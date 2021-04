Douze clubs ont accepté de rejoindre la Super League européenne – mais quel impact le projet de séparation aura-t-il sur les clubs écossais et la Old Firm veut-elle être impliquée?

Eh bien, le concept de la rupture des clubs n’est pas nouveau en ce qui concerne le football écossais – pas plus que l’idée d’une «Super League».

Au début des années 1990, les plus grands clubs écossais ont lancé une tentative de créer une Super League écossaise, en raison du mécontentement de la Ligue écossaise de football sur le nombre de matchs joués et du manque de stabilité financière. Bien que les propositions aient échoué, cela a finalement conduit à une réduction du nombre de clubs de haut niveau et a accéléré la création de la Premier League écossaise en 1998.

Au cours de la même période, il y a eu des grondements intermittents constants de la part de la vieille entreprise au sujet d’un éventuel déménagement en Angleterre ou dans une «Ligue Atlantique»; en effet, des rapports récents en décembre suggéraient que l’actionnaire majoritaire du Celtic, Dermot Desmond, avait refusé la possibilité de faire avancer les plans pour ce dernier. Bien que les grandes idées ne se soient jamais concrétisées, elles n’ont jamais été vraiment enterrées.

Le fossé financier massif entre les Rangers et le Celtic et le reste de l’Écosse reflète à certains égards le gouffre créé au sommet du football européen, ce qui a en partie conduit les clubs voyous de la Super League à se briser. Pourtant, la vieille entreprise se cogne depuis quelque temps la tête contre un plafond de verre financier; comme ils dominent dans leur propre pays, leur capacité à concourir à l’étranger est entravée par les revenus limités générés par la Premiership écossaise et par la difficulté croissante de se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue des champions.

Image:

Peter Lawwell, directeur général sortant du Celtic, serait contre la nouvelle Super League européenne



Le directeur général sortant du Celtic, Peter Lawwell, siège au conseil d’administration de l’Association des clubs européens et faisait partie d’un appel d’urgence de la CEA dimanche soir alors que la nouvelle de l’ESL était tombée. Il a la capacité d’offrir une vision écossaise aux plus hauts échelons du football européen, et il est entendu que lui et le Celtic, comme beaucoup de ces clubs exclus du parti de l’ESL, sont fermement opposés à l’échappée.

Pourtant, sans ambages, il faut se demander: la Old Firm sauterait-elle sur l’occasion de participer à une Super League européenne si elle était invitée? Presque certainement, compte tenu des richesses potentielles proposées et de leur devoir envers leurs actionnaires. Auraient-ils la capacité de se qualifier? En ce moment, cela semble être une possibilité tirée par les cheveux; Le Celtic s’est écrasé des tours de qualification de la Ligue des champions au cours des trois dernières saisons et les Rangers reviendront dans la meilleure compétition européenne la saison prochaine pour la première fois en dix ans.

Image:

Le manager des Rangers Steven Gerrard espère mener l’équipe d’Ibrox en Ligue des champions la saison prochaine



Dans la hiérarchie européenne, aucun des deux ne peut se considérer comme faisant partie des 20 meilleures équipes sur le terrain, quelle que soit sa «taille en tant que club». Le plus gros souci pour les deux est ce qui pourrait arriver au format actuel de la Ligue des champions.

Les deux participeront aux tours de qualification de la Ligue des champions au cours de l’été, tandis que les champions d’Écosse la saison prochaine recevront une entrée directe pour les phases de groupes en 2022-2023 – ce jackpot finira-t-il par être sans valeur si la compétition est beaucoup diminuée, et les plus grands clubs et les revenus de diffusion qui les suivent sont détournés vers une Super League européenne?

















0:46



Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que son gouvernement travaillera avec les autorités du football pour empêcher la Super League de se dérouler « comme cela a été proposé »



The Old Firm a un attrait mondial, avec des bases de fans massives réparties sur la planète, des stades de haute qualité et une rivalité éternelle pour ajouter du piquant supplémentaire.

Toute Super League digne de ce nom serait sûrement intéressée à les faire participer si les circonstances étaient favorables – mais pendant des années, les géants de Glasgow ont été contraints de se nourrir des restes de la table de l’UEFA. Avec la formation d’une Super League européenne, ces restes pourraient devenir minuscules à l’extrême.

Une ancienne entreprise « voudra s’impliquer » dans l’ESL

















3:08



Andy Walker explique pourquoi le Celtic et les Rangers voudront être impliqués dans la nouvelle Super League européenne malgré les critiques des supporters



L’ancien joueur du Celtic Andy Walker pense que la Old Firm serait intéressée à rejoindre la Super League européenne malgré les critiques adressées au projet.

Il a dit: «Si vous deviez confier ceci à n’importe quel haut responsable du Celtic ou des Rangers, ils voudront savoir de quoi il s’agit. Ils voudront savoir combien d’argent ils peuvent générer.

« Ils voudront savoir ce qui se passe lors des éliminatoires de la Ligue des champions la saison prochaine. Vous regardez ce que la victoire en Premiership écossaise la saison prochaine apporte – un accès immédiat à la Ligue des champions. Si tout cela n’est pas à l’ordre du jour, alors il y a un rapport financier. paysage que vous devez regarder qui est si grave.

















1:27



Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, déclare que les projets de Super League européenne sont « alimentés par la cupidité avant tout »



« Ne nous leurrons pas – le Celtic et les Rangers voudront être impliqués dans cela. Je comprends tout à fait le tollé des supporters des clubs, mais vous donnez au Celtic et aux Rangers un reniflement de s’impliquer, ils le prendraient absolument malgré ce que n’importe quel groupe de supporters ferait. dire.

« Combien de fois ont-ils essayé de s’impliquer dans le football anglais? Combien de fois ont-ils discuté de l’idée d’une Ligue Atlantique? Tout cela était pour générer plus d’argent. Cette Super League européenne, en ce qui concerne le Celtic et les Rangers, n’en est qu’une autre. moyen de générer plus d’argent. »

Doncaster avertit que l’échappée crée « problèmes « catastrophiques »

Image:

Le directeur général du SPFL, Neil Doncaster, a critiqué la compétition séparatiste



Neil Doncaster, directeur général du SPFL, a critiqué les propositions et prévenu que les conséquences seraient dommageables pour de nombreux clubs.

Il a ajouté: « La SPFL se tient aux côtés de l’UEFA, des ligues européennes, de la Premier League anglaise et de l’écrasante majorité des parties prenantes du jeu pour s’opposer avec véhémence à la proposition de Super League européenne.

« Ces propositions, ou n’importe quelle proposition similaire, auraient un impact extrêmement dommageable sur le tissu même de notre sport à tous les niveaux. Il n’est pas surprenant qu’elles aient été si rapidement et massivement condamnées par les fans du monde entier.

















0h30



Il y a « beaucoup de colère et de frustration » parmi les fans de Liverpool à la suite de la nouvelle que le club a accepté de rejoindre une Super League européenne séparatiste, a déclaré John Gibbons de The Anfield Wrap.



« Nous pensons qu’une telle » compétition « saperait considérablement l’attrait mondial du football et serait financièrement catastrophique pour tous, sauf pour une très petite minorité.

« Les propositions que nous avons vues, rassemblées par un petit groupe auto-sélectionné de clubs très riches, semblent être une tentative cynique et très inquiétante de contrecarrer le principe fondamental du mérite sportif qui sous-tend à juste titre le football européen. danger pour le sport que nous aimons tous.

🗣️ « On craint toujours que les équipes se détachent de leurs ligues … » Le patron de St Johnstone, Callum Davidson, discute de la Super League européenne de séparation prévue. Que pensez-vous du projet soutenu par une partie de l’élite européenne? pic.twitter.com/KmVKL3UA3q – Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 19 avril 2021

«Aujourd’hui plus que jamais, compte tenu de ce que nous avons tous vécu au cours de l’année écoulée, les gouvernements, ainsi que les instances dirigeantes et les ligues du jeu, doivent travailler ensemble pour faire ce qui est juste et protéger l’essence même du jeu.

« La SPFL est prête à soutenir tous les efforts de lutte pour les principes de solidarité, de compétition sportive et d’équité qui sont au cœur même du jeu. »