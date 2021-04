Le patron de Newcastle United, Steve Bruce, se dit reconnaissant que les clubs «Big Six» de Premier League « aient pris une gifle » suite à la débâcle de la Super League européenne.

Il a également félicité les fans de football pour le rôle qu’ils ont joué dans le déraillement de la Super League européenne – qui a suscité la fureur des supporters du monde entier – avant que les plans controversés ne soient par la suite retirés en raison du contrecoup.

S'exprimant vendredi matin avant le voyage de samedi en Premier League à Liverpool, l'ancien défenseur de Manchester United a déclaré: « J'étais comme tout le monde et, heureusement, les 'Big Six' ont pris une gifle, n'est-ce pas?

















Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett, explique les sanctions potentielles auxquelles les clubs des « Big Six » pourraient faire face



« Cela a été assez remarquable. Je ne l’ai jamais vu aussi vite, le tollé à ce sujet et il était assez évident pour tout le monde concerné que nous n’allions pas l’accepter, ce qui est formidable.

« Je suis un peu partial parce que j’ai joué dans les divisions inférieures pendant des années avant d’avoir ma pause et si ce n’était pas pour ces divisions inférieures, je n’aurais peut-être pas eu de pause, alors je suis tout à fait pour la pyramide ce pays, je suis tout à fait pour la façon dont il fonctionne.

« Même dans ce système, est-ce que nous nous répartissons suffisamment dans les petits clubs? Je ne suis pas sûr que nous le fassions. Mais je suis tout à fait pour la réaction des supporters.

« Les supporters ont été entendus et à juste titre, et pour le faire tomber et le faire tomber si rapidement, fair-play pour tous les supporters qui se sont ralliés derrière lui. »

















Ligue des champions ou Super League? Le manager d'Everton, Carlo Ancelotti, a vu le côté drôle de son glissement de langue!



Cependant, Bruce a averti que les autorités du football devraient rester sur leurs gardes pour s’assurer que la proposition ne soit pas ressuscitée à l’avenir.

Il a dit: «Nous devons nous en prémunir parce que cette chose doit avoir grondé pendant des années, nous devons donc nous en prémunir pour que cette échappée menacée ne se produise pas.

« Écoutez, je vais laisser les autorités et la Premier League et tout le reste s’occuper de ça, des gens plus intelligents que moi, mais ils doivent se garder, c’est sûr. »

Interrogé sur ses émotions en tant qu'ancien skipper de Manchester United face à l'implication du club dans le plan, Bruce a répondu: « Ce sont tous, pas seulement Manchester United.

















Un groupe de fans de Manchester United s'est réuni avec des banderoles devant le terrain d'entraînement du club pour protester contre la propriété de Glazer



« J’espère qu’ils ont appris de leur erreur. Ils ont dû être tous choqués par ce qui s’est passé si très, très rapidement pour tout arrêter, pour se retirer si rapidement.

« Espérons pas seulement Manchester United, tous. »

Bielsa contre les sanctions pour «Big Six»; appelle au changement pour éviter une future échappée

Image:

Marcelo Bielsa dit que modifier les règles pour empêcher à nouveau une ligue séparatiste est plus important que de punir ceux qui sont impliqués dans le lancement de la Super League européenne.



Pendant ce temps, Marcelo Bielsa n’est pas favorable à ce que les clubs dits «Big Six» soient sanctionnés pour leurs projets de Super League en échappée.

L’entraîneur-chef de Leeds a été très critique des propositions effondrées, mais dit que la gouvernance en place pour se protéger contre une telle ligue séparatiste « n’est pas à la hauteur ».

« Je ne pense pas que la voie vers une solution soit de punir ces clubs, mais de convaincre ce qui est le mieux et de proposer des règles d’acceptation en général et de s’assurer que ces règles sont respectées », a déclaré Bielsa.

« Quand une règle est enfreinte, cela force une sanction [and this] signifie que le processus avant cela n’était pas efficace.

«Et le leadership de l’organisation pour administrer les intérêts de tout le monde est de créer des règles que chacun est en mesure d’adhérer car ils les ont tous acceptés.

« Je suis d’avis que la punition est plus pour l’autorité et montre que la qualité ou l’efficacité des règles n’était pas à la hauteur. »

Smith s’attend à une action punitive contre les « Big Six »

Les clubs anglais impliqués dans les plans de la Super League européenne devront « regagner le respect » de leurs homologues de Premier League, a déclaré l’entraîneur-chef d’Aston Villa, Dean Smith.

« Ils devront regagner le respect qu’ils avaient auparavant, certainement au niveau de la direction », a déclaré Smith.

« J’ai eu une bonne conversation avec Pep (Guardiola) après le match. Nous sommes tous les deux sympas mais je pense que tous les joueurs et tous les managers n’ont été impliqués dans aucune discussion ni dans aucun processus de prise de décision.

« Je pense que ce sera une décision au niveau du conseil d’administration. Heureusement, nous ne serons pas impliqués dans cela.

« Je crois qu’il y aura une sorte d’action punitive. »

Annonce du mandat de l’examen du football mené par les fans

Le mandat de l'examen mené par les supporters sur la gouvernance, la propriété et les finances du football a été publié par le gouvernement britannique.

















Le président de l'EFL, Rick Parry, estime que l'effondrement de la Super League européenne peut conduire à une véritable réforme dans le football européen



Le lancement d’un examen de l’état du football intervient après que six clubs de Premier League ont annoncé leur intention de rejoindre une Super League européenne séparatiste, pour renoncer à leurs plans à la suite de nombreuses critiques.

Cela fait également suite à des effondrements très médiatisés de clubs de football, dont Bury, qui a été expulsé de la Ligue de football en 2019, et Macclesfield Town, qui a été dissous l’année dernière.

La revue se veut large et portera sur les changements potentiels des modèles de propriété, de gouvernance et de la manière dont le jeu est financé.

