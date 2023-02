Super League 2023 : Rencontrez les équipes, deuxième partie | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Suivez le parcours de la saison 2023 de la Betfred Super League EN DIRECT sur Sky Sports.

Suivez le parcours de la saison 2023 de la Betfred Super League EN DIRECT sur Sky Sports.

Notre guide des 12 équipes en compétition en Super League en 2023 se poursuit avec un regard sur Hull KR, Leeds Rhinos, Leigh Leopards et Salford Red Devils …

Coque KR :

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement du Hull FC avec le Hull KR en Super League. Faits saillants de l’affrontement du Hull FC avec le Hull KR en Super League.

L’entraîneur-chef: Willie Peters

Capitaine: Shaun Kenny Dowall

La saison dernière: Huitième en saison régulière

Ce qu’ils disent :

“Je profite vraiment de mon temps, ma famille s’est installée, c’est le principal. Nous sommes vraiment excités pour le coup d’envoi de la saison et c’est ce que nous sommes ici pour faire, nous sommes ici pour jouer à des jeux de foot et bien faire. Succès pour moi, ce serait un effort de classe mondiale et une compétition chaque semaine.”

– L’entraîneur-chef de New Hull KR, Willie Peters, sur ses objectifs pour la saison à venir.

Dans: Sam Luckley (Salford Red Devils), Yusuf Aydin, James Batchelor (tous deux Wakefield Trinity), Louis Senior (Huddersfield Giants), Tom Opacic (Parramatta Eels), Sauaso ‘Jesse’ Sue (Newcastle Knights), Rhys Kennedy (Brisbane Broncos).

Dehors: Albert Vete (Castleford Tigers), Bailey Dawson (Castleford Tigers), Ben Crooks (Keighley Cougars), Tom Wilkinson (Dewsbury Rams), Will Maher (Halifax Panthers), Adam Rusling, Nathan Cullen (tous deux de Cornwall), Brad Takairangi (Dapto Canaries ), Korbin Sims (retraité), Tom Garratt, Charlie Cavanaugh, Max Kirkbright.

Rhinocéros de Leeds :

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La foule accueille les Leeds Rhinos et St Helens avant la grande finale de la Super League. La foule accueille les Leeds Rhinos et St Helens avant la grande finale de la Super League.

L’entraîneur-chef: Rohan Smith

Capitaine: Aucun capitaine nommé

La saison dernière: Cinquième de la saison régulière, finaliste de la Grande Finale

Ce qu’ils disent :

“Au cours des derniers mois de la saison, Kruise Leeming, Cameron Smith, Mikolaj Oledzki et Ash Handley ont été chacun capitaine de la journée à plusieurs reprises. Nous avons la chance d’avoir une équipe jeune et talentueuse avec de nombreux joueurs qui possèdent certains des caractéristiques que vous recherchez chez un capitaine. Nous avons des joueurs expérimentés à des postes clés au sein de l’équipe qui font preuve de leadership à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain. Le défi est de développer ce leadership dans toute l’équipe.”

– L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Rohan Smith, sur le fait de ne pas nommer de capitaine à plein temps.

Dans: Derrell Olpherts (Castleford Tigers), Luis Roberts, Nene Macdonald (tous deux Leigh Leopards), James McDonnell (Wigan Warriors), Sam Lisone (Gold Coast Titans), Justin Sangare (Toulouse Olympique), Toby Warren (York), Luke Hooley (Batley Bulldogs), Leon Ruan (Doncaster).

Dehors: Liam Sutcliffe, Brad Dwyer (tous deux Hull FC), Zak Hardaker, Tom Briscoe (tous deux Leigh Leopards), Callum McLelland, Jack Broadbent (tous deux Castleford Tigers), Jack Walker, Bodene Thompson (tous deux Bradford Bulls), Matt Prior (retraité).

Leigh Léopards :

Ricky Leutele est l’une des signatures les plus en vue des Léopards avant 2023

L’entraîneur-chef: Adrien Lam

Capitaine: Jean Asiata

La saison dernière: Première place du Championnat, promu

Ce qu’ils disent :

“Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons fait au cours des 12 derniers mois sur et en dehors du terrain pour revenir et nous avons donné quelque chose à nos fans à espérer et à soutenir semaine après semaine. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous sommes vraiment excités à ce sujet.”

– L’entraîneur-chef des Leigh Leopards, Adrian Lam, sur les attentes de l’année à venir.

Dans: Oliver Holmes, Jack Hughes, Rob Mulhern, Matt Davis, Jacob Gannon (tous des Warrington Wolves), Zak Hardaker, Tom Briscoe (les deux Leeds Rhinos), Ricky Leutele (Huddersfield Giants), Gareth O’Brien (Castleford Tigers), Aaron Smith, Tom Nisbet (tous deux de St Helens), Ava Seumanufagai (Canterbury Bulldogs), Nathan Wilde (Newcastle Thunder).

Dehors: Luis Roberts, Nene Macdonald (les deux Leeds Rhinos), Adam Sidlow, Sam Stone (les deux Salford Red Devils), Mark Ioane (Keighley Cougars), Ata Hingano (York), Kieran Dixon (Widnes Vikings), Caleb Aekins (Featherstone Rovers), Jy Hitchcox (Rochdale Hornets), Krisnan Inu (retraité).

Diables rouges de Salford

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez tous les essais de Man of Steel Brodie Croft pour les Red Devils de Salford en Super League. Regardez tous les essais de Man of Steel Brodie Croft pour les Red Devils de Salford en Super League.

L’entraîneur-chef: Paul Rowley

Capitaine: Kallum Watkins

La saison dernière: Sixième en saison régulière

Ce qu’ils disent :

“Ce groupe de garçons est quelque chose de spécial et avec le personnel d’entraîneurs jusqu’au personnel de performance et au personnel de bureau, je suis enthousiasmé par ce que l’avenir réserve au club.”

– Brodie Croft sur la signature d’un accord avec le club jusqu’en 2030.

Dans: Oliver Partington (Wigan Warriors), Adam Sidlow, Sam Stone (les deux Leigh Leopards), Andrew Dixon (Toulouse Olympique), Ben Hellewell (Featherstone Rovers), Ellis Longstaff (Warrington Wolves, prêt).

Dehors: Sam Luckley (Hull Kingston Rovers), Harvey Livett (Huddersfield Giants), Greg Burke, Jack Wells (les deux Barrow Raiders), Elijah Taylor (Featherstone Rovers), Sitaleki Akauola (Toulouse Olympique), Morgan Escare (Carcassonne).

La nouvelle saison de la Betfred Super League commence le jeudi 16 février alors que les Warrington Wolves accueillent les Leeds Rhinos. Regardez 66 matchs en direct, dont Magic Weekend, les play-offs et la grande finale, sur Sky Sports en 2023 et diffuser sur NOW TV.