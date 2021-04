Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le gouvernement « explorait toutes les possibilités, y compris les options législatives », pour arrêter la proposition de Super League européenne.

S’exprimant après des discussions avec des responsables des instances dirigeantes du football, Johnson a déclaré « qu’aucune action n’est hors de propos », en cherchant à bloquer la formation de la ligue.

Les représentants des fans se sont également joints à l’appel avec le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, alors que la réaction contre la Super League européenne proposée se poursuivait.

Six clubs de Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) plus trois chacun d’Espagne et d’Italie, prévoient de lancer une ligue en milieu de semaine de 20 équipes, dont aucun d’entre eux ne pourrait être relégué.

À la suite des discussions de mardi, un communiqué du numéro 10 a déclaré: «Le Premier ministre a confirmé que le gouvernement ne restera pas les bras croisés pendant qu’une petite poignée de propriétaires crée un atelier fermé.

« Il était clair qu’aucune action n’était hors de propos et le gouvernement explore toutes les possibilités, y compris les options législatives, pour s’assurer que ces propositions sont arrêtées. »

















Downing Street n’a pas exclu d’empêcher les joueurs des clubs impliqués dans la Super League européenne séparatiste d’obtenir des visas de travail – ou de retirer le financement de la police pour les jours de match.

Downing Street a également déclaré que M. Johnson avait exprimé sa « solidarité » avec les supporters, affirmant qu’ils devraient être au cœur de toute décision concernant l’avenir du match national.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Je pense que nous sommes assez catégoriques sur le fait que nous ne voulons pas que cela se poursuive sous la forme actuelle, nous accueillerions donc tout club qui souhaite se retirer de cette approche, mais je pense comme je le sais, ce sont des spéculations à ce stade. «

Downing Street n’a pas non plus exclu de parler aux ministres d’Espagne et d’Italie pour coordonner les efforts visant à empêcher la ligue de se dérouler comme prévu.

















Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous tenons à parler à toutes les personnes impliquées dans cette affaire, des autres pays à la Premier League et d’autres. »

Le secrétaire à l’Education, Gavin Williamson, a déclaré à Sky News plus tôt que la ligue avait été « imaginée par des hommes d’argent » et « devait être arrêtée ».

Il a déclaré que le gouvernement pourrait mettre en œuvre une législation et des sanctions pour l’empêcher d’aller de l’avant, mais qu’il encouragerait d’abord les six clubs à « prendre du recul » par rapport aux propositions avancées.

Le secrétaire à la culture de l’ombre, aux médias et aux sports, Jo Stevens, a déclaré que la proposition était « un moment décisif pour le football » et que le parti travailliste soutiendrait le gouvernement pour tenter de l’empêcher d’aller de l’avant.

Le parti a écrit à l’Autorité de la concurrence et des marchés, demandant si la nouvelle ligue soulève des problèmes de concurrence.

En réponse, la CMA a déclaré qu’elle « examinerait attentivement » les propositions de la Super League européenne.