Super-héros de toutes formes; La zone de dépôt des timbres de Pâques est maintenant disponible à Kelowna – Kelowna Capital News

Tous les fonds recueillis soutiennent la maison et les camps des timbres de Pâques

Lise Maurier (à gauche) et une amie ont été applaudies pour leur bravoure après avoir descendu en rappel le côté de l’immeuble de bureaux Landmark de 18 étages à Kelowna en soutien aux Timbres de Pâques le 20 septembre 2022 (Brittany Webster – Capital News)

Si vous passez devant les bâtiments Landmark à Kelowna aujourd’hui (20 septembre), vous remarquerez que des gens descendent en rappel sur le côté du bâtiment pour soutenir les Timbres de Pâques.

Des groupes et des individus ont collecté des fonds pour avoir l’opportunité de descendre du haut de l’immeuble de bureaux de 18 étages, attachés avec un équipement de sécurité.

Lise Maurier de la Financière Banque Nationale a fait face à sa peur des hauteurs pour descendre en rappel, mais a déclaré qu’en arrivant au sommet, elle n’était pas sûre de mourir ou de faire pipi dans son pantalon.

“J’ai une peur bleue des hauteurs, alors il m’a fallu tout ce que j’avais pour me pencher du haut de ce bâtiment.”

Maurier dit qu’avec son équipe, ils ont amassé environ 3 000 $ pour la Maison des timbres de Pâques et le Camp des timbres de Pâques.

“Je suis vraiment fier de moi pour l’avoir fait et très heureux d’aider à collecter des fonds pour les enfants.”

Les gens descendront le bâtiment en rappel tout au long de la journée.

Toute personne intéressée par l’opportunité peut faire une demande de dernière minute si elle collecte le minimum de 950 $.

Vous devez avoir 19 ans ou plus pour participer.

