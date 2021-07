Super League : Adrian Lam salue la performance gagnante des Wigan Warriors contre Wakefield Trinity | Nouvelles de la ligue de rugby

Jake Bibby et Willie Isa célèbrent un essai dans la victoire de Wigan contre Wakefield

Adrian Lam a estimé que la performance des Wigan Warriors lors de leur victoire 25-12 contre Wakefield Trinity en Super League était la meilleure qu’ils aient produite toute la saison.

Les Warriors menaient 9-0 à la mi-temps avec Jake Bibby saisissant une paire d’essais, tandis que trois autres essais après la pause – un autre pour Bibby et un pour Joe Shorrocks et Liam Marshall – les ont menés 25-0.

Les Warriors ont ensuite semblé lever le pied du gaz et ont permis à Trinity de marquer deux essais tardifs, mais Lam n’était pas du tout inquiet à ce sujet.

« Je pensais que les 60 premières minutes étaient aussi bonnes que nous l’avons été cette année », a déclaré Lam. « Il y a eu une période de 20 minutes là-bas lorsque nous sommes revenus à qui nous voulons être en tant qu’équipe. C’est le premier signe que nous avons eu toute l’année.

« Les 15 dernières minutes, je ne vais pas en tenir compte. J’avais tous nos remplaçants et j’avais reposé autant de joueurs que possible, donc nous étions un peu désynchronisés à la fin. »

L’entraîneur de Wakefield, Chris Chester, a admis que ce fut une soirée frustrante pour son équipe.

Bien qu’il ait été contrarié par certaines des performances individuelles de ses joueurs seniors, il pense que l’effort est bel et bien là, mais ils doivent être beaucoup plus intelligents s’ils veulent remporter plus de victoires cette saison.

L’entraîneur-chef de Wakefield, Chris Chester, était frustré par le lent début de la deuxième mi-temps de son équipe

« Je pensais que c’était un match égal en première mi-temps, je ne pensais pas qu’il y avait beaucoup entre les deux équipes pour être honnête », a déclaré Chester. « La différence ce soir était le gars à l’arrière (Jackson Hastings). Il nous a causé beaucoup de problèmes.

« Je suis vraiment déçu du début de cette seconde mi-temps. Je ne pense pas que Wigan ait fait quelque chose d’exceptionnel, je pense juste que (nous avons eu) des erreurs après la mi-temps de la part de certains joueurs seniors. C’est ce qui est vraiment déçu.

« Nous avons touché le ballon une fois en neuf sets et ils sont allés marquer trois essais sur cette erreur.

« C’était décevant. Nous avons joué plus directement en deuxième période de cette deuxième mi-temps. Nous sommes juste un groupe vraiment frustré pour le moment. »