Super League 2023: l’homme de témoignage des Wigan Warriors, Sam Powell, montre la voie à la prochaine génération | Actualités de la Ligue de Rugby

Sam Powell acquiert de l’expérience en tant qu’entraîneur avec les Wigan Warriors alors qu’il entame sa saison de témoignage

Pour un jeune joueur qui se fraye un chemin à travers la formation renommée des jeunes de Wigan Warriors, il ne pourrait guère y avoir de meilleure personne au club à laquelle aspirer que Sam Powell.

Le talonneur est l’un de ceux qui ont parcouru le chemin bien usé de la ligue de rugby junior avec son club communautaire, dans les équipes de bourses et d’académie de Wigan, et dans la première équipe où il a fait partie de deux triomphes de la grande finale de la Betfred Super League.

Maintenant âgé de 30 ans et entamant sa saison de témoignage avec les Warriors, il n’est pas surprenant que Powell ait les yeux tournés vers l’avenir et abandonne actuellement une nuit par semaine pour acquérir une expérience d’entraîneur avec l’académie de Wigan, ainsi que pour aider à développer et inspirer la prochaine génération. .

“Les joueurs de notre académie veulent s’améliorer et s’améliorer”, a déclaré Powell Sports du ciel. “C’est formidable de les voir arriver en tant que garçons, et à mesure qu’ils progressent vers les réserves et la première équipe, ils partent en tant qu’hommes.

“Le changement que vous voyez en eux est énorme et je veux entraîner quand j’ai fini de jouer. Je fais ça un soir par semaine, peut-être jusqu’à deux l’année prochaine, et j’espère que cela fera cette transition quand je prendrai ma retraite. peu plus lisse.

“Si je repense maintenant à mes jours d’académie, même si cela est allé très, très vite là où je suis maintenant, ce sont probablement mes jours les plus agréables. Il y avait de la pression, mais pas comme il y en a maintenant – et vous jouez avec vos copains aussi donc c’est vraiment bien.”

Désormais un pilier du club de sa ville natale, Powell a fait sa première incursion dans la ligue de rugby avec le club communautaire Wigan St Patricks sur les terrains de Clarington Park, à seulement deux miles du DW Stadium où les England Knights No 9 exercent leur métier.

Les autres anciens des St Pats Liam Marshall, Liam Farrell, Ethan Havard et Joe Shorrocks font partie de ses coéquipiers des Warriors qui ont tous suivi le même chemin, et c’est une voie que Powell veut s’assurer qu’elle reste ouverte aux jeunes talentueux de la région.

“C’est énorme”, a déclaré Powell. “Nous avons de très bons clubs amateurs [in Wigan] et ils veulent des joueurs là-dedans.

“Maintenant, nous avons une opportunité où nous pouvons y entrer, nous devons le faire et en tant que club plus que tout, nous produisons le nôtre.

“J’ai la chance d’être impliqué dans cela en faisant un peu d’entraînement maintenant, et j’ai la chance de voir des gens venir de l’amateur jusqu’à notre académie et progresser.”

Sam Powell était spectateur lorsque les Wigan Warriors ont remporté la Challenge Cup en 2022

Sur le terrain, Wigan entre dans la saison 2023 dans le but de défendre la Betfred Challenge Cup – remportée pour une 20e fois record en mai dernier – et de dépasser la campagne de Super League de l’année dernière qui les a vus terminer deuxième du tableau et se retirer face aux Leeds Rhinos en les demi-finales des barrages.

Powell, dont le témoignage intervient lors d’un affrontement de pré-saison à domicile contre Salford Red Devils le 5 février avant que les Warriors ne lancent la nouvelle saison de Super League à Hull Kingston Rovers le 18 février, n’a pas joué lors de cette victoire finale de la Coupe contre Huddersfield Giants. en raison d’une suspension, mais était là pour encourager ses coéquipiers.

Et bien que ce soit un an sur le plan personnel, il est déterminé à ajouter plus d’honneurs aux deux anneaux des vainqueurs de la Grande Finale qu’il a remportés lors des triomphes de Wigan à Old Trafford en 2016 et 2018.

“Être à Wigan pendant ce qui fera 11 ans et dans un club aussi spécial est un véritable privilège – et je ne le prends pas à la légère”, a déclaré Powell.

Sam Powell célèbre à plein temps le triomphe de la grande finale de la Super League 2016 des Wigan Warriors

“Ce sera une année spéciale où je pourrai célébrer avec ma famille et mes amis, mais il faut que ce soit une année réussie sur le terrain.”

La saison 2023 de la Betfred Super League débutera en février avec deux matches du premier tour en direct sur Sky Sports et en streaming sur NOW TV. Les Rhinos de Leeds, finalistes de la Grande Finale, se rendront aux Warrington Wolves le jeudi 16 février, suivis des promus Leigh Leopards qui accueilleront les Red Devils de Salford le vendredi 17 février.