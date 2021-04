Le Premier ministre Boris Johnson a décrit la Super League prévue comme une « sorte de cartel » et s’est engagé à « contrecarrer la proposition avant qu’elle n’aille beaucoup plus loin ».

Six clubs de Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham – se sont engagés dans une nouvelle Super League qui verrait la création d’une « ligue fermée », sans menace de relégation pour les 12 membres fondateurs.

Lors d’un point de presse à Downing Street mardi, le Premier ministre a déclaré à propos de la Super League: « Ne doutez pas, nous ne la soutenons pas. Je pense que ce n’est pas dans l’intérêt des supporters et du football.

















5:01



Les journalistes de Sky Sports News Bryan Swanson et Kaveh Solhekol ont essayé de jauger l’ambiance dans les clubs séparatistes des « Big Six » – alors que l’opposition à la Super League européenne prévue continue de monter.



« Comment peut-il être juste d’avoir une situation dans laquelle vous créez une sorte de cartel qui empêche les clubs de s’affronter et de jouer correctement les uns contre les autres sans tout l’espoir et l’excitation que cela donne aux fans à travers le pays.

« Mais ce que nous voulons faire avant tout, c’est revenir à la FA et à la Premier League, et espérons pouvoir contrecarrer cette proposition avant qu’elle n’aille beaucoup plus loin. »

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a déclaré « qu’aucune action n’est hors de question » et que le gouvernement « explore toutes les possibilités » pour essayer de bloquer la nouvelle concurrence.

Lors de la conférence de presse, il a de nouveau refusé d’exclure une «action législative», mais n’a pas précisé ce que cela pourrait être.

















0:32



Le secrétaire d’État fantôme chargé du numérique, de la culture, des médias et des sports, Jo Stevens, déclare que les travaillistes soutiennent le gouvernement contre la formation d’une Super Ligue européenne



Il a dit: « Je le pense [the Super League] contrevient aux principes de base de la concurrence et, si nécessaire, pour protéger ce principe de concurrence, nous chercherons, comme je l’ai dit plus tôt à ces organes, une solution législative, mais nous espérons qu’ils trouveront eux-mêmes une solution.

«Le football a été inventé et codifié dans ce pays et c’est l’une des grandes gloires du patrimoine culturel de ce pays.

« Ces clubs, ces noms proviennent de villes célèbres de notre pays, et je ne pense pas qu’il soit juste qu’ils soient en quelque sorte disloqués de leurs villes d’origine, et soient pris et transformés en marques et produits internationaux qui ne font que circuler. la planète, propulsée par les milliards de banques sans aucune référence aux fans et à ceux qui les ont aimés toute leur vie.

« Je ne pense pas qu’il soit juste que nous devrions oublier le principe de base de la compétition qui est si important et donne tant d’excitation et de joie au sport. »