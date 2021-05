Super League européenne: le Real Madrid, Barcelone et la Juventus font l’objet d’une enquête de l’UEFA pour leur implication dans des plans de séparation | Actualités du football

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus font face à une interdiction de la Ligue des champions pendant deux saisons à moins qu’ils ne se retirent de la Super League européenne et ne signent un accord de règlement avec l’UEFA.

Une enquête disciplinaire a été ouverte par l’UEFA contre les trois clubs dans le cadre de leur implication dans le projet de Super League européenne.

Le trio sont les seuls clubs des 12 originaux impliqués dans les plans de séparation qui ne se sont pas encore officiellement retirés.

Les neuf clubs qui se sont retirés de la Super League européenne – dont Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham – ont signé vendredi la déclaration d’engagement du club avec l’UEFA.

L’UEFA est convaincue que les trois clubs rebelles, qui ont remporté 20 Coupes d’Europe à eux deux, seront contraints de s’inscrire prochainement.

La perspective de mesures disciplinaires est apparue inévitable vendredi dernier lorsqu’une déclaration confirmant l’accord de paix avec neuf des clubs a pris fin: « L’UEFA s’est réservé le droit de prendre les mesures qu’elle jugeait appropriées contre les clubs qui ont jusqu’à présent refusé de renoncer à la soi-disant «Super League».

« L’affaire sera rapidement renvoyée aux instances disciplinaires compétentes de l’UEFA. »

La ligue séparatiste a été abandonnée dans les 72 heures suivant son annonce le mois dernier au milieu de nombreuses manifestations de fans, de la pression du gouvernement et du rejet des joueurs et des managers.

Samedi, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus se sont heurtés à des pressions et menaces « intolérables » d’abandonner le projet de Super League européenne, et ont juré de « persévérer » avec l’idée malgré son rejet considérable.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a été le fer de lance de la Super League échappée ratée



Leur déclaration se lisait comme suit: « Les clubs fondateurs ont souffert et continuent de souffrir de pressions, menaces et infractions inacceptables de tiers pour abandonner le projet et renoncer ainsi à leur droit et devoir de fournir des solutions à l’écosystème du football via des propositions concrètes et constructives dialogue.

« C’est intolérable en vertu de l’état de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de prendre des mesures qui pourraient entraver cette initiative de quelque manière que ce soit. les procédures judiciaires sont en cours. «

La Juventus, qui risque de rater la Ligue des champions la saison prochaine, a été avertie par la fédération italienne de football qu’elle serait expulsée de la Serie A à moins qu’elle ne se retire de la ligue séparatiste proposée.

À quelle punition les neuf rebelles de la Super League sont-ils confrontés?

En annonçant leur réengagement à l’UEFA vendredi, les neuf clubs apporteront une contribution de bonne volonté combinée d’un peu plus de 13 millions de livres sterling au profit du football des enfants et du football de base à travers l’Europe. Ils verront également 5% des revenus des compétitions de l’UEFA retenus pendant une saison et cet argent sera redistribué.

Ils s’exposent également à des amendes de près de 87 millions de livres sterling chacun s’ils cherchent à se joindre à un concours non autorisé à l’avenir, et à une amende de la moitié de ce montant s’ils enfreignent les autres termes de la déclaration. Ils rejoindront également le groupe de lobbying influent, l’European Club Association.

















Le propriétaire de Manchester United, Avram Glazer, a refusé de s’excuser auprès des fans pour la débâcle de la Super League, lorsqu’il a été approché par Sky News la semaine dernière.



Un porte-parole de Manchester United a confirmé que la famille Glazer couvrirait personnellement la part de son club de l’argent de bonne volonté demandé et des fonds retenus. On s’attend à ce que le montant dont les Glazers seraient responsables se situe entre cinq et 10 millions d’euros.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: « J’ai déclaré au Congrès de l’UEFA il y a deux semaines qu’il fallait une organisation forte pour admettre avoir commis une erreur, surtout en ces jours de procès sur les réseaux sociaux. C’est exactement ce que ces clubs ont fait.

« En acceptant leurs engagements et en acceptant de réparer les perturbations qu’ils ont causées, l’UEFA veut mettre ce chapitre derrière elle et avancer dans un esprit positif. Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l’UEFA. tous seront réinvestis dans le football des jeunes et de la base dans les communautés locales à travers l’Europe, y compris au Royaume-Uni.

« Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen. On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant ‘Super League’ et l’UEFA traitera ces clubs ultérieurement. . «