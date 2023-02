Super League 2023: Willie Peters dans son parcours de la vente du parrainage du club de la LNR à l’entraîneur-chef de Hull KR | Actualités de la Ligue de Rugby

Willie Peters a pris son premier poste d’entraîneur-chef chez Hull Kingston Rovers

Willie Peters a toujours eu l’intention de devenir entraîneur après la fin de ses jours de jeu, mais ce fut deux ans dans le monde tout aussi impitoyable de la vente de parrainages qui l’ont mis sur la voie de son premier rôle d’entraîneur-chef avec Hull Kingston Rovers.

L’ancien demi de mêlée australien, dont la carrière comprenait des séjours sur ces côtes avec Gateshead Thunder, Wigan Warriors et Widnes Vikings, a été contraint de raccrocher ses crampons à l’âge de 26 ans en raison d’une blessure.

Peters admet qu’il a trouvé cela difficile à l’époque, et plutôt que de passer directement à l’entraînement, il a été pris sous l’aile du PDG de South Sydney Rabbitohs, Shane Richardson, dans le cadre du personnel hors terrain et cela s’est avéré une expérience révélatrice qui continue pour bien le servir.

“J’ai eu quelques années d’absence juste pour me retrouver parce que je n’avais rien derrière moi”, a déclaré Peters. Sports du ciel. “Je suis passé directement de l’école à la première année, donc j’ai eu deux ans d’absence, puis j’ai pris mon temps lentement.

“Je suis devenu sponsor avec les Rabbitohs. Shane Richardson, qui m’a amené à Gateshead, était le PDG et il m’a proposé le rôle, ce qui était génial pour moi parce que j’ai pu comprendre l’autre côté des affaires de la ligue de rugby.

“Quand vous jouez, vous pensez que c’est tout et que cette équipe est la plus importante, mais vous assemblez toutes ces pièces et c’est ce qui fait que le club fonctionne et fonctionne.

“J’étais chargé d’apporter de l’argent au club et il y a beaucoup d’objectifs à cela parce que si vous n’apportez pas d’argent, les joueurs ne sont potentiellement pas payés et des choses comme ça. C’était gratifiant et cela a sans aucun doute aidé que j’arrive là où je voulais aller en tant qu’entraîneur.”

Retour sur certains des meilleurs moments des journées de jeu du nouvel entraîneur-chef des Hull Kingston Rovers, Willie Peters, avec Gateshead Thunder et Wigan Warriors

Lorsqu’il a fait ses premiers pas dans l’entraînement, Peters a gravi les échelons des U16, U18 et U20, à l’assistant des Manly Sea Eagles en 2017, puis de retour aux Rabbitohs deux ans plus tard, suivi des Newcastle Knights en 2020.

Il a toujours eu l’ambition de retourner au Royaume-Uni pour entraîner, se fixant pour objectif d’obtenir un poste d’entraîneur-chef dans la compétition dans le cadre d’un plan de 10 ans après avoir profité de son temps en Super League au début de sa carrière de joueur. .

Peters avait à peine 20 ans lorsqu’il a rejoint Gateshead pour leur seule et unique saison dans la compétition en 1999, apprenant de compatriotes plus expérimentés comme le skipper et ancien talonneur de l’État d’origine du Queensland Kerrod Walters et l’ancien pilier de la LNR Daniel Lee.

“Ce fut une très bonne expérience”, a déclaré Peters, qui a déménagé à Wigan et a participé à leur défaite en Grande Finale contre St Helens en 2000 après la fusion de Thunder avec Hull Sharks.

Je veux faire partie d’un club ambitieux car nous sommes en Super League. C’est à plein temps, tu veux gagner des trophées, et c’est pour ça que tu es là. Willie Peters, entraîneur-chef du New Hull KR

“Ils avaient beaucoup de joueurs australiens à l’époque, donc j’ai beaucoup appris d’eux et j’admirais beaucoup de gars avec qui j’ai joué.

“Ils étaient à la fin de leur carrière, et je commençais mon voyage, mais j’ai vraiment apprécié cette année et j’ai eu la chance d’aller à Wigan l’année suivante.

“Ce fut l’une des meilleures années de ma vie; c’est un club spécial et nous avons été cognés au poteau contre St Helens, mais c’était un moment spécial.”

La carrière d’entraîneur de Peters l’a également vu apprendre de certains des meilleurs d’Australie, en puisant dans la profonde compréhension de Wayne Bennett de la ligue de rugby, en admirant l’approche axée sur les processus d’Anthony Seibold et le dévouement d’Adam O’Brien à des normes professionnelles rigoureuses.

Willie Peters a travaillé en étroite collaboration avec certains des meilleurs entraîneurs australiens avant de rejoindre Hull Kingston Rovers

Maintenant l’homme au poste le plus élevé, Peters est arrivé à East Hull pour occuper son nouveau poste chez Rovers en septembre dernier, laissant à sa famille suffisamment de temps pour s’installer avant de se mettre au travail sur le terrain d’entraînement avec l’équipe avant le Betfred 2023. Campagne de Super Ligue.

Hull KR et Peters commencent l’année à domicile dans son ancien club de Wigan le samedi 18 février (coup d’envoi à 13h), mais plus que tout, le joueur de 43 ans adore travailler pour un club ambitieux dans un foyer de ligue de rugby où un une féroce rivalité interurbaine existe avec un voisin tout aussi ambitieux au Hull FC – tout comme chez nous à Sydney.

“Je viens des Rabbitohs et ils aiment aussi leur ligue de rugby et aiment le [Sydney] Les coqs et les lapins, c’est la même chose ici”, a déclaré Peters. “J’adore ça et j’adore que nous soyons dans une ville qui aime sa ligue de rugby.

“Je veux faire partie d’un club ambitieux parce que nous sommes en Super League. C’est à plein temps, vous voulez gagner des trophées, et c’est ce que vous êtes ici pour faire.

“Je ne vais pas faire de déclarations massives disant que c’est ce que nous allons faire cette année, mais nous efforçons-nous de le faire ? Absolument – et nous efforçons-nous de jouer dans les grands matchs ? Oui, nous le sommes.”

