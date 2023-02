Super League 2023: Cameron Smith aide à montrer la voie alors que les Rhinos de Leeds visent à poursuivre le renouveau | Actualités de la Ligue de Rugby

Cameron Smith vise une autre apparition à la grande finale de la Super League avec Leeds en 2023

S’il y a eu un match qui a incarné le revirement de fortune des Leeds Rhinos au cours de la saison 2022 de la Betfred Super League, alors en ce qui concerne Cameron Smith, c’est la superbe victoire au point d’or de juillet dernier contre les Catalans Dragons.

Menés 24-6 dans la chaleur torride de Perpignan et réduits à 12 hommes suite au carton rouge de Matt Prior pour un tacle élevé, les Rhinos ont réussi à se frayer un chemin et à envoyer le match en prolongation avant qu’Aidan Sezer ne propose l’essai qui a remporté un triomphe 36-32.

Pour la rangée arrière Smith, cela a montré le chemin parcouru par Leeds depuis la nomination de Rohan Smith comme entraîneur-chef deux mois plus tôt après un début de campagne lamentable qui avait vu les huit fois champions de Super League impliqués dans la bataille de relégation.

En effet, ni le joueur de 24 ans ni ses coéquipiers n’envisageaient à ce stade de terminer la saison en marchant à Old Trafford pour affronter les champions en titre St Helens lors de la grande finale.

“Beaucoup d’entre nous ne voyaient probablement pas d’issue à ce moment-là”, a déclaré Smith, qui a joué comme demi-arrière de fortune lors de cette défaite 24-12 contre les Saints. Sports du ciel. “Nous avons passé plus de temps sous les bâtons que nous n’aurions dû l’être.

“Ainsi, lorsque Rohan est arrivé et que la transition a commencé, nous avons développé cette conviction et en sachant simplement comment gagner des matchs, même s’ils étaient vraiment serrés, nous pouvions remporter la victoire.

« Au début de l’année, nous nous rapprochions et échouions, nous étions donc dans une position difficile, mais quelle transformation. L’essentiel était de jouer avec le sourire aux lèvres, peu importe ce qui se passait et le bruit autour. nous.

Les joueurs de Leeds célèbrent après la victoire au point d’or contre les Catalans en juillet dernier

“Merci aux gars, je sais que c’est cliché de le dire, mais nous avons dû creuser profondément et trouver beaucoup de nous-mêmes non seulement en tant qu’équipe mais en tant qu’individus pour arriver à cette grande finale à la fin de l’année.”

Un signe de la façon dont les Rhinos font les choses différemment depuis que l’Australien, dont l’oncle Tony – qui supervise maintenant le Hull FC – a connu un passage d’entraîneur réussi à Headingley plus tôt dans sa carrière, a pris en charge la décision de ne pas nommer de capitaine à plein temps pour la saison 2023.

Smith était l’un des joueurs qui ont rempli ce rôle dans les matchs de l’année dernière avec Kruise Leeming, Ash Handley et Mikolaj Oledzki, actuellement blessé, et pense que la prise en charge de voix différentes sera bénéfique pour toute l’équipe.

“Mon rôle de leader serait que j’aime organiser, j’aime parler aux gens, je suis accessible, je suis un étudiant du jeu et j’aime vraiment le jeu”, a déclaré Smith.

Je veux me voir comme un leader et je veux passer autant de temps que possible à diriger les gens. De même, je veux que les gens m’influencent à leur façon, et tout ce dont l’équipe a besoin est ce qui doit arriver. L’attaquant de Leeds Cameron Smith

“Pour moi, le leadership se mesure par la qualité d’une personne que vous pouvez être envers les gens autour de vous, et en termes de terrain, ce serait faire ce que les gens ne veulent pas faire ou ce que nous devrions faire en termes de normes de conduite. et être un bon communicateur au milieu du terrain – en particulier dans mon rôle.

“Ensuite, il y a des joueurs dans notre équipe qui ont de l’expérience et des joueurs intelligents de la ligue de rugby qui apporteront leurs propres réflexions. Tant que nous pourrons tous contribuer, je pense que cela fonctionnera très bien.

“Je veux me voir comme un leader et je veux passer autant de temps que possible à diriger les gens. De même, je veux que les gens m’influencent à leur manière et tout ce dont l’équipe a besoin est ce qui doit arriver.”

L’ancien junior des Castleford Panthers, né à Pontefract, a fait plus de 100 apparitions pour les Rhinos depuis ses débuts en 2016 et est déjà considéré comme l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe malgré sa jeunesse relative.

Il est l’un des diplômés les plus récents de la célèbre académie de Leeds, qui continue de produire des joueurs aux normes de la Super League qui forment l’épine dorsale de l’équipe, et Smith est sans aucun doute l’ajout hors saison de l’ailier Derrell Olpherts et de l’attaquant international Samoa. Lisone ajoutera au talent local.

“C’est différent quand vous traversez le système”, a déclaré Smith. “Vous savez à quel point l’insigne est lourd et à quel point c’est une chose si prestigieuse de jouer pour les Rhinos et d’être impliqué avec eux pendant plusieurs années est un honneur.

“Si vous regardez en arrière quand Leeds a réussi dans le passé, ils ont gardé un noyau de joueurs ensemble.

“Il y a un noyau de joueurs avec qui j’ai joué, et si nous pouvons y ajouter un peu d’expérience et de qualité comme nous l’avons fait, nous allons vivre une bonne année et une bonne période de succès avec les rhinocéros.”

Malgré l’improbable course à la Grande Finale l’année dernière, Leeds n’a pas pu empêcher St Helens d’obtenir un quatrième titre consécutif en Super League et de battre le record des Rhinos de trois victoires consécutives en Grande Finale pendant l’été.

La quête de Leeds pour revenir à Old Trafford et aller plus loin en 2023 commence lors de l’ouverture de la saison contre les Warrington Wolves jeudi, en direct sur Sports du cielet Smith sait ce qu’il faudra pour empêcher les saints de triompher à nouveau.

“Le mot pour cela est la cohérence”, a déclaré Smith. “Si nous pouvons commencer l’année comme nous l’avons fait à la fin de l’année dernière, je pense que nous nous mettrons en bonne position.

“Il y a quelques joueurs individuels qui sont venus influencer notre équipe, donc tant que nous sommes tous sur la même longueur d’onde et que nous travaillons constamment dur dans ce que nous devons faire, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas y aller. plus loin.”

