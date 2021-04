Les tentatives des «Big Six» pour construire des ponts avec les 14 autres clubs de Premier League au cours de la Super League européenne ne se sont pas bien déroulées, un directeur général décrivant le comportement d’Arsenal comme « absolument honteux ».

Jeudi, le directeur général d’Arsenal, Vinai Venkatesham, a confirmé à un forum de fans qu’il avait téléphoné aux 14 autres clubs pour s’excuser de la décision des Gunners de rejoindre la Super League.

Il a admis qu’Arsenal avait pris une décision terrible et travaillait dur pour reconstruire sa réputation.

Cependant, il a reçu ce que l’on peut mieux décrire comme une réaction tiède, un directeur général de la Premier League affirmant que Venkatesham avait aggravé la situation en s’excusant, puis en essayant d’expliquer pourquoi Arsenal s’était inscrit à la compétition séparatiste.

Un autre était tellement en colère qu’il a dit à Venkatesham que le comportement d’Arsenal avait été « absolument honteux ».

















Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett, explique les sanctions potentielles que les clubs des « Big Six » pourraient faire face à la Premier League après leurs tentatives de rejoindre la Super League européenne séparatiste



Plus tôt dans la journée, Mikel Arteta a révélé que Venkatesham et le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, s’était excusé auprès de lui et des joueurs.

Dans une lettre ouverte, le conseil d’administration d’Arsenal a déclaré à ses partisans que « nous avons commis une erreur et nous nous en excusons », et lorsqu’on lui a demandé si le même message lui avait été transmis, Arteta a déclaré: « Oui, à partir de Vinai, la propriété et tous ceux qui sont impliqués dans le processus.

« Tous avec les bonnes intentions de défendre le club et de mettre le club dans la meilleure position possible pour le moment et pour l’avenir. Mais accepter que la façon dont il a été géré a eu des conséquences terribles et que c’était une erreur. »

« Je dois vraiment respecter le fait que lorsque les gens ont de véritables intentions de faire de leur mieux pour ce club de football, mais si ce n’est pas la bonne chose à faire, ils peuvent s’excuser. Je pense que les joueurs, le personnel et tous ceux qui travaillent au club doivent accepter ça et passer à autre chose. «

















Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, confirme qu'il a reçu des excuses du propriétaire Stan Kroenke et de Venkatesham pour les plans avortés du club en Super League



Pendant ce temps, Josh Kroenke a déclaré que la société de son père, Kroenke Sports & Entertainment, couvrirait les coûts liés à la sortie de la Super League.

Venkatesham affirme que les coûts sont « loin d’être proches » des 8 millions de livres sterling rapportés jeudi dans les journaux.

Kroenke a déclaré que si Arsenal était invité à rejoindre à nouveau une Super League, il consulterait d’abord les fans.

Il a révélé qu’ils avaient décidé de rejoindre l’échappée après s’être demandé ce qui serait pire – une Super Ligue européenne ou une Super Ligue européenne sans Arsenal?

Smith: Le plan ESL « ignorant » indique l’absence de Kroenke

Alan Smith a qualifié les propriétaires d’Arsenal « d’ignorants » suite à leur implication dans les propositions condamnées de la Super League, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas surpris par une décision révélatrice de la propriété lointaine de Kroenke sur le club.

Le fait qu’Arsenal ait été impliqué n’a pas surpris l’ancien attaquant des Gunners Smith, qui a accusé Kroenke – actionnaire majoritaire depuis avril 2011 – de ne pas comprendre l’état d’esprit sportif européen et de se concentrer sur les chiffres plutôt que de nouer une relation avec les supporters.

L’implication «ignorante» d’Arsenal dans les propositions vouées à l’échec de la Super League européenne était révélatrice de la propriété lointaine de Stan Kroenke, dit Alan Smith



« Je n’ai pas été surpris qu’Arsenal soit impliqué, étant donné qu’ils ont un propriétaire américain, un propriétaire absent, qui dit rarement quoi que ce soit concernant le club de football », a déclaré Smith. Sky Sports.

« Il y a très peu de lien entre Stan Kroenke et le club. Il vient rarement. Son fils a une connexion plus pratique avec le club, mais Josh est nouveau dans le jeu, il n’a pas été élevé dans le football.

« Kroenke a évidemment vu ce modèle travailler aux États-Unis avec la NFL, la NBA et avec les propriétaires de Liverpool et de Manchester United, ils ont vu à quel point cela pourrait être rentable. Je ne pense pas qu’ils comprennent comment l’esprit européen pense de notre Il était ignorant de ne pas se rendre compte qu’il y aurait un tel retour de bâton.

« Pour Stan, c’est une question de chiffres sur la page et de profits et pertes. Il n’y a pas d’émotion là-bas. Moi-même et la majorité des fans d’Arsenal ne sommes pas surpris qu’il ait sauté dedans, mais certains autres clubs l’ont fait aussi. Peut-être qu’ils avaient des doutes et avaient être persuadé, mais ils ont été persuadés et c’est la chose accablante. «