Super League européenne: Big Six parmi neuf des membres fondateurs qui s’engagent pour l’UEFA | Actualités du football

Neuf des clubs originaux de Super League – y compris les «Big Six» de la Premier League – ont déclaré leur engagement envers l’UEFA et ses compétitions aux niveaux continental et national.

Cependant, les trois qui n’ont pas renoncé à la Super League – le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – devraient faire face à des «mesures appropriées» dans le cadre des mesures disciplinaires de l’UEFA.

Les 12 clubs se sont annoncés comme membres fondateurs de la ligue séparatiste le 18 avril, mais en 72 heures, elle s’était effondrée avec le retrait des clubs anglais après les protestations des supporters et la pression du gouvernement.

Les clubs apporteront une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros (un peu plus de 13 millions de livres sterling) au profit du football des enfants et du football de base à travers l’Europe.

Ils verront également 5% des revenus des compétitions de l’UEFA retenus pendant une saison. Cet argent sera redistribué.

Ils s’exposent à des amendes de 100 millions d’euros (près de 87 millions de livres sterling) chacun s’ils cherchent à rejoindre une compétition non autorisée à l’avenir, et à une amende de moitié s’ils enfreignent les autres termes de la déclaration, a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

Ils rejoindront également le groupe de lobbying influent, l’European Club Association.

Un porte-parole de Manchester United a confirmé que la famille Glazer couvrirait personnellement la part de son club de l’argent de bonne volonté demandé et des fonds retenus.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: « J’ai déclaré au Congrès de l’UEFA il y a deux semaines qu’il fallait une organisation forte pour admettre avoir commis une erreur, surtout en ces jours de procès sur les réseaux sociaux. C’est exactement ce que ces clubs ont fait.

« En acceptant leurs engagements et leur volonté de réparer les perturbations qu’ils ont causées, l’UEFA veut mettre ce chapitre derrière elle et avancer dans un esprit positif.

« Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l’UEFA. Elles seront toutes réinvesties dans le football des jeunes et de base dans les communautés locales à travers l’Europe, y compris au Royaume-Uni.

« Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen. On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant ‘Super League’ et l’UEFA traitera ces clubs ultérieurement. . «

Sur ces clubs – Real, Barca et Juve – le ton était remarquablement différent dans la déclaration de l’UEFA.

« L’UEFA s’est réservé le droit de prendre toute mesure qu’elle jugerait appropriée contre les clubs qui ont jusqu’à présent refusé de renoncer à la soi-disant » Super League « », conclut le communiqué.

« L’affaire sera rapidement renvoyée aux instances disciplinaires compétentes de l’UEFA. »