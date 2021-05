Super jeudi: la Grande-Bretagne se rend aux urnes dans une série d’élections Jeremy Corbyn Europe Scottish London Polls

Les bureaux de vote à travers la Grande-Bretagne ont ouvert jeudi pour ce qui est considéré comme la plus grande série d’élections en dehors d’une élection générale, des concours locaux et régionaux qui pourraient avoir d’énormes répercussions sur l’avenir du Royaume-Uni.

Lors de ce qui a été surnommé le Super Jeudi, des dizaines de millions d’électeurs élisent des gouvernements pour l’Écosse et le Pays de Galles, des maires de grandes villes, y compris pour Londres, ainsi que des autorités locales de haut en bas du pays.

Une élection spéciale occupera également le siège parlementaire britannique de Hartlepool, dans le nord de l’Angleterre. Le vote là-bas pourrait prouver que le Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson continue de faire des percées dans certaines parties du pays que le Parti travailliste a dominé pendant des décennies.

Le résultat de cette course est attendu tôt vendredi, mais les résultats des autres élections prendront plus de temps, certaines n’apparaissant peut-être que dimanche, en partie à cause des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

Alors que davantage d’électeurs devraient voter par correspondance lors des élections, les personnes se rendant dans les bureaux de vote ont été encouragées à apporter leur propre stylo ou crayon et à se couvrir le visage.

Un grand nombre d’élections auraient dû avoir lieu à la même époque l’année dernière, mais l’apparition de la pandémie a entraîné un retard d’un an.

Celui qui a le potentiel d’avoir les plus grandes implications à l’échelle du Royaume-Uni est celui qui se déroule en Écosse, où le Parti national écossais au pouvoir est à la recherche d’un mandat renouvelé qui pourrait accélérer la perspective d’un deuxième référendum sur l’indépendance dans le pays.

La chef du parti, la première ministre Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle cherchait à faire pression pour un autre référendum si son parti remportait la majorité au parlement d’Édimbourg, mais seulement après que la pandémie ait été traitée et que la reprise soit sur la bonne voie.

La question de l’indépendance de l’Écosse par rapport au Royaume-Uni, dont elle fait partie depuis 1707, semble réglée lorsque les électeurs écossais ont rejeté la sécession de 55% à 45% lors d’un référendum de 2014. Mais la décision prise à l’échelle du Royaume-Uni en 2016 de quitter l’Union européenne – 62% des électeurs écossais ont voté en faveur du maintien dans le bloc – a donné à la cause nationaliste des jambes fraîches.

En tant que Premier ministre britannique, Johnson a le pouvoir ultime d’autoriser un autre référendum. Jusqu’à présent, il a refusé d’approuver un autre vote, ouvrant la possibilité de nouvelles tensions entre son gouvernement et l’administration décentralisée de Sturgeon si le Parti national écossais remportait la majorité dans l’assemblée d’Édimbourg, qui compte 129 membres. Les sondages à l’approche des élections indiquent que ce sera serré.

C’est aussi un jour d’élection important pour le Parti travailliste, un an après le début de la direction de Keir Starmer, qui a remplacé Jeremy Corbyn, plus à gauche, qui a conduit le Parti travailliste aux élections générales de 2019 à sa pire performance depuis 1935.

Starmer a impressionné en tant que chef de l’opposition au sein du Parlement britannique, mais n’a pas été en mesure de sortir de la souche pour faire une impression dans tout le pays en raison de la pandémie.

Bien que Sadiq Khan du Labour devrait facilement remporter un deuxième mandat en tant que maire de Londres, une défaite aux élections spéciales à Hartlepool serait particulièrement décevante pour le parti. Le parti travailliste occupe le siège depuis la création de la circonscription en 1974. Le perdre signifierait que le parti travailliste a du mal à conserver son soutien dans le soi-disant «mur rouge» dans le nord de l’Angleterre, qui a été le fondement de la base du parti pendant un siècle.

Bien que le Royaume-Uni ait enregistré le plus grand nombre de décès liés au virus en Europe à plus de 127500 et ait été témoin de l’une des pires récessions au monde au cours de l’année écoulée, les conservateurs de Johnson espèrent voir un rebond dans les cœurs travaillistes traditionnels du centre et du nord de l’Angleterre. du déploiement du vaccin en Grande-Bretagne. Le rythme des vaccinations a soulevé la perspective d’un retour à une sorte de vie normale au cours des prochains mois, ce qui pourrait stimuler une forte reprise économique.