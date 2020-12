Les responsables locaux et les experts en Allemagne demandent à reconsidérer leurs projets d’assouplissement de certaines restrictions de Covid-19 pendant Noël et le réveillon du Nouvel An, car des points chauds continuent d’apparaître à travers le pays.

«Le système actuel ne suffit pas à lui seul. Le nombre [of cases] reste stable, il y a de nouvelles infections chaque jour et le nombre de décès augmente », Le chef de la Bavière, Markus Soeder, a déclaré à la chaîne publique ARD.

Nous devons agir – mieux tôt que tard… Toutes les quatre minutes, une personne en Allemagne meurt du coronavirus. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter cela.

Soeder a appelé à une réunion urgente des chefs de tous les États allemands avec la chancelière Angela Merkel avant Noël. Le prochain sommet de ce type est actuellement prévu pour le 4 janvier.

L’Allemagne a récemment prolongé son verrouillage partiel jusqu’au 10 janvier. Dans le même temps, les restrictions ont été légèrement assouplies pour la période de Noël et le réveillon du Nouvel An. Davantage de personnes pourront célébrer ensemble entre le 23 décembre et le 1er janvier, et les églises seront autorisées à organiser des services festifs à capacité limitée.

Cependant, la Bavière a annoncé d’autres restrictions, y compris des couvre-feux à 21 heures dans les hotspots, qui entreront en vigueur mercredi. D’autres fonctionnaires parlent maintenant de faire de même. Le haut responsable de Thuringe, Bodo Ramelow, a déclaré aux médias locaux qu’il y aurait « Pas de détente » des restrictions pendant la période des fêtes, tandis que le chef de Hesse, Volker Bouffier, a déclaré que les couvre-feux sont « nécessaire » dans des hotspots spécifiques.

Aussi sur rt.com Les hôpitaux allemands regorgent de 40% de patients Covid-19 en plus dans les USI que lors de la 1ère vague

Le maire de Leipzig et le chef de l’Association des villes allemandes, Burkhard Jung, ont déclaré que « Un verrouillage plus fort pour quelques semaines de plus » sera nécessaire si le nombre de cas continue d’augmenter dans certaines régions.

«Dans l’ensemble de l’Allemagne, nous devons nous demander si l’assouplissement prévu [of restrictions] pour Noël et le réveillon du Nouvel An est en fait correct, « Gerd Landsberg, directeur général de l’Association allemande des villes et communes (DStGB), a déclaré au journal Rheinische Post.

Le chef du bureau de Merkel, Helge Braun, a reconnu que davantage de restrictions pourraient être nécessaires au moins dans des points chauds spécifiques à travers le pays, et a déclaré que le gouvernement réagirait rapidement. «S’il y a une volonté des États fédéraux.»

Le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, a exprimé le même sentiment. «Nous parlons actuellement beaucoup de la façon dont nous célébrons Noël. Ces gens ne fêteront plus Noël », Spahn a déclaré à RTL, faisant référence aux personnes décédées de Covid-19.

Aussi sur rt.com L’Espagne dévoile l’interdiction de voyager et le couvre-feu de Covid, mais permet à des groupes de 10 de se rassembler pour Noël et le Nouvel An

Lundi, l’Institut Robert Koch a signalé 12 332 nouveaux cas en Allemagne et 147 décès supplémentaires. Maria Barbarossa, mathématicienne à l’Institut d’études avancées de Francfort (FIAS), a déclaré au magazine Der Spiegel que tout assouplissement des mesures contre Covid-19 « Pourrait conduire à une autre vague. »

« Plus nous autorisons de contacts, plus le virus peut se propager facilement, » Barbarossa a déclaré, expliquant que dans le meilleur des cas, l’effet sera similaire aux vacances scolaires, et « Peut-être que rien ne se passera grand-chose. »

Cependant, dans le pire des cas, « Il pourrait y avoir beaucoup de nouveaux événements de grande diffusion sous les arbres de Noël, » avertit le chercheur.

«Ensuite, la pandémie aurait une toute nouvelle dynamique en janvier, comparable à ce qui s’était passé en mars après les voyages de ski et après les vacances d’été. Sauf que cette fois, le virus ne proviendrait pas tellement des hotspots à l’étranger comme des hotspots à la maison. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!