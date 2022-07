Super League: Derrell Olpherts joue alors que l’impitoyable Castleford Tigers étourdit le Hull FC 46-18 | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League de Betfred entre le Hull FC et les Castleford Tigers.

Derrell Olpherts a couru en quatre essais alors que les Castleford Tigers ont impitoyablement envoyé le Hull FC 46-18 lors d’une nuit lugubre pour les hôtes de la Betfred Super League vendredi.

L’essai d’Olpherts à la septième minute avait aidé Castleford à prendre une solide avance au début, mais une série de 18 points sans réponse des hôtes a bouleversé le match après que le buteur des Tigers et Connor Wynne aient péché à la suite d’une confrontation.

Mitieli Vulikijapani, Darnell McIntosh et Danny Houghton ont tous croisé pour des essais convertis pour les Noirs et Blancs, mais l’ailier Olpherts a gardé les choses intéressantes à la pause avec son deuxième score converti qui a réduit le déficit des Tigers à quatre points.

Bien que Jake Mamo ait été condamné, tout était Castleford lorsque le jeu a repris en tant que doublé de Bureta Faraimo et un de Suaia Matagi a mis les Tigers dans l’ascendant, avec Olpherts en ajoutant deux autres et Alex Sutcliffe traversant également pour sceller la victoire. La misère du Hull FC, quant à elle, a été aggravée par le deuxième jaune de Wynne et l’expulsion de Ligi Sao.

Les visiteurs ont pris un excellent départ et, après une pénalité précoce de Danny Richardson, ont marqué le premier essai grâce à Olpherts, qui a récupéré le coup de pied habile de Greg Eden sans que personne autour de lui ne se pose pour un essai converti.

Eden a ensuite été pénalisé pour avoir sorti Wynne pour un coup de pied de Jake Connor et la mêlée qui en a résulté a vu Olpherts et Wynne envoyés à la poubelle.

Cependant, à partir de la pénalité qui en a résulté, Hull s’est inscrit au tableau grâce à l’ailier Vulikijapani, qui s’est écrasé à travers la ligne de Castleford après un excellent changement de droite à gauche des hôtes.

Jake Connor était de retour dans l’équipe du Hull FC après un rétablissement rapide d’une blessure au MCL qui l’avait tenu hors de combat pendant six semaines, commençant dans les mi-temps aux côtés de Luke Gale. Gareth O’Brien est revenu dans les mi-temps pour Castleford, avec Greg Eden de retour à l’arrière, tandis qu’Alex Sutcliffe était de retour dans la formation de départ de Lee Radford.

Le Hull FC a ensuite saisi son deuxième essai de manière spectaculaire. Un coup de pied de Connor semblait avoir échappé à McIntosh, mais l’ailier a exceptionnellement bien réussi à mettre le ballon au sol à quelques centimètres de la ligne de ballon mort pour donner l’avantage à Hull.

Soudain, ce sont tous les Noirs et Blancs, et ils ont marqué pour la troisième fois avec le talonneur toujours alerte Houghton qui a rattrapé les Tigers sur le dos d’un penalty et a couru 40 mètres intacts pour marquer sous les poteaux.

Castleford a eu le dernier mot de la mi-temps alors qu’Olpherts a saisi son deuxième, portant trois défenseurs de Hull sur la ligne dans le coin gauche et Richardson s’est converti pour réduire l’écart à quatre à la pause.

Les Tigres sont tombés à 12 hommes peu après la mi-temps lorsque le centre Mamo a été condamné pour dissidence après avoir été arrêté pour un jeu de balle incorrect, mais cela n’a rien fait d’autre qu’entraver les visiteurs, qui ont ensuite frappé l’équipe locale. avec quatre essais dans un sort dévastateur alors qu’il était hors du terrain.

Hull FC : Essais – Mitieli Vulikijapani, Darnell McIntosh, Danny Houghton ; Buts – Luke Gale (3). Castleford Tigers : Essais – Derrell Olpherts (4), Bureta Faraimo (2), Suaia Matagi, Alex Sutcliffe ; Buts – Danny Richardson (7).

L’ancien international américain Faraimo a marqué deux fois en deux minutes et Olpherts a réussi son tour du chapeau de chaque côté d’un essai de l’attaquant Matagi alors que les Tigers se déchaînaient des deux côtés malgré un homme.

Les frustrations ont débordé pour Hull, Wynne étant à nouveau condamnée pour une mêlée en jeu arrière et Hull était tombé à 11 hommes lorsque l’attaquant Sao a été expulsé pour un tir haut sur Mamo pour aggraver la misère de l’équipe locale.

Il n’y a pas eu de réponse de l’équipe locale alors qu’Olpherts a décroché son quatrième, Sutcliffe complétant le score pour les Tigers alors qu’ils remportaient une victoire inestimable dans la course aux barrages.

Ce qu’ils ont dit

Joueur du match Derrell Olpherts

“J’ai apprécié celui-là. Je dois donner un grand cri au milieu – ils ont mis le travail là-dedans pour que je marque les essais à la fin.

“En première mi-temps, nous étions un peu brouillons, en deuxième mi-temps, nous étions gentils, directs et composés.”

L’entraîneur-chef du Hull FC Brett Hodgson

“La deuxième mi-temps a été embarrassante – je ne dis pas souvent cela du groupe.

“Nous travaillerons dur et nous nous en sortirons.”

Entraîneur-chef des Castleford Tigers et ancien joueur et entraîneur du Hull FC Lee Radford

“Les joueurs m’ont donné du bâton toute la semaine en disant que c’était la semaine de la Grande Finale pour moi.

“C’était étrange d’entrer dans le stade en entrant dans le match dans le bus de l’opposition, mais je pense que je peux prendre une bière ce soir.”

Et après?

Le Hull FC se rendra dans le sud de la France pour affronter le Toulouse Olympique le vendredi 29 juillet (coup d’envoi à 18h00, heure britannique). Castleford, quant à lui, accueille Wakefield Trinity dans la jungle Mend-A-Hose le même soir pour un affrontement de derby en direct Sports du ciel (20h).