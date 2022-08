Super League : Équipe de la semaine pour la 21e journée de la saison régulière | Actualités de la Ligue de Rugby

La paire de Salford, Kallum Watkins et Brodie Croft, fait partie de notre dernière équipe de la semaine

Nous parcourons les statistiques et choisissons notre équipe de joueurs qui se sont démarqués lors de la dernière série de matchs de la Betfred Super League…

1. Will Pryce (Huddersfield Giants)

L’arrière latéral s’est remis de quelques erreurs plus tôt dans le match avec style pour aider à lancer le retour qui a vu Huddersfield battre les Warrington Wolves 32-22 samedi.

Pryce a traversé pour un bel essai en solo dans un match où il a également porté le ballon sur 132 mètres avec un gain moyen de neuf mètres, en plus de faire une pause nette et cinq bustes de plaquage.

2. Liam Marshall (Wigan Warriors)

Liam Marshall a prolongé l'avance des Wigan Warriors en marquant leur deuxième essai contre Hull Kingston Rovers

L’un ou l’autre des ailiers de Wigan qui ont réussi des tours du chapeau lors de la victoire 46-4 sur Hull Kingston Rovers aurait facilement pu faire partie de notre équipe, mais Marshall obtient juste le feu vert sur Bevan French.

En plus de franchir la ligne d’essai à trois reprises, le joueur de 26 ans a parcouru 177 mètres avec un gain moyen de 10 mètres par course, dont deux pauses nettes et deux sauts de tacle.

3. Josh Jones (Huddersfield Giants)

Le centre a saisi un essai et en a mis en place un autre alors que les Giants ont remporté une victoire cruciale à domicile contre Warrington, ce qui les a ramenés à la troisième place du tableau.

Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Huddersfield Giants et Warrington Wolves

Jones a porté sur 98 mètres avec un gain moyen de huit mètres également, en plus de réussir un tacle.

4. Tim Lafai (diables rouges de Salford)

L’international samoan a joué un rôle central alors que Salford a remporté une superbe victoire 44-12 à domicile contre les champions en titre de St Helens dimanche.

Lafai a fourni trois passes décisives pour les Red Devils, ainsi qu’une course de 193 mètres avec un gain moyen de 12 mètres, plus trois pauses nettes et 12 arrêts de tacle.

5. Lewis Murphy (Wakefield Trinity)

Regardez l'incroyable essai en solo de Lewis Murphy de Wakefield Trinity contre les Castleford Tigers dans la Betfred Super League

Une démonstration exceptionnelle de Murphy a aidé Wakefield à remporter une première victoire cruciale sur ses rivaux locaux Castleford Tigers en sept ans dans la jungle de Mend-A-Hose.

Murphy a couru en deux essais, dont un effort spectaculaire sur la longueur du terrain, dans la victoire 32-6, ainsi que 204 mètres avec un gain moyen de 29 mètres et trois bustes de tacle.

6. Richie Myler (Rhinos de Leeds)

L’affrontement s’est déroulé dans un triplé d’essais alors que Leeds a survécu à l’expulsion d’un homme pour vaincre les Dragons catalans 36-32 à Perpignan.

Temps forts du match de Super League de Betfred entre les Dragons Catalans et les Rhinos de Leeds

Myler a également porté sur 98 mètres avec le ballon en main, effectuant deux pauses nettes et brisant également deux tacles.

7. Brodie Croft (diables rouges de Salford)

Le demi de mêlée était à nouveau au premier plan pour les Red Devils alors qu’ils enregistraient un triomphe accrocheur contre les leaders de la Super League, St Helens.

Croft a marqué un essai et en a mis en place un autre pour les hôtes au stade AJ Bell, Croft était une menace constante en parcourant 145 mètres et en brisant deux plaqués.

8. David Fifita (Wakefield Trinity)

David Fifita a marqué le quatrième essai de Wakefield Trinity contre les Castleford Tigers dans la Betfred Super League

Le «Big Boppa» a eu un impact énorme sur le banc d’échange lors de la victoire contre Castleford, notamment en marquant un essai de marque pour aider les visiteurs sur le chemin de la victoire.

Fifita a fait de grandes percées pour Trinity, portant sur 104 mètres avec un gain moyen de neuf mètres, brisant cinq plaqués et effectuant une pause nette. Il a également réussi 23 plaqués avec un taux de réussite de 100%.

9. Liam Hood (Wakefield Trinity)

Avant le coup d’envoi, on s’inquiétait de savoir si Hood serait même en mesure de jouer pour Wakefield contre Castleford après avoir eu besoin d’un traitement pour une blessure lors de l’échauffement.

Liam Hood a donné l'avantage à Wakefield Trinity contre les Tigers de Castleford

Cependant, le talonneur a ignoré ces inquiétudes et a été parmi les buteurs d’essais de la victoire. L’international écossais a réussi une pause nette et deux arrêts de plaquage, ainsi que 27 plaqués en défense.

10. Scott Taylor (Hull FC)

Taylor a préparé le terrain pour que le Hull FC retrouve le chemin de la victoire en battant le Toulouse Olympique 30-6 dans le sud de la France.

L’accessoire a porté sur 154 mètres avec un gain moyen de 10 mètres, ainsi que quatre plaqués. Il a également réussi 22 plaqués du côté défensif.

11. Matty Ashurst (Wakefield Trinity)

Matty Ashurst a marqué le troisième essai de Wakefield Trinity contre Castleford Tigers dans la Betfred Super League

Ashurst était un autre artiste remarquable alors que Wakefield a mis fin à la série de 17 victoires consécutives de Castleford dans le derby avec un style emphatique.

La deuxième ligne a franchi la ligne d’essai et porté sur 57 mètres, avec une pause nette et un tacle raté. En défense, il a également réussi 29 des 30 tentatives de plaquage.

12. Kallum Watkins (diables rouges de Salford)

L’international anglais a poursuivi ses performances impressionnantes au deuxième rang pour les Red Devils lors d’une démonstration contre St Helens couronnée par deux essais.

Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Salford Red Devils et St Helens

Le doublé de Watkins est survenu dans un match où il a fait 87 mètres avec un gain moyen de sept mètres, plus une pause nette et quatre bustes de tacle. Du côté défensif, il a également réussi 29 plaqués.

13. Cameron Smith (Rhinos de Leeds)

Autre joueur qui a eu un impact important sur le banc des échanges, Smith a fourni une passe décisive lors de la victoire au point d’or contre les Catalans.

La ligne arrière a porté sur 134 mètres avec une pause nette et a également cassé six plaqués.