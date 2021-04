Boris Johnson a promis que le gouvernement ferait tout son possible pour que la nouvelle Super League européenne « ne se déroule pas comme elle est actuellement proposée », comme le dit un membre du conseil d’administration des « Big Six », il y a une « guerre nucléaire ». dans le football.

Dimanche, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont accepté de rejoindre une Super League européenne en échappée. Ils seront rejoints par l’AC Milan, l’Atletico Madrid, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus et le Real Madrid.

Les propriétaires des six clubs de Premier League s’attendaient pleinement à une réaction du football, des organes directeurs et des politiciens.

Boris Johnson a exprimé sa désapprobation de la Super League européenne



Johnson a exprimé son mécontentement pour la première fois dimanche soir après qu’il soit devenu public qu’une annonce était attendue de la Super League européenne. Il a averti que les propositions étaient « très dommageables pour le football ».

Le secrétaire du DCMS (Département du numérique, de la culture, des médias et des sports), Oliver Dowden, a fait part de ses préoccupations, le président du comité du DCMS, Julian Knight, estime que dimanche a constitué un « jour sombre pour le football », tandis que le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a affirmé que le concept de la Ligue « risque de fermer définitivement la porte aux fans ».

Le président français Emmanuel Macron a également déclaré que la France soutiendrait « toutes les mesures » prises par les instances dirigeantes du football pour défendre les compétitions existantes.

S’exprimant lundi, Johnson a indiqué que le gouvernement collaborerait avec la FA, la Premier League et d’autres organes directeurs du football afin de bloquer les propositions.

Les projets de Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action. Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les fans de tout le pays. (1/2) – Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 avril 2021

Le Premier ministre a déclaré: «Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour nous assurer que cela ne se déroule pas de la manière qui est actuellement proposée.

«Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football dans ce pays.

« Ces clubs ne sont pas seulement de grandes marques mondiales – bien sûr, ce sont de grandes marques mondiales – ce sont aussi des clubs qui sont historiquement originaires de leurs villes, de leurs villes, de leurs communautés locales, ils devraient avoir un lien avec ces fans. , et avec la base de fans de leur communauté.

« Il est donc très, très important que cela continue d’être le cas. Je n’aime pas l’aspect de ces propositions, et nous serons consultés sur ce que nous pouvons faire. »

Super League européenne – derniers développements Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que « nous ferons tout notre possible pour nous assurer que la Super League n’a pas lieu »

Man Utd, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan quittent l’ECA

Le vice-président exécutif de Man Utd, Ed Woodward, quitte ses fonctions à l’UEFA

Le président de la Juve démissionne de ses fonctions de président de la CEA

La banque d’investissement américaine JP Morgan confirme qu’elle financera la concurrence

Les groupes de supporters continuent de dénoncer les plans

Un membre du conseil d’administration de l’ECA a déclaré au SSN que les 12 clubs avaient « totalement aveuglé » le reste du football européen

La Liga condamne l’échappée élitiste qui menace le reste du sport espagnol

Le comité DCMS tiendra une séance privée sur la question mardi

‘Ce n’est pas une guerre civile, c’est une guerre nucléaire’

Actualités Sky SportsKaveh Solhekol s’est entretenu avec un membre anonyme du conseil d’administration de l’une des « Big Six » de la Premier League qui a accepté de rejoindre la Super League européenne dimanche, qui a révélé que des divisions étaient déjà apparues au sein des hiérarchies de club au sujet des propositions.

« Pour être honnête, ils ne sont pas très inquiets pour les relations publiques », a déclaré un membre anonyme du conseil d'administration du club. Sky Sports News. « ONotre tâche principale est de maximiser nos revenus et nos bénéfices. Le bien plus large du jeu est une préoccupation secondaire.

















Kaveh Solhekol rapporte que certains membres du conseil d’administration des clubs qui ont accepté de rejoindre une Super League européenne séparatiste sont opposés aux plans



Les propriétaires veulent moins de football, pas plus de football. Ils seraient secrètement ravis de la perspective que leurs joueurs soient bannis des Championnats d’Europe et de la Coupe du Monde de la FIFA.

Plusieurs propriétaires ne peuvent toujours pas comprendre pourquoi nous avons une relégation dans le football anglais – « ils ne peuvent tout simplement pas comprendre le concept », a déclaré le membre du conseil.

« Ils n’aiment pas donner leurs atouts de jeu à des pays pour très peu de récompense financière », a-t-il ajouté.

Si les clubs étaient autorisés à rester en Premier League, ils se concentreraient sur les matchs de Super League en milieu de semaine et il y a une réelle possibilité qu’ils alignent des équipes affaiblies pour les matchs nationaux le week-end.

Des entreprises aux États-Unis et en Arabie saoudite ont été sondées pour acheter les droits de diffusion de la nouvelle Ligue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une guerre civile dans le football maintenant, il a répondu: « Ce n’est pas une guerre civile, c’est une guerre nucléaire. »

Certains des 14 autres clubs de Premier League souhaitent que les six clubs séparatistes soient sanctionnés immédiatement et pensent que les sanctions devraient inclure la suspension de la saison de Premier League en cours.

Un propriétaire de club a déclaré en privé qu’il serait prêt à quitter la Premier League s’il le fallait et les propriétaires des six équipes impliquées sont totalement déterminés à mettre en place la nouvelle ESL.

La séparation est menée par les copropriétaires de Manchester United, Malcolm et Joel Glazer, et le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, avec le soutien de la banque d’investissement américaine JP Morgan.

Chelsea et Manchester City avaient de grandes réserves quant à leur adhésion à la Super League. En fin de compte, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas se permettre de jouer dans des compétitions affaiblies de Premier League et de Ligue des champions.

















L’histoire de la ligue de football « risque maintenant de s’effondrer » à la suite d’une Super League européenne séparatiste, a déclaré l’ancien gardien d’Arsenal David Seaman.



L’ESL demande une protection juridique contre l’UEFA, réactions de la FIFA

La Super League européenne a déjà pris des mesures pour se protéger de toute tentative de l’UEFA et de la FIFA de punir ses clubs membres et ses joueurs.

Dans une lettre à l’UEFA et à la FIFA, la Super League a écrit: «Nous craignons que la FIFA et l’UEFA puissent répondre à cette lettre d’invitation en cherchant à prendre des mesures punitives pour exclure tout club ou joueur participant de leurs compétitions respectives.

Super League européenne – Détails financiers Les clubs fondateurs ont signé un engagement de 23 ans dans la nouvelle Super League

Le conseil juridique aux clubs est que ce serait une violation du droit de la concurrence de l’UE et du Royaume-Uni de refuser un nouvel entrant sur le marché.

Les clubs estiment que la signature d’au moins 10 milliards d’euros de paiements de solidarité démontre leur engagement envers le jeu au sens large

Le chiffre de solidarité est plus élevé que la distribution actuelle de l’UEFA et équivaudra à environ 8% de leurs revenus proposés

Une part de 3,5 milliards d’euros pour chaque club fondateur ne peut pas être dépensée pour de nouvelles signatures et ne doit être utilisée que pour soutenir les plans d’infrastructure et compenser l’impact du COVID-19

«Nous espérons que ce n’est pas votre réponse à cette lettre et que, comme nous, vos organisations reconnaîtront les avantages immédiats du concours mis en place par SLCo.

« Nous recherchons également votre coopération et votre soutien sur la manière dont la compétition peut être intégrée à l’écosystème du football et nous travaillons avec nous pour atteindre cet objectif.

«Votre déclaration officielle nous oblige cependant à prendre des mesures de protection pour nous protéger contre une telle réaction indésirable, qui non seulement compromettrait l’engagement de financement au titre de la subvention, mais serait, de manière significative, illégale.

« Pour cette raison, SLCo a déposé une requête devant les tribunaux compétents afin d’assurer la mise en place et le fonctionnement sans faille du concours conformément aux lois applicables. »

















L’ancien président de la FA, David Bernstein, est contre l’idée d’une Super League européenne car il pense que cela détruira les fondations du football anglais



La CEA prête pour des pourparlers serrés sur l’annonce d’ESL

Un membre du conseil d’administration de la CEA a déclaré Actualités Sky Sports les 12 clubs séparatistes de l’ESL ont « totalement aveuglé » le reste du football européen avec l’annonce de dimanche

La source a déclaré que le conseil d’administration de l’ECA s’est réuni vendredi et a convenu d’un mandat avec le Comité exécutif de l’UEFA pour travailler ensemble sur des projets de refonte de la Ligue des champions à partir de 2024.

L’ancien président de l’ECA de la Juventus, Andrea Agnelli, a ratifié la décision et présidé la réunion, à laquelle étaient tous deux présents le PDG de Man Utd, Ed Woodward, et Venai Venkatesham d’Arsenal.

Le conseil d’administration de la CEA se réunit lundi après-midi et devrait se réunir quotidiennement pour déterminer comment réagir à la crise.

Le membre du conseil d’administration a déclaré que l’évolution était la suivante: « bizarre – la tromperie des clubs impliqués est extraordinaire et la réputation n’est plus intacte à cause de cela ».

Image:

Christian Purslow, directeur général d’Aston Villa, a condamné les plans de la Super League européenne



« ESL supprime le mérite sportif »

Christian Purslow, directeur général d’Aston Villa, estime que la Super League est « un concept grotesque » qui « supprime le mérite sportif ».

Dans une interview avec la BBC, Purslow a déclaré que l’ESL « va à l’encontre de tout ce que le sport représente », et il s’attend à ce que les fans de Manchester United et de Liverpool se révoltent contre lui.

Il a déclaré: « En ce moment, en Premier League, Leicester et West Ham sont aux 3e et 4e places du tableau et selon les arrangements normaux, ils auraient accès à la Ligue des champions.

« Dans le cadre de cette nouvelle proposition, ils seraient bondés par des équipes en dessous d’eux dans la Ligue.

« Aston Villa et Nottingham Forest ont remporté la Coupe d’Europe à trois reprises – les Spurs, Arsenal et Manchester City ne l’ont pas du tout gagnée.

« Ces propositions suppriment le mérite sportif. Cela permettrait à un petit nombre de clubs de participer à cette compétition quoi qu’il arrive, et pour des millions de personnes dans un football qui va à l’encontre de tout ce que le sport représente. »

«L’idée est que l’incertitude qui accompagne le sport qui le rend si convaincant et en fait le sport que nous aimons est en fait dommageable pour les modèles économiques de ces grands clubs.

« Et donc, ce format est conçu pour éliminer cette incertitude, pour donner de la prévisibilité à leurs entreprises afin que si elles ont une mauvaise année, si elles sont mal gérées, elles sont toujours dans le tournoi Premier. Cela ressemble-t-il à du sport ou football pour vous? Cela me semble être un concept grotesque.

« Il y a une pyramide, elle est basée sur le mérite. Et l’apogée de cette pyramide est la compétition d’élite européenne. Plus important encore, les fans considèrent cette compétition avec un grand prestige, en tant qu’élite, une compétition avec l’histoire.

« Pensez-vous que les fans de ces clubs voudraient gagner un nouveau tournoi inventé qui n’a pas d’héritage? Je ne pense pas une minute que les fans de Liverpool et de Manchester United le feraient. »