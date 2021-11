Super League Big Changes Tour de Jon Wells – Leeds Rhinos, Hull FC, Hull KR et Castleford Tigers | Nouvelles de la ligue de rugby

Leeds a eu beaucoup à méditer après avoir terminé l’année sans trophée

Leeds Rhinos, les deux clubs de Hull et les Tigers de Castleford sont les prochains à venir alors que l’expert de la ligue de rugby Sky Sports, Jon Wells, envisage 2022…

Hier, nous avons signé tout en cherchant des passeports à Toulouse et en rentrant en Angleterre pour continuer notre Big Changes Tour de club à club. Eh bien, alors que nous atterrissons à l’aéroport de Leeds Bradford aujourd’hui, nous n’avons qu’un court voyage pour peut-être le meilleur exemple des grands changements que je vois dans les clubs de Super League avant un 2022 crucial.

Rhinocéros de Leeds ont agi après une autre saison sans trophée – une saison trop longue pour un club avec la base de fans et les ressources à sa disposition. Leur lourde défaite contre St Helens lors de la demi-finale de 2021 a mis en évidence l’écart qui existe actuellement entre le haut et le très haut, et a forcé les anciens locataires virtuels d’Old Trafford à regarder les nouvelles puissances du sport se battre. orteil à Manchester.

Les Rhinos ont réagi en conséquence, avec Aiden Sezer signé des Huddersfield Giants, suivi de son ancien coéquipier des Canberra Raiders Blake Austin ainsi que des ajouts importants à James Bentley et David Fusitu’a.

Ce sont à mon avis quatre signatures de très haute qualité, mais ne vous y trompez pas, c’est un véritable bouleversement. Le favori des fans Konrad Hurrell et leur capitaine au cours des deux dernières saisons, l’homme pour lequel ils ont payé des frais élevés en 2019, sont également partis.

Luke Gale visera à être une force pour le Hull FC la saison prochaine, mais plus à ce sujet dans un instant. S’ajoutent au mélange les rumeurs persistantes que Richard Agar déménagera à l’étage et qu’un nouvel entraîneur-chef sera installé pour 2022, bien que cela se produise avant la pré-saison est une autre question.

Ce que les fans de Rhinos voient, c’est une grande réponse, une grande réaction, un grand changement de direction et une véritable démonstration de foi en leurs stars entrantes qu’ils sont prêts à installer, en particulier une toute nouvelle paire de demi-dos, encore une fois.

Aidan Sezer est l’une des nouvelles recrues demi-arrière de Leeds pour 2022

La conséquence de ce changement à Headingley est que le Gale susmentionné visera plutôt à être une force pour Hull FC en 2022, alors qu’ils se tournent vers le demi-arrière international anglais et ancien Man of Steel pour les aider à se débarrasser de l’étiquette « Pourrait faire mieux » qui les a récemment harcelés.

Les Noirs et Blancs restent une énigme, n’est-ce pas ? Des blessures et des incohérences les ont de nouveau poursuivis en 2021 et une éventuelle huitième place, sans parler de l’ignominie de devoir regarder leurs rivaux acharnés de l’est de la ville atteindre les demi-finales des play-offs, a provoqué plus de changement – et je pense en fait qu’ils ont fait beaucoup d’affaires ici.

Je vais vous emmener dans les tribunes du stade MKM pour vous montrer ce que je veux dire, car c’est de ce point de vue que vous pourrez vraiment voir à quel point Luke Gale complétera cette équipe attelée à Josh Reynolds.

Le changement est subtil, mais il est là si vous regardez. Marc Sneyd, qui a évolué pour s’adapter à l’arrivée de Gale, est un joueur superbe et véritablement doué de la botte – mais il n’engage pas la ligne défensive de la même manière que Gale.

Luke Gale a déménagé au Hull FC après le changement de Marc Sneyd à Salford

Soit dit en passant, il y a une différence entre prendre la ligne défensive – par exemple, comme vous le verrez Austin le faire pour Leeds – et engager des défenseurs. C’est la grande force de Gale.

Jetez un œil là-bas à l’entraînement du Hull FC; la configuration des jeux qu’ils exécutent en attaque sont d’autant plus claires. Luke a l’avantage; les positions de départ, le timing, l’angle de la course – tout cela communiqué, aboyé même, à ses coéquipiers par un vrai général du terrain de sport, tout cela signifiera qu’ils engageront et engageront les défenseurs plus régulièrement qu’auparavant.

Ceci, à son tour, équivaudra à un quart de seconde supplémentaire, plus souvent, pour le mercuriel Jake Connor et il s’occupera du reste.

Le grand changement ici a été l’appel à mettre fin à la carrière de Sneyd au FC car il a été exceptionnel, d’une manière différente de celle de Gale, pendant plusieurs années pour cette équipe. Mais je pense que c’est la différence pour eux en 2022 qui pourrait les transformer en équipe de barrage.

Tony Smith a guidé Hull KR en demi-finale de Super League la saison dernière

Maintenant, puisque nous sommes dans le Yorkshire de l’Est, notre prochain arrêt évident est Hull Kingston Rovers et quelle saison ils ont eue sous la direction glaciale de Tony Smith, inspiré par le courage et la résilience affichés par leur ancien joueur Mose Masoe face à une blessure qui a changé sa vie.

Cela a insufflé à ce club une motivation et un objectif qui signifient qu’il y a déjà eu des changements chez les Robins depuis un certain temps, et c’est peut-être l’un des quelques clubs qui ne réagissent pas de la même manière que les autres. Il s’agit d’une croissance organique bien gérée et d’un développement en action.

Ne soyons pas naïfs ici, des sommes importantes ont été dépensées au cours des 18 derniers mois dans cette partie de la ville également, mais il s’agit d’un recrutement ciblé et le retour sur cet investissement a été clair, et il a été à nouveau étroitement concentré sur l’avenir. de la saison 2022.

À Sam Wood, ils ont obtenu les services de l’un des jeunes brillants qui ont fait leur chemin en Super League la saison dernière et j’ai été extrêmement impressionné par Frankie Halton chaque fois que je l’ai vu enfiler un maillot Featherstone Rovers dans le championnat en 2021. Ils seront d’excellents ajouts et se développeront bien dans cet environnement.

Lachlan Coote devrait avoir un grand impact à Hull KR

Mais leur signature clé pour la saison à venir est l’une des meilleures de la Super League à Lachlan Coote. Il a été absolument essentiel au succès de St Helens depuis qu’il est avec eux et ajoutera tellement à une équipe déjà pleine de promesses. Les fans de Robins devraient être à juste titre enthousiasmés par ce qui va arriver l’année prochaine.

De retour le long de la M62, en direction ouest, et le prochain club que nous atteignons est à la jonction 32 et une visite à The Mend-A-Hose Jungle. La fin de l’ère Daryl Powell a apporté beaucoup de changements à Tigres de Castleford, à la fois sur et en dehors du terrain.

Un changement d’entraîneur-chef signifie également très souvent un nouveau personnel de soutien, et le nouveau Lee Radford a apporté des changements importants dans ce département. Il suffit de passer la tête par la porte ici et vous serez témoin de la planification en cours entre Radford et son bras droit de longue date dans Andy Last.

Mais, comme il est impoli d’écouter, laissons-les faire pour le moment et cherchons ailleurs d’autres grands changements chez Cas – et ils viennent sur le terrain, où un entraîneur est vraiment et indirectement jugé par les performances de ses joueurs.

Lee Radford supervise le début d’une nouvelle ère à Castleford

Je pense que les fans des Tigers examineront leurs signatures avec optimisme car cela leur donne un indice décent sur le style de jeu qu’ils peuvent s’attendre à voir en 2022. Le roulement élevé du personnel des joueurs était inévitable, mais il vaut peut-être mieux ne pas le faire. analyser le nombre de joueurs entrants et sortants, plutôt le type de joueur pour lequel Radford a opté.

C’est un véritable mélange de vitesse (Jake Mamo), de durabilité (George Lawler), de puissance (Mahe Fonua, Bureta Faraimo) et de capacité de jeu de balle (Joe Westerman) qui, s’ils cliquent, pourraient vraiment aider à lisser ce qui va être une période de transition difficile. Oui, c’est la fin d’une ère chez Cas, mais cela ne fait qu’inaugurer une nouvelle pour le West Yorkshire.

Et pendant que nous ferons une pause pour aujourd’hui, nous nous réunirons à nouveau demain pour jeter un coup d’œil à un autre côté du West Yorkshire, également en pleine mutation.