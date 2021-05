Super League: Chris Chester vise plus pour Wakefield Trinity après sa première victoire de la saison | Actualités de la Ligue de Rugby

Chris Chester espère que Wakefield pourra continuer après sa victoire sur Hull KR

Chris Chester a exhorté Wakefield Trinity à s’appuyer sur une impressionnante victoire 28-12 contre les Rovers en forme de Hull Kingston dimanche.

L’ailier Liam Kay a marqué deux fois en première mi-temps avec Tinirau Arona et la star de retour Jacob Miller atterrissant dans la seconde alors que les Rovers ont terminé avec 12 hommes après le limogeage de Korbin Sims.

C’est un résultat qui a finalement permis à Wakefield de se démarquer à la septième fois en Super League cette année et l’entraîneur-chef Chester est impatient de bâtir sur la victoire.

Kay double aide Wakefield à remporter sa première victoire L’ailier Liam Kay a atterri deux fois alors que Wakefield battait Hull KR 28-12 pour enregistrer une première victoire de l’année en Super League.

« Cette victoire arrivait depuis quelques semaines », a déclaré l’ancien entraîneur des Rovers Chester. «Ces gars ont tout donné.

« C’est un singe dans notre dos et nous devrions en retirer beaucoup de confiance. Cela nous a permis d’atteindre un bon point de repère. C’était la manière de Wakefield: expansif et lancer le ballon.

« Nous avons toujours dit que lorsque nous obtenons nos meilleurs joueurs sur le terrain, nous pouvons battre n’importe qui ce jour-là – et nous n’en sommes pas loin maintenant.

« Cela a mis du temps à venir, donc je suis heureux que nous ayons pu le faire devant nos fans. Ils étaient très bruyants et ont fait une énorme différence pour nous. »

Cela constitue une bonne référence pour nous. C’était la manière Wakefield: expansif et lancer la balle. Chris Chester, entraîneur-chef de Wakefield

Le pivot australien Miller est revenu au combat après une blessure, tout comme le centre influent Bill Tupou.

« Il est notre capitaine, notre leader et il a fait de très bonnes choses », a déclaré Chester à propos de Miller. « C’était difficile de savoir s’il jouait, mais il a levé la main pour l’équipe et c’est tout ce que je peux demander. »

« Mais nous avons eu beaucoup de gars cassés. David Fifita s’est fracturé une côte contre Leeds et Mason Lino (qui a marqué six buts) n’a pas pu descendre de son lit mercredi dernier à cause de son dos. »

L’entraîneur-chef des Rovers, Tony Smith, a été naturellement déçu par le résultat, mais a insisté sur le fait que son équipe ne s’en prendrait pas à lui.

« Wakefield ressemblait à une équipe désespérée de sortir du bas du tableau et ils ont joué en conséquence », a déclaré Smith.

« Pour nous, nous étions en deçà des attentes et des niveaux d’énergie et c’était aussi évident dès le début. Nous n’avons pas été aussi pointus que lors des deux derniers matches, mais Wakefield nous a battus au coup de poing et nous a battus au ballon.

« Vous avez des jours qui ne coulent tout simplement pas. Il y avait beaucoup de choses qui ne se sont pas déroulées de plusieurs façons. Nous n’avons pas été assez bons pour surmonter cela mais cela peut arriver. »

Sur le carton rouge des Sims, Smith a ajouté: « J’ai jeté un coup d’œil et ça a l’air assez dur. Il y a eu une grande réaction autour de ça, mais c’est ce que nous obtenons avec les foules et les émotions.

Nous n’avons pas été aussi pointus que lors des deux derniers matches, mais Wakefield nous a battus au coup de poing et nous a battus au ballon. Tony Smith, entraîneur-chef de Hull KR

« Il n’y a pas beaucoup de choses qui tombent sur notre chemin, mais nous devons être assez bons pour surmonter ces choses. »

Smith a révélé que Dean Hadley avait subi une fracture de la pommette, concédant une pénalité après un affrontement avec Miller en première mi-temps.