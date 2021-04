Onze clubs de Serie A ont appelé l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus à faire face aux conséquences de leur implication dans le projet raté de la Super League européenne.

L’AS Roma, Turin, Bologne, Gênes, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parme et Cagliari ont cosigné une lettre adressée au président de la ligue Paolo Dal Pino, selon l’agence de presse italienne ANSA.

– Retombées de la Super League: l’UEFA, la réforme de la Ligue des champions à nouveau?

– Refonte du modèle suisse de la Ligue des champions: tout ce que vous devez savoir

La lettre appelle à une réunion urgente des 20 clubs de Serie A pour « analyser les actes graves mis en œuvre par la Juventus, l’AC Milan, l’Inter Milan et leurs administrateurs, et les conséquences relatives ».

Les trois clubs auraient « développé et approuvé le projet en agissant en secret » avec « des dommages évidents et graves » pour le football italien.

« De plus, à ce jour, les mêmes clubs n’ont pas encore communiqué formellement leur retrait du projet, preuve d’une possible et inacceptable relance de sa création », ajoute la lettre.

Le projet de la Super League a été annoncé dimanche mais s’est effondré en trois jours, la plupart des membres fondateurs se retirant au milieu d’une réaction violente de la part des fans, des organes directeurs et des politiciens.