Super League : Équipe de la semaine de la 19e journée de la saison régulière | Actualités de la Ligue de Rugby

La performance record de Bevan French lui vaut une place dans notre équipe de la semaine

Nous passons en revue les statistiques et rassemblons nos 13 meilleurs joueurs de la dernière série de matchs de la Betfred Super League…

1. Jai Field (Wigan Warriors)

L’arrière latéral a été fortement impliqué alors que Wigan a infligé une défaite 60-0 au Hull FC au DW Stadium lors du match de vendredi.

Field a couru en deux essais et a fourni quatre passes décisives, a parcouru 257 mètres avec un gain moyen de 14 mètres, et a réussi une pause nette et cinq arrêts de tacle.

2. Bevan French (Wigan Warriors)

Bevan French a battu le record de la Super League pour le plus grand nombre d'essais dans un match par un joueur avec sept pour Wigan lors de la victoire 60-0 contre le Hull FC.

Une performance individuelle exceptionnelle a vu le français courir en sept essais lors de la victoire de Wigan sur le Hull FC, battant le record de longue date de la Super League pour le plus grand nombre d’essais par un joueur en un seul match.

Les essais de l’ailier sont survenus après avoir parcouru 149 mètres avec un gain moyen de 14 mètres, plus cinq pauses nettes et sept arrêts de tacle.

3. Willie Isa (Wigan Warriors)

Isa a prouvé qu’il était plus que capable de s’insérer au centre lorsque cela était nécessaire pour les Warriors et a apporté de précieuses contributions lors de la victoire contre le Hull FC.

Le meilleur de l'action du match de Super League entre Wigan Warriors et Hull FC.

L’ancien international samoan a fourni deux passes décisives et parcouru 98 mètres avec le ballon en main avec un gain moyen de huit mètres, et a réussi un tacle.

4. Chris Hankinson (Toulouse Olympique)

L’affichage de Hankinson a aidé Toulouse à remporter une précieuse victoire 20-6 sur les Leeds Rhinos samedi, ce qui les a sortis de la zone de relégation à la différence de points.

Le centre a aidé un essai et a marqué quatre buts, en plus de porter sur 143 mètres avec un gain moyen de neuf mètres et de casser deux plaqués.

5. Derrell Olpherts (Tigres de Castleford)

Le meilleur de l'action du match de Super League de Betfred entre Castleford Tigers et Warrington Wolves.

Deux essais d’Olpherts ont aidé à s’assurer qu’il n’y avait pas de retour heureux dans la jungle de Mend-A-Hose pour l’entraîneur-chef des Warrington Wolves alors que Castleford triomphait 35-22 samedi après-midi.

Les scores de l’ailier sont survenus dans un match où il a parcouru 167 mètres avec un gain moyen de huit mètres, réussissant cinq plaqués et effectuant deux pauses nettes.

6. Jack Welsby (St Helens)

Une autre démonstration exceptionnelle de Welsby a aidé St Helens à une victoire 25-0 à domicile contre Huddersfield Giants malgré leur réduction à 11 hommes à la fin du concours.

Faits saillants du match de Super League de Betfred entre St Helens et Huddersfield Giants.

La confrontation a marqué un essai et fourni une passe décisive, tout en parcourant 176 mètres avec un gain moyen de 11 mètres. Il a également fait trois pauses nettes et huit bustes de plaquage.

7. Jonny Lomax (St Helens)

Lomax a de nouveau joué un rôle central alors que St Helens a renforcé son emprise sur la première place avec une victoire sur Huddersfield au Totally Wicked Stadium.

Le demi de mêlée a marqué un essai et en a préparé deux autres, ainsi que quatre buts. Il a porté sur 72 mètres et a également réussi deux plaqués.

8. George Griffin (Tigres de Castleford)

L’accessoire était à l’avant-garde de Castleford en attaque et en défense alors qu’ils renforçaient leurs ambitions de barrages avec une victoire à domicile contre Warrington.

Griffin a porté le ballon sur 148 mètres avec un gain moyen de neuf mètres, brisant trois tacles. Il a également réussi 35 plaqués avec un taux de réussite de 100 %.

9. Andy Ackers (diables rouges de Salford)

Le talonneur a apporté une contribution précieuse alors que Salford a retrouvé le chemin de la victoire en Super League avec une victoire 32-6 contre les Dragons catalans dimanche.

Le meilleur de l'action du match de Super League entre Salford Red Devils et Catalans Dragons.

Ackers a fourni une aide et a fait 98 mètres avec un gain moyen de huit mètres, faisant également trois bustes de tacle. Il a également réussi 34 plaqués en défense.

10. Daniel Alvaro (Toulouse Olympique)

Le pilier international italien a contribué à jeter les bases de la victoire de Toulouse à domicile contre Leeds avec de grandes contributions en attaque et en défense.

Alvaro a porté sur 170 mètres avec un gain moyen de neuf mètres, avec un échec de tacle, alors qu’il a effectué un gros changement défensif en réalisant également 28 tacles.

11. Joe Bretherton (Toulouse Olympique)

Le meilleur de l'action du match de Super League entre Toulouse et Leeds Rhinos.

Une autre démonstration d’essais de la deuxième ligne a aidé Toulouse à remporter une victoire cruciale lors de son match à domicile contre Leeds.

En plus de franchir la ligne, Bretherton a porté sur 73 mètres avec un gain moyen de sept mètres, réalisant une pause nette et quatre arrêts de tacle. En défense, il a réussi 25 des 26 tentatives de plaquage.

12. Jimmy Keinhorst (Hull Kingston Rovers)

Keinhorst était parmi les buteurs d’essais alors que Hull KR a donné à Danny McGuire sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef par intérim avec une victoire de 15-10 à domicile contre Wakefield Trinity.

Le meilleur de l'action du match de Super League entre Hull Kingston Rovers et Wakefield Trinity.

L’essai de la ligne arrière est venu dans un match où il a fait 93 mètres avec un gain moyen de huit mètres, ainsi qu’une pause nette et deux bustes de tacle. Il a également réussi 33 plaqués en défense.

13. Elijah Taylor (diables rouges de Salford)

Le capitaine inspirant de Salford était à l’avant-garde de leur effort défensif lorsqu’ils ont vaincu les Catalans, réalisant un incroyable 46 plaqués lors de la victoire au stade AJ Bell.

Taylor a également porté sur 65 mètres avec un gain moyen de sept mètres, en plus de réussir un échec de tacle.