Super League: Bevan French et Liam Marshall jouent pour Wigan Warriors dans une victoire 46-4 contre Hull KR | Actualités de la Ligue de Rugby

Bevan French a marqué trois essais alors que Wigan a vaincu Hull KR

Les tours du chapeau de Bevan French et Liam Marshall ont aidé les Wigan Warriors à retrouver le chemin de la victoire avec un style emphatique alors qu’ils affrontaient les Hull Kingston Rovers blessés 46-4 jeudi.

Les Warriors ont pris une avance de 20 points grâce aux 22e et 23e essais français de la saison dans les 20 premières minutes, mais les Robins ont réussi à revenir dans la compétition et à riposter avec un essai d’Ethan Ryan avant le pause au DW Stadium.

Les visiteurs n’ont cependant pas été aidés en voyant Will Dagger et Lachlan Coote rejoindre leur liste de blessures sans cesse croissante en première mi-temps, tandis que les débutants Connor Moore et Charlie Cavanaugh ont tous deux été contraints de partir après la pause avec des blessures également.

Il n’y a pas eu de répit de la part de leurs adversaires et French a continué son tour du chapeau avec son 24e essai de la campagne, tandis que Marshall a ajouté deux autres essais à son score en première mi-temps pour porter son total de 2022 à 15 en Super Ligue jusqu’à présent.

Histoire du jeu

L’entraîneur-chef des Warriors, Matt Peet, avait exigé une réponse de son équipe après que l’équipe classée deuxième de la Super League ait subi une surprenante défaite 42-16 face aux Leeds Rhinos lors de leur match précédent, et il ne fait aucun doute qu’il en a obtenu une.

Il a fallu moins de quatre minutes à Wigan pour lancer le bal avec seulement sa deuxième attaque du match. Un mouvement de dépassement fluide a vu Sam Halsall combler un écart et il a bien fait de relever Lachlan Coote avant de se décharger pour que French attrape son premier. Harry Smith a converti alors que l’équipe locale menait 6-0.

Les visiteurs avaient du mal à entrer dans le match alors que Ben Crooks frappait profondément dans sa propre moitié de terrain. À partir de la mêlée qui en a résulté, les Warriors sont allés avec Cade Cust semblant qu’il allait le décharger sur Field avant de faire flotter un ballon pour que Marshall se promène.

Bevan French a plongé pour son deuxième essai contre les Hull Kingston Rovers alors que les Wigan Warriors continuaient de dominer

Hull KR, touché par une blessure, comprenait la paire d’académies Connor Moore et Charlie Cavanaugh sur le banc d’échange, les deux faisant leurs débuts seniors. Sam Halsall est entré dans le XIII de départ de Wigan au centre, tandis que Patrick Mago et Brad O’Neill ont été ramenés dans l’équipe sur le banc d’échange.

C’était tout Wigan maintenant et Marshall a montré beaucoup d’habileté et de force pour éviter d’être jeté en touche, il a ensuite envoyé un coup de pied dans le champ et Mike Cooper était sur place pour ramasser le ballon et faire irruption à bout portant pour son premier essai en la chemise Cherry and White.

Il semblait que Wigan ne sortait pas de la deuxième vitesse, et bien que Hull KR n’ait pas réussi à créer de nombreuses occasions, ils se sont croisés à la 31e minute.

Coote et l’homme d’échange Phoenix Laulu-Togaga’e – à la place du Dagger blessé – se sont combinés pour s’installer sur la ligne de Wigan. Rowan Milnes a ensuite lancé un coup de pied croisé et Ryan a sauté pour placer les Robins sur le plateau.

Wigan a poursuivi sa domination au début de la seconde période. Le français semait le chaos sur la droite alors qu’il cherchait son troisième. Il a montré un jeu de jambes soigné et a donné un coup de pied de grubber avant d’envoyer finalement une passe à Kai Pearce-Paul pour marquer pour le porter à 26-4.

Liam Marshall des Wigan Warriors a bondi sur un coup de pied de Harry Smith pour obtenir son tour du chapeau contre Hull Kingston Rovers

Wigan Warriors : Essais – Bevan French (3), Liam Marshall (3), Mike Cooper, Kai Pearce-Paul, Patrick Mago ; Buts – Harry Smith (5). Hull Kingston Rovers : Essayez – Ethan Ryan.

Hull KR a refusé de céder, mais leur passe finale n’était parfois pas assez bonne et, ballon en main, les Warriors étiraient les visiteurs dans tout le parc.

Après que Halsall ait été plaqué sur la droite, le ballon est parti à gauche et Smith et Liam Farrell ont combiné pour que Marshall décroche son deuxième de la nuit alors qu’ils menaient 30-4.

French a complété son tour du chapeau à la 64e minute alors qu’il récupérait une sublime passe de Smith pour devancer la défense des Rovers et atterrir dans le coin.

Mago a ensuite reçu la plus grande acclamation de la nuit en faisant irruption à bout portant pour son premier essai de club, avant que Marshall ne termine le score avec son troisième alors que les Warriors manquaient de vainqueurs confortables.

Ce qu’ils ont dit

Matt Peet, entraîneur-chef des Wigan Warriors :

L'entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet, estime que son équipe a perdu le respect pour le match à la mi-temps contre Hull KR

“Je n’étais pas content à la mi-temps, alors après que les gars ont parlé, j’ai dit mon morceau. Je pensais que nous avions perdu un peu de respect pour le jeu et que nous nous sommes éloignés de certaines des choses que nous avions dit que nous allions faire, alors il était important que les joueurs en soient conscients.”

L’entraîneur-chef par intérim des Hull Kingston Rovers, Danny McGuire :

“Je suis vraiment fier des gars. Nous avons fait face à beaucoup d’adversité au cours des dernières semaines et c’est presque incroyable le nombre de personnes que nous avons sur la touche.”

Et après?

Les deux équipes sont en direct Sports du ciel à nouveau la semaine prochaine, avec Wigan à domicile contre les Warrington Wolves le vendredi 5 août (20h). Hull KR, quant à lui, reçoit le Toulouse Olympique la veille (20h).