Lors d’une réunion avec les autorités du football et les représentants des supporters, Boris Johnson a promis que le gouvernement «ne restera pas les bras croisés pendant qu’une petite poignée de propriétaires créerait un atelier fermé».

Le Premier ministre et secrétaire à la Culture Oliver Dowden a rencontré des représentants de la Football Association, de la Premier League et de groupes de supporters de football un jour après avoir déclaré que le gouvernement ferait «tout ce qu’il fallait» pour empêcher le tournoi séparatiste, qui verrait six équipes anglaises rejoindre trois chacun d’Italie et d’Espagne dans une compétition lucrative dont les clubs d’élite ne pouvaient pas être relégués.

M. Johnson a exprimé sa «solidarité» avec les fans de football qui ont exprimé leur indignation quasi unanime face au plan et ont convenu qu’ils «doivent toujours être au cœur de toute décision concernant l’avenir du jeu», a déclaré Downing Street.

Et il leur a dit qu ‘ »aucune action n’est hors de la table » – y compris une nouvelle législation – dans la volonté de bloquer les propositions, qui ont été signées par Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham Hotspur et sont soutenues par Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham Hotspur. par des milliards de dollars du géant américain de la finance JP Morgan.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que les options sur la table incluent l’arrêt des visas de travail pour les joueurs étrangers dans les clubs de la Super League ou le retrait du financement des jours de match de police.

Des représentants des fans de United, des Spurs et de Liverpool faisaient partie des participants à la réunion de mardi.

« Il a réitéré son soutien indéfectible aux autorités du football et a confirmé qu’elles avaient le soutien total du gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces plans », a déclaré un porte-parole du n ° 10.

«Tous les participants ont convenu qu’une action était nécessaire pour protéger l’équité et la concurrence ouverte que nous attendons du football, et pour défendre le principe fondamental selon lequel tout club devrait avoir la chance de jouer et de gagner contre les plus grands joueurs du football.

«Le Premier ministre a confirmé que le gouvernement ne restera pas les bras croisés pendant qu’une petite poignée de propriétaires crée un atelier fermé.

«Il a été clair qu’aucune action n’est hors de la table et que le gouvernement explore toutes les possibilités, y compris les options législatives, pour faire en sorte que ces propositions soient arrêtées.»

Le porte-parole de M. Johnson a confirmé que le Premier ministre tenait à parler à ses homologues italiens et espagnols pour discuter de la ligue controversée.

Le porte-parole a clairement indiqué que M. Johnson souhaiterait que l’un des six clubs anglais se retire de son implication.

« Nous sommes assez catégoriques sur le fait que nous ne voulons pas que cela se poursuive sous la forme actuelle, nous accueillerions donc tout club qui souhaite se retirer de cette approche », a-t-il déclaré.

Bien que M. Johnson ne soit personnellement fan d’aucun club de football, il « reconnaît très clairement la force et la profondeur des sentiments des supporters et l’importance de ces clubs pour leur communauté locale », a déclaré le porte-parole.

«Il est important de souligner que vous n’avez pas besoin d’être un fan de football teint dans la laine pour reconnaître l’importance de ce problème. Il s’agit de l’importance du football pour les communautés locales et les supporters et de garantir une compétition adéquate. »