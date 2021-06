Super League: Castleford incapable de former son équipe, St Helens a remporté la victoire mercredi alors que le seuil de report de Covid-19 n’a pas été atteint | Nouvelles de la ligue de rugby

Castleford n’est pas en mesure de former une équipe pour affronter St Helens mercredi

Le match de Super League de mercredi entre Castleford et St Helens a été annulé parce que les Tigers disent qu’ils ne sont pas en mesure de former une équipe.

Le match – une répétition générale pour la finale de la Challenge Cup le 17 juillet – a été attribué aux champions en titre St Helens avec une victoire 24-0 car Castleford n’atteint pas le seuil d’un report dans le cadre de Covid-19.

Pour être éligible à un réarrangement, un club doit avoir sept joueurs seniors indisponibles à la suite de tests positifs ou en tant que contacts étroits.

Castleford dit qu’en plus d’une longue liste de blessures parmi leurs joueurs seniors, ils ont un certain nombre de jeunes avec une expérience en équipe première non disponibles en tant que contacts étroits d’un seul test positif Covid-19.

De plus, l’équipe de l’Académie du club a tous été invités à s’isoler à la suite de deux autres tests positifs.

C’est une évolution inquiétante moins de trois semaines avant que les clubs ne se rencontrent à Wembley.

Il s’agit du septième match de Super League à être victime de la pandémie de coronavirus en 2021, mais le premier à être annulé. De nouvelles dates ont été trouvées pour trois des autres jeux jusqu’à présent.

En 2020, Warrington a remporté une victoire 24-0 après que ses adversaires Salford n’aient pas été en mesure de former une équipe.

Il a été décidé la saison dernière que les positions de la ligue seraient déterminées par le pourcentage de victoires au cas où tous les matches ne seraient pas terminés.

Un club doit jouer au moins 18 matches pour se qualifier pour les six premiers play-offs.