encourageante vers la préservation de la structure de gouvernance dynamique et démocratique existante de la pyramide du football européen”.

“L’UEFA salue chaleureusement l’avis sans équivoque d’aujourd’hui recommandant une décision de la CJUE à l’appui de notre mission centrale de gouverner le football européen, de protéger la pyramide et de développer le jeu à travers l’Europe”, indique un communiqué de l’instance dirigeante du football européen.

“Le football en Europe reste uni et fermement opposé à l’ESL, ou à toute proposition de rupture de ce type, qui menacerait l’ensemble de l’écosystème sportif européen.”

Qu’est-ce que ça veut dire?

La décision de l’UE est un coup dur pour les organisateurs de la Super League, qui remettaient la discussion sur une ligue séparatiste sous les feux de la rampe, 20 mois après l’abandon du plan initial.

Image:

Les supporters de la ville affichent une bannière à l’intérieur de Wembley au milieu des retombées de la Super League européenne





En octobre de cette année, Bernd Reichart a été embauché en tant que directeur général de la Super League par A22 Sports Management et il a commencé à entamer des discussions avec des acteurs du football à travers l’Europe et, bien qu’il soit conscient que les discussions peuvent se poursuivre sans la contribution des six grands anglais, il espère qu’ils le feront. engager.

Lorsqu’on lui a demandé si la saison 2024/25 était la première que le projet raté pourrait redémarrer, Reichart a déclaré: “Cela pourrait être le premier appel raisonnable et réaliste, mais il y a tellement de variables que je ne peux pas réellement prévoir. C’est probablement le premier appel réaliste.”

Depuis l’échec du plan de la Super League, l’UEFA a réformé le modèle actuel de la Ligue des champions, qui comprenait la possibilité pour deux équipes génériques de se qualifier automatiquement pour le tournoi en fonction des réalisations précédentes de la compétition, si elles ne parvenaient pas à obtenir une place via leurs ligues nationales.