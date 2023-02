Super League européenne: la compétition remaniée pourrait avoir jusqu’à 80 équipes | Nouvelles du Royaume-Uni

Une Super League européenne avec jusqu’à 80 équipes et un minimum de 14 matches garantis pour chaque club a été proposée par le directeur général de la compétition.

Près de 50 clubs européens et les parties prenantes se sont entretenues avec Bernd Reichart, PDG de la société européenne de développement commercial du sport A22 Sports Management, depuis octobre.

Sur la base des retours d’expérience, A22 a défini 10 principes pour le nouveau système ouvert et multidivisionnel Super Liguequi reposerait “uniquement sur le mérite sportif”.

Les mesures incluses sont les suivantes :

• La participation serait basée sur la performance nationale d’un club et il n’y aurait pas de membres permanents ;

• la santé des joueurs doit être préservée et être un élément clé dans la détermination du nombre de matches joués chaque année ;

• les compétitions seraient régies par les clubs plutôt que par des tiers ;

• le football féminin doit être développé et promu parallèlement au football masculin ;

• et au moins 400 millions d’euros (354,6 millions de livres sterling) seraient investis chaque année dans des clubs non participants, des causes sociales et le football de base.

Il a également suggéré que les dépenses devraient être basées “uniquement sur les ressources générées” par les clubs et “non sur des injections faussant la concurrence”.

Les clubs ne seraient autorisés à dépenser qu’un pourcentage fixe de leurs revenus annuels liés au football pour les salaires des joueurs et les transferts nets.

A22 contre UEFA

En 2021, A22 a contesté le droit de l’instance dirigeante européenne UEFA et de l’instance dirigeante mondiale du football FIFA de bloquer la formation de la Super League et d’imposer des sanctions aux clubs concurrents devant les tribunaux.

Lors d’une réunion avec l’A22 en novembre, l’UEFA a souligné son opposition “écrasante” à la nouvelle ligue proposée. Cela est venu après qu’il a été fait pour abandonner sa tentative d’imposer des mesures disciplinaires et des amendes sur les clubs concernés par une injonction.

Plus tard cette année, la Cour européenne de justice statuera sur la question de savoir si l’UEFA détient un monopole déloyal et une domination du marché sur le déroulement des compétitions interclubs.

Image:

Le directeur général d’A22, Bernd Reichart, a déclaré que “la menace de sanctions est utilisée pour étouffer l’opposition”. Photo : Boris Breuer



M. Reichart a déclaré: “Notre objectif est de présenter un projet sportif durable pour les compétitions interclubs européennes accessible, au minimum, aux 27 États membres de l’UE dès que possible après réception de l’arrêt.

“Les problèmes sont clairs et des mesures doivent être prises pour le bénéfice des fans, des joueurs et des clubs.”

Le directeur général a ajouté que “les clubs supportent tous les risques entrepreneuriaux mais sont trop souvent obligés de rester à l’écart lorsque des décisions clés sont prises, et ils voient leurs fondations sportives et financières s’effondrer.

“Nos discussions ont clairement montré que les clubs sont souvent incapables de s’exprimer publiquement contre un système où la menace de sanctions est utilisée pour étouffer l’opposition.”

Il a souligné la proposition comme “les éléments constitutifs” pour parvenir au changement.