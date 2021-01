Finalement, Mane a dû être hospitalisé tous les quelques mois. Le personnel de l’hôpital a prélevé des échantillons de sang si souvent sa peau est devenue aussi fine que du papier. Elle avait souvent besoin d’une machine à oxygène pour respirer. «Nous avions un oxymètre de pouls bien avant qu’il ne devienne courant à cause du COVID-19», a déclaré Pradhan, «et les masques à oxygène étaient une chose normale pour nous. Les résultats de ses analyses de sang ont servi à déterminer à quoi ressembleraient nos prochaines semaines. L’anxiété est devenue une partie permanente de nos vies.

Les premières fissures dans l’armure de Super Granny sont survenues en 2017. Un examen médical de routine a révélé un électrocardiogramme inhabituel. Peu de temps après, Mane a commencé à perdre du sang en interne et son taux d’hémoglobine a chuté. Les médecins n’ont jamais pu diagnostiquer son état sous-jacent. «Tous les quelques mois, lorsque son taux d’hémoglobine diminuait, elle devenait faible et avait du mal à respirer», a déclaré Pradhan. «Elle était trop fatiguée pour même se promener dans l’appartement.»

Mane était la plus ancienne employée de la compagnie d’assurance où elle travaillait. Cela n’avait pas d’importance. Elle se promenait péniblement dans la ville, préférant prendre le transport en commun plutôt que des taxis coûteux pour rendre visite aux clients; elle portait un lourd sac rempli de documents de chaque épaule et refusait fréquemment les offres pour les aider à les transporter.

«C’était essentiellement juste elle et moi», a déclaré Pradhan avec un sourire nostalgique. «Quand je n’étais pas à l’école, je la suivais lors des visites de vente. Nous étions inséparables.

Alors que la fille de Mane travaillait 12 heures par jour en tant que bibliothécaire scolaire, elle s’est mise à sa place, transportant Pradhan à l’école, assistant aux réunions de l’APP, siégeant aux comités scolaires, supervisant les devoirs et préparant les repas – en plus de travailler à plein temps.

Pradhan a grandi dans une banlieue de Mumbai, s’accrochant à une enfance de classe moyenne. La famille s’est empressée de mettre de la nourriture sur la table. Ses parents ont divorcé quand il avait 12 ans, et c’est Mane qui l’a pris lui et sa mère sous son aile.

À 8 ans, elle a aidé avec l’entreprise de décoration de mariage de sa famille. Dans la vingtaine, elle a trouvé un emploi de bibliothécaire junior à Mumbai, où elle est née. Elle a travaillé à la bibliothèque publique pendant 32 ans avant de prendre sa retraite en tant que chef administratif. Puis elle est devenue agent d’assurance, faisant des appels de vente et visitant des clients pendant 15 ans. En cours de route, elle a élevé trois enfants, a divorcé de son mari, a soutenu une fille dont le mariage a échoué et est devenue la deuxième mère d’un petit-fils.

Pourtant, cette crise a rendu leur lien plus fort. Mane a passé ses journées sur le balcon de leur petit appartement à parler à ses plantes, qu’elle appelait ses enfants, à écouter de vieilles chansons de Bollywood et à poser pour des photos que Pradhan avait prises sur son téléphone. Comme la plupart des Indiens, elle était accro à WhatsApp, transmettant fréquemment des blagues, des vidéos amusantes et des messages «bonjour» à son petit-fils. Elle lui envoyait fréquemment des textos, ses longs messages tapés comme des lettres à l’ancienne:

«Cher Viraj,

As-tu mangé?

Êtes-vous arrivé à temps?

Comment s’est passée ta rencontre?

Restez cool et positif.

Prenez vos médicaments.

Je vais bien.

Ne t’inquiète pas.

A quelle heure reviens-tu?

Passez une bonne journée, mon enfant.

– Aaji («grand-mère» en marathi)

À la fin de 2019, Pradhan a quitté son emploi à temps plein dans une entreprise de médias numériques et est devenu indépendant pour avoir suffisamment de temps pour s’occuper de sa grand-mère. Leurs rôles s’étaient inversés. «Elle était habituée à être la personne dont les gens dépendaient», dit-il, «mais maintenant elle dépendait de moi. Elle n’était pas prête pour ça.

Grâce à l’état de santé de sa grand-mère, le COVID-19 est apparu sur le radar de Pradhan bien avant que la majeure partie du monde ne s’en aperçoive. Il a lu des rapports faisant état d’une étrange maladie en Chine, puis en Italie, avec une peur croissante. «Malgré nos fréquentes visites à l’hôpital, j’avais l’habitude de contrôler les choses», a-t-il dit, «mais je pensais que si jamais ce virus venait ici, je ne serais pas en contrôle. J’étais terrifiée par ce qui allait arriver à ma grand-mère.

En mars, lorsque l’Inde a imposé un verrouillage strict à l’échelle nationale avec peu d’avertissement, a déclaré Pradhan, il a prié pour que Mane s’en tire. En quelques jours, son taux d’hémoglobine avait de nouveau chuté.

Au cours des trois premiers mois du verrouillage du pays, Mane a dû être hospitalisé trois fois, ce qui s’est avéré beaucoup plus difficile en cas de pandémie. Ses symptômes – toux, faible taux d’oxygène dans le sang et fatigue – ressemblaient si étroitement à ceux du COVID-19 que les médecins refusaient souvent de l’examiner sans un test COVID, ce qui était difficile à obtenir à ce moment-là. Plus tard, alors que les hôpitaux de la ville regorgeaient de patients atteints de COVID-19, le simple fait d’être admis était difficile; il n’y avait pas assez de lits disponibles.

Le 25 août, Pradhan a organisé un test COVID-19 pour sa grand-mère à la maison. Les résultats prendraient 24 heures. Cette nuit-là, elle n’avait pas d’appétit et elle était si fatiguée qu’elle avait besoin d’aide pour faire les quelques pas de son lit à la salle de bain. Pradhan a dormi un peu, puis a appelé un Uber pour l’emmener à l’hôpital le plus proche au milieu de la nuit. Il a refusé de l’admettre jusqu’à ce que ses résultats COVID-19 soient connus. Il a passé le reste de la nuit à se rendre frénétiquement dans différents centres médicaux jusqu’au lendemain, lorsque Mane a été admis dans un hôpital gouvernemental, où le traitement serait massivement subventionné, contrairement à une clinique privée.

Cette bonne nouvelle a été suivie de deux mauvaises nouvelles: ses taux d’hémoglobine chutaient toujours et, plus tard dans la journée, elle a été testée positive pour le coronavirus.

« Pleurer ne me vient pas facilement – mais la première fois qu’ils l’ont mise sous respirateur, je suis tombé en panne », a déclaré Pradhan. Quand lui et sa mère ont été testés immédiatement après, ils se sont également révélés positifs pour le COVID-19. Ils n’avaient aucun symptôme.

«J’essaie de ne pas penser à où et comment nous avons été infectés et si j’ai infecté ma grand-mère», dit-il. «Penser comme ça me fera probablement sentir que j’aurais pu empêcher cela de se produire.»

Leur dernière conversation au téléphone – juste avant que Mane ne soit mis sous respirateur – a duré 45 secondes. L’oncle de Pradhan avait réussi à envoyer un téléphone à Mane dans l’unité de soins intensifs par l’intermédiaire d’une infirmière. Il lui a dit d’arrêter de s’inquiéter des factures d’hôpital, de guérir, de manger et de rentrer à la maison dès qu’elle le pourrait. Elle lui a dit de ne pas s’inquiéter pour elle et de prendre ses repas à l’heure («quand elle est sur le lit de mort flippant!» Dit Pradhan).

À la fin de cet appel, a-t-il dit, il «avait en quelque sorte le sentiment que[he’d] lui a probablement parlé pour la dernière fois.

Mane n’avait jamais voulu un grand enterrement, et la pandémie a assuré son souhait. Seules trois personnes ont assisté à sa crémation – Pradhan, l’un de ses fils et un ami de la famille proche qui était comme un fils pour elle. La fille de Mane ne pouvait pas y assister; elle était en quarantaine à l’hôpital après avoir été testée positive au COVID-19.

Comme toutes les autres personnes décédées dans les hôpitaux à cause du coronavirus, le corps de Mane a été scellé dans un sac. Il était géré par des membres du personnel vêtus de la tête aux pieds avec un équipement de protection individuelle, et personne n’était autorisé à la toucher. Pradhan a dit qu’il ne pouvait pas se résoudre à la voir. Il a demandé à son oncle, le fils de Mane, de placer une lettre à ses pieds, la remerciant pour tout ce qu’elle avait fait, avec des fleurs et un sari.

«Ce qui me dérangera toujours, c’est qu’elle est partie seule à l’hôpital», dit-il. «Elle a toujours voulu aller chez elle, sur son lit.

Mittal, la responsable de Mane, a déclaré qu’elle était stupéfaite de recevoir l’appel. «Ma respiration s’est arrêtée», dit-elle. «Elle était souvent à l’hôpital, mais nous avions l’habitude qu’elle revienne à chaque fois. Nous n’avons jamais pensé que cette fois elle ne reviendrait pas. Où qu’elle soit maintenant, elle répand le bonheur. J’en suis sûr.

Des mois plus tard, le téléphone de Pradhan continue de faire surface des photos et des vidéos qu’il avait prises de Mane. Il a dit qu’il ne pouvait pas les regarder, parce que c’était trop douloureux.

Dans son WhatsApp se trouve un message non lu de sa grand-mère. C’est la dernière fois qu’elle lui a envoyé un texto. Il existe depuis des mois et il ne l’a pas encore ouvert.

«C’est probablement quelque chose de générique, comme un« bonjour »en avant», a-t-il déclaré. «Je ne l’ai pas encore vérifié. Je n’ai pas le courage.