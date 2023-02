Super League 2023 : Rencontrez les équipes, troisième partie | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Notre guide des 12 équipes participant à la Super League en 2023 se termine par un aperçu de St Helens, Wakefield Trinity, Warrington Wolves et Wigan Warriors….

Sainte-Hélène

Revivez comment St Helens est devenue la première équipe de Super League à remporter un record de quatre grandes finales consécutives

L’entraîneur-chef: Paul Wellen

Capitaine: James Roby

La saison dernière: Gagnants de la grande finale, gagnants du bouclier des leaders de la ligue (premiers de la saison régulière)

Ce qu’ils disent :

“D’après mon expérience personnelle, je ne pense pas que la ville, l’équipe, la communauté et le club aient jamais été aussi étroitement liés que nous le sommes actuellement. Cela découle du succès que nous avons eu, mais nous sommes incroyablement soutenus. . Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes reconnaissants et reconnaissants de ce soutien.”

– Le nouvel entraîneur-chef de St Helens, Paul Wellens, sur le soutien de la ville après avoir remporté quatre grandes finales consécutives.

Dans: Wesley Bruines (South Sydney Rabbitohs), Tee Ritson (Barrow Raiders, prêt).

Dehors: Aaron Smith, Tom Nisbet (les deux Leigh Leopards), Regan Grace (Racing 92 RU), Kyle Amor (Widnes Vikings), Ellis Archer, Rio Corkill (les deux Barrow Raiders), Josh Simm (Wynnum Manly Seagulls).

Trinité de Wakefield

Lewis Murphy a réussi à assurer la tête de Wakefield Trinity contre Hull KR avec un bond spectaculaire pour marquer un essai !

L’entraîneur-chef: Marc Applegard

Capitaine: Matty Ashurst

La saison dernière: 11e en saison régulière

Ce qu’ils disent :

“J’ai travaillé dur pour arriver là où je veux être, et j’apprécie simplement ce processus de voir les gens réaliser leur potentiel et arriver là où leurs capacités leur permettent d’être.”

– Le nouvel entraîneur-chef de Wakefield, Mark Applegarth, au début de sa carrière en Super League.

Dans: Samisoni Langi (Catalans Dragons), Renouf Antoni (Canterbury Bulldogs), Kevin Proctor (agent libre), Morgan Smith (Featherstone Rovers).

Dehors: Yusuf Aydin, James Batchelor (les deux Hull Kingston Rovers), Tom Johnstone (Catalans Dragons), Jacob Miller (Castleford Tigers), Sadiq Adebiyi, Brad Walker (les deux Keighley Cougars), David Fifita (Entrance Tigers), Tinirau Arona, Thomas Minns.

Loups de Warrington

Jon Wilkin parle de certains des principaux points de discussion avant la saison de Super League 2023 et est intéressé de voir comment les Warrington Wolves se comportent

L’entraîneur-chef: Daryl Powell

Capitaine: Stefan Ratchford

La saison dernière: 10ème en saison régulière

Ce qu’ils disent :

“C’est une nouvelle équipe. Je pense que vous pouvez voir d’après les gars qui sont ici, c’est une sensation différente et une ambiance différente et nous avons beaucoup à prouver. Je pense que les joueurs qui sont venus ont quelque chose à prouver et le les joueurs qui étaient déjà ici l’ont aussi. Nous voulons prouver ce que nous sommes et en montrant à tout le monde. Ce sera le gros objectif cette année.

– L’entraîneur-chef des Warrington Wolves, Daryl Powell, a fait ses preuves en 2023.

Dans: Sam Kasiano, Gil Dudson, Josh Drinkwater (tous des Dragons Catalans), Josh McGuire (Dragons de St George Illawarra), Paul Vaughan (Canterbury Bulldogs), Matty Russell (Toulouse Olympique).

Dehors: Oliver Holmes, Jack Hughes, Rob Mulhern, Matt Davis, Jacob Gannon (tous des Leigh Leopards), Gareth Widdop (Castleford Tigers), Jason Clark (Limoux Grizzlies), Toby King (Wigan Warriors, prêt), Ellis Longstaff (Salford Red Devils, prêt), Riley Dean (Featherstone Rovers, prêt).

Guerriers de Wigan

Faits saillants de l'affrontement de Super League entre Wigan Warriors et St Helens

L’entraîneur-chef: Matt Peet

Capitaine: Liam Farrel

La saison dernière: Vainqueurs de la Challenge Cup, deuxième en saison régulière

Ce qu’ils disent :

“Il est important pour nos fans que nous ayons du succès. On nous rappelle souvent que les Saints sont la meilleure équipe. La douleur de l’année dernière est une plus grande motivation, vous devriez être motivé par votre propre succès, pas par la jalousie.”

– L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet, se concentre sur l’utilisation du succès comme carburant.

Dans: Jake Wardle (Huddersfield Giants), Ryan Hampshire (Castleford Tigers), Toby King (Warrington Wolves, prêt).

Dehors: Oliver Partington (Salford Red Devils), Jake Bibby, Sam Halsall, Jack Bibby (tous Huddersfield Giants), John Bateman (Wests Tigers), Tommy Leuluai (retraité).

