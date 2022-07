Super League: Danny McGuire fait confiance aux jeunes Hull Kingston Rovers | Actualités de la Ligue de Rugby

Danny McGuire utilise ses expériences pour aider les jeunes de Hull KR avant leur voyage à Wigan

Les débuts de Danny McGuire à l’âge de 18 ans ont suscité beaucoup d’attentes et d’anticipation, notamment parce qu’il l’a vu entrer sur le terrain à la place d’un joueur qui, deux ans plus tôt, avait été nommé Man of Steel.

Avance rapide de 21 ans et McGuire, maintenant entraîneur-chef par intérim de Hull Kingston Rovers, est en mesure de préparer certains des jeunes prometteurs du club pour l’un des tests les plus difficiles de la Betfred Super League – un voyage à Wigan Warriors, qui est également en direct sur Sports du ciel le jeudi soir.

Ayant fait sa révérence pour les Leeds Rhinos à la place de la star du code croisé Iestyn Harris, l’ancien demi-arrière sait exactement ce que seront ces joueurs de Hull KR qui font leurs premiers pas dans la ligue de rugby de haut vol à la suite de blessures décimant l’équipe senior. sentiment et il espère qu’une approche d’encouragement portera ses fruits.

Wigan Warriors contre Hull KR Vivre de

“J’avais un joueur décent que je devais essayer de remplacer à Iestyn Harris – donc probablement le meilleur joueur de la compétition à l’époque”, a déclaré McGuire, se souvenant de ses débuts à Headingley contre les Salford City Reds en juillet 2001.

“Je suppose que ma pression était d’essayer d’être à la hauteur du meilleur joueur de la compétition, donc c’était mon défi, et il m’a fallu un certain temps pour m’établir.

“Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain pour moi et je ne m’attends pas à ce que ces jeunes gars viennent jouer comme Iestyn Harris cette semaine.

“Mais je m’attendrai à ce qu’ils s’engagent dans l’équipe et je les défierai dans les domaines d’effort et apporteront de l’énergie, et je suis sûr qu’ils le feront.”

McGuire allait, bien sûr, continuer à être l’une des stars de la génération dorée des Rhinos dans laquelle il a fait partie de huit triomphes en Grande Finale, deux succès en Challenge Cup et trois victoires en World Club Challenge – sans oublier qu’il détenait toujours le record de le plus d’essais dans l’histoire de la Super League avec 247.

Iestyn Harris était l’homme pour qui Danny McGuire est venu lors de ses débuts en Super League

Une partie importante de ce succès à Leeds a été construite sur des talents locaux comme McGuire et depuis son arrivée à Hull KR il y a quatre ans, d’abord en tant que joueur, puis dans un rôle hors terrain depuis qu’il a raccroché ses bottes fin 2019, il a été impressionné par la façon dont les Robins mettent l’accent sur le développement de leurs propres joueurs.

Il est peut-être facile de penser que tout était simple depuis le jour où il a fait ses débuts pour McGuire, compte tenu de l’évolution de sa carrière, mais c’était parfois le contraire et certaines de ces expériences sont à l’avant-garde des 39 ans. -l’esprit des vieux quand il s’agit de gérer les jeunes.

“Je pense que vous devez avoir de la patience”, a déclaré McGuire. “La plus grande chose dont je me souvienne du début des années 2000 à Leeds, c’est que cela ne s’est pas fait du jour au lendemain et que cela a pris du temps.

“Les pouvoirs en place à ce moment-là et le personnel d’entraîneurs n’avaient pas la patience et potentiellement nous ne serions peut-être pas arrivés là où nous sommes arrivés.

Je ne sauterai sur aucun d’entre eux s’ils lâchent une balle ou ratent un tacle, ce sera pour m’assurer qu’ils apprennent de l’expérience. Hull KR entraîneur-chef par intérim Danny McGuire

“Certains de ces joueurs feront des erreurs, ils manqueront des tacles et ils ne sont probablement pas physiquement prêts à certains moments, mais vous devez porter cela un peu et comprendre où ils en sont.

“Vous devez comprendre que ces choses arrivent et que cela fait partie de leur développement. Je ne sauterai sur aucun d’entre eux s’ils lâchent une balle ou ratent un tacle, je vais essayer de m’assurer qu’ils apprennent de l’expérience. “

Ces dernières semaines, Zach Fishwick, 17 ans, a fait ses débuts en Super League pour Hull KR, tandis que le pilier de l’académie Connor Moore est prêt pour ses débuts en équipe première à Wigan après que Korbin Sims a été banni après le 30- 22 victoire à Warrington Wolves.

Ce match a vu les Robins blessés se battre de 10 points à mi-chemin de la seconde mi-temps pour assurer une victoire qui les maintient avec une chance de faire les barrages pour la deuxième année consécutive et l’entraîneur-chef de Wigan Matt Peet a pris note de leurs performances récentes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire des Hull Kingston Rovers sur les Warrington Wolves dans la Betfred Super League. Faits saillants de la victoire des Hull Kingston Rovers sur les Warrington Wolves dans la Betfred Super League.

“Je pense qu’ils ont montré depuis que Danny a pris ses fonctions là-bas que les choses qu’ils ont apportées aux performances en termes d’énergie et d’enthousiasme”, a déclaré Peet, qui a nommé une équipe inchangée depuis la défaite 42-12 des Warriors contre Leeds la semaine dernière.

“D’une certaine manière, on pourrait dire que c’est un défi similaire avec une équipe pleine de capacités athlétiques et une ligne arrière puissante qui viendra vous défier dans des départements clés si vous êtes en quelque sorte en retard dans la bataille énergétique.”

McGuire sait que ce ne sera pas facile pour son équipe inexpérimentée qui a été encore plus tendue par Ryan Hall, Jimmy Keinhorst et Mikey Lewis rejoignant la liste des blessés, ainsi que Dean Hadley étant exclu pour la saison alors qu’il se prépare à subir une intervention chirurgicale sur un problème d’épaule.

Néanmoins, les influences constantes de Lachlan Coote, Matt Parcell et le skipper Elliot Minchella sont toujours là et McGuire souhaite que les plus jeunes membres de l’équipe relèvent les défis qui les attendent au DW Stadium.

Connor Moore devrait faire ses débuts à Hull KR à Wigan jeudi

“Vous aimeriez les entourer d’un peu d’expérience et de joueurs plus âgés qui peuvent en quelque sorte s’occuper d’eux, mais d’un autre côté, vous pouvez parfois être jeté au fond et voir si vous coulez ou nagez “, a déclaré McGuire.

“Ce n’est probablement pas si extrême à Wigan, mais nous aurons de jeunes gars là-dedans et ce sera une expérience formidable pour eux.

“Wigan est un endroit formidable pour jouer et un endroit difficile à jouer, et je pense qu’une fois que vous avez expérimenté cet environnement et ce type de physique dans le jeu, il n’y en a pas beaucoup plus gros.

“Vous avez une bonne idée de cela et vous savez également où vous en êtes en ce qui concerne vos capacités. Le défi est alors d’y arriver chaque semaine et ce sera vraiment bon pour eux.”

Escouades nommées

Guerriers Wigan : Bevan French, Jake Bibby, Liam Marshall, Cade Cust, Sam Powell, Patrick Mago, Willie Isa, Liam Farrell, Morgan Smithies, Kaide Ellis, Harry Smith, Oliver Partington, Ethan Havard, Liam Byrne, Kai Pearce-Paul, Joe Shorrocks, Jai Field, Abbas Miski, Sam Halsall, Brad O’Neill, Mike Cooper.

Hull Kingston Rovers : Lachlan Coote, Ben Crooks, Matt Parcell, George King, Jez Litten, Elliot Minchella, Will Dagger, Rowan Milnes, Will Maher, Ethan Ryan, Sam Wood, Greg Richards, Will Tate, Phoenix Laulu-Togaga’e, Zach Fishwick, Charlie Cavanaugh, Connor Moore, Sam Royle, Harvey Moore, Connor Barley.