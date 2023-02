Super League 2023: Man of Steel Brodie Croft heureux de partager les projecteurs avec son compatriote Salford Red Devils | Actualités de la Ligue de Rugby

Brodie Croft entre dans la saison 2023 de la Super League en tant que Man of Steel en titre

Brodie Croft a peut-être été acclamé comme Man of Steel après une première saison stellaire pour Salford Red Devils, mais le demi-arrière australien a du mal à souligner que la course de l’année dernière aux demi-finales des barrages a également impliqué de nombreux autres contributeurs.

Pour commencer, il y avait le fait que les compatriotes Red Devils Tim Lafai et Ken Sio ont été nommés dans la Betfred Super League Dream Team avec le joueur de 25 ans, le duo samoan jouant alors un rôle pour aider leur équipe internationale à atteindre la Ligue de rugby. Finale de la Coupe du monde pour la première fois.

Les membres actuels de l’équipe des Red Devils Mark Sneyd, Andy Ackers, Kallum Watkins (Angleterre), Ryan Brierley (Écosse), Rhys Williams (Pays de Galles) et King Vuniyayawa (Fidji) ont également reçu des convocations pour le rassemblement mondial, et tandis que Croft apprécie le attention ses propres performances reçues, il est heureux de partager la vedette.

“Nous avons un groupe de joueurs si fort à tous les niveaux et parfois j’ai l’impression que cela est oublié à Salford”, a déclaré Croft. Sports du ciel.

“Si quoi que ce soit, je suis très fier de voir ces garçons faire ces équipes et réaliser ces réalisations, sachant que j’avais un tout petit peu à jouer pour les aider à y arriver.

“Je ne le prends certainement pas pour acquis et j’apprécie l’attention, mais j’ai de la chance dans l’environnement dans lequel je me trouve à Salford avec le groupe de joueurs et aussi ma famille à la maison.

“Ils me gardent très ancré, donc j’apprécie vraiment l’endroit où je suis en ce moment, et les gens peuvent dire ce qu’ils veulent.”

Après deux saisons difficiles avec les Brisbane Broncos de retour à la maison dans la LNR, il était clair que le déménagement à Salford et à la Super League avait donné à Croft un nouveau souffle et l’avait vu redevenir le talent passionnant qui avait fait irruption sur la scène avec Melbourne. Tempête lors de leur campagne 2017.

Son impact a été tel qu’il a été lié à un retour rapide à la première compétition australienne en 2024 à l’expiration de son contrat initial de deux ans avec les Red Devils, mais s’est plutôt engagé envers son club actuel en signant un contrat qui court jusqu’en 2030 sur le veille de la nouvelle campagne de Super League.

“Certains facteurs seraient certainement la stabilité que l’accord m’offre, à moi et à ma famille, parce que la femme et moi avons deux enfants de moins de deux ans, et ensuite juste le club”, a déclaré Croft à propos de sa prolongation de contrat sans précédent.

“Les gens du club qui composent Salford sont juste une vraie joie d’aller travailler avec tous les jours, donc entre ces deux-là, ils sont certainement des facteurs majeurs dans la signature d’un accord comme celui-ci – parce que le temps ne l’était certainement pas !

“J’ai l’impression que dans la plupart des lieux de travail, lorsque les choses sont réglées à la maison, et que vous avez un bon environnement à la maison et dans l’espace de travail, vos meilleures performances sortiront.

“J’ai eu la chance de régler les choses très tôt et d’être dans un environnement où je me sentais le bienvenu et beaucoup d’amour et de joie autour des garçons qui vous donnent envie de jouer les uns pour les autres. Heureusement, les résultats ont commencé à tourner notre chemin. la fin de l’année.”

Après avoir été pressenti par de nombreux observateurs pour lutter en 2022, Salford a défié les opposants en atteignant les barrages, puis en arrivant à moins de 80 minutes de la grande finale, poussant les champions de St Helens jusqu’au bout avant de finalement succomber 19-12 au Totally Wicked Stadium. .

Maintenant, tous les regards sont tournés vers les Red Devils pour voir s’ils peuvent reproduire cela en 2023 et l’équipe de Paul Rowley démarre sa saison vendredi, en direct sur Sports du ciellorsqu’ils voyagent vers les Leigh Leopards promus.

Quelles que soient les attentes qui pèsent sur eux de l’extérieur, Croft est déterminé à garder son esprit sur le travail à accomplir – en suivant l’approche qui a bien fonctionné pour lui et l’équipe l’année dernière.

“La meilleure façon de s’en sortir est simplement de le bloquer, je suppose”, a déclaré Croft. “Les gens peuvent écrire les scénarios et dire ce qu’ils veulent, mais c’est à nous d’aller là-bas et de faire notre travail semaine après semaine.

“Nous avons un excellent environnement au club entre les joueurs et le staff technique, et nous savons de quoi nous sommes capables.

“Nous savons le travail acharné qu’il faudra pour y arriver, et j’ai pleinement confiance en ce groupe [that] nous pouvons nous en tenir à nos armes, nous faire et réaliser quelque chose de spécial cette année.”

