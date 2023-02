Super League 2023 : Les joueurs qui quittent la LNR avant la nouvelle saison – partie 1 | Actualités de la Ligue de Rugby

Kevin Naiqama revient en Super League depuis la LNR en 2023

Nous examinons les joueurs qui passeront de la LNR à la Betfred Super League pour 2023, à commencer par les nouvelles recrues des Catalans Dragons, des Huddersfield Giants, du Hull FC et des Leeds Rhinos…

Sio Siua Taukeiaho (Dragons Catalans)

Signé de : Coqs de Sydney.

Positionner: Prop/deuxième rangée/avant libre.

Grands honneurs : 2x NRL Grand Final, 2x World Club Challenge, 15 sélections pour les Tonga, 1 sélection pour la Nouvelle-Zélande.

L’attaquant international des Tonga ajoute une expérience significative au peloton des Catalans pour la saison à venir, avec près de 170 apparitions dans la LNR à son actif, ainsi que sa présence. Le joueur de 31 ans faisait partie des équipes Roosters qui ont également triomphé lors des grandes finales 2018 et 2019.

Adam Keighran (Dragons Catalans)

Signé de : Coqs de Sydney.

Positionner: Centre / stand-off / talonneur.

Grands honneurs : Aucun.

Un joueur qui, contrairement à son compatriote ancien Rooster Taukeiaho, est encore au début de sa carrière, le joueur de 25 ans a déménagé dans le sud de la France sur la recommandation de l’ancien patron catalan Trent Robinson et prendra probablement sa place au centre. pour les Dragon.

Kevin Naiqama (Huddersfield Giants)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien centre de St Helens, Naiqama, est de retour dans la Betfred Super League avec Huddersfield Giants en 2023 L’ancien centre de St Helens, Naiqama, est de retour dans la Betfred Super League avec Huddersfield Giants en 2023

Signé de : Coqs de Sydney.

Positionner: Centre.

Grands honneurs : 3x Super League Grand Final, 1x Challenge Cup, 1x Super League Dream Team, 24 sélections pour les Fidji.

L’international fidjien est déjà un visage familier des observateurs de la Super League, ayant fait partie des équipes gagnantes de la Grande Finale de St Helens en 2019, 2020 et 2021. Après une saison de retour en Australie avec les Roosters, le joueur de 33 ans sera un ajout précieux à une nouvelle ligne trois quarts Huddersfield.

Esan Marsters (Huddersfield Giants)

Signé de : Titans de la Côte d’Or.

Positionner: Centre.

Grands honneurs : 6 sélections pour les Îles Cook, 6 sélections pour la Nouvelle-Zélande.

Les fans des Giants ont eu un aperçu de ce que Marsters apportera à leur équipe lorsqu’il est apparu pour les Îles Cook lors de la Coupe du monde de rugby à XV de l’année dernière. Le joueur de 26 ans a 85 matchs dans la LNR à son actif après des passages avec les Wests Tigers, les North Queensland Cowboys et la Gold Coast, et devrait former un partenariat passionnant avec Naiqama.

Harry Rushton (Huddersfield Giants)

Signé de : Raiders de Canberra.

Positionner: Deuxième rang.

Grands honneurs : 3 sélections pour l’Irlande.

L’attaquant né à Blackpool Rushton revient en Super League après deux saisons avec Canberra Raiders, après avoir fait ses débuts senior en 2020 pour Wigan Warriors. Le joueur de 21 ans a déjà été sélectionné par l’Irlande au niveau international et sera sûrement l’un des jeunes joueurs les plus excitants de la compétition à surveiller en 2023.

Jake Clifford (Hull FC)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de ce que les fans du Hull FC peuvent attendre de Jake Clifford et Tex Hoy lors de la saison 2023 de la Betfred Super League Un aperçu de ce que les fans du Hull FC peuvent attendre de Jake Clifford et Tex Hoy lors de la saison 2023 de la Betfred Super League

Signé de : Chevaliers de Newcastle.

Positionner: Demi.

Grands honneurs : Aucun.

Ancien capitaine des Junior Kanagaroos, Clifford fera partie d’un nouvel axe de demi-arrière pour le Hull FC en 2023 après avoir déménagé de ce côté du monde. Il a 67 apparitions dans la LNR à son nom après des sorts avec les North Queensland Cowboys et Newcastle et a figuré dans le XIII du Premier ministre contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2018.

Tex Hoy (Hull FC)

Signé de : Chevaliers de Newcastle

Positionner: Arrière / stand-off.

Grands honneurs : Aucun.

Le fils de l’ancien surfeur professionnel Matt Hoy fait partie de l’équipe de première année de Newcastle depuis trois saisons et est capable de jouer en tant qu’arrière ou dans les demies. Il a reçu le maillot n ° 1 du Hull FC cette année, il est donc susceptible de s’insérer dans l’ancien rôle.

Sam Lisane (Rhinos de Leeds)

Signé de : Titans de la Côte d’Or.

Positionner: Soutenir.

Grands honneurs : 4 sélections pour les Samoa.

L’international samoan Lisone a rejoint les Rhinos pour un contrat de deux ans, apportant plus de 130 matchs d’expérience dans la LNR au premier rang grâce à ses passages avec les New Zealand Warriors et Gold Coast. Il apporte une combinaison de compétences et de puissance au pack de Leeds et visera à les aider à faire mieux que de terminer en tant que finalistes de la Grande Finale en 2023.

