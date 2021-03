Super Earth Gliese 486b est proche de nous et a une atmosphère mince, mais pourrait-il soutenir la vie?

Les scientifiques du consortium CARMENES ont découvert un candidat très intéressant qui n’est pas trop loin dans l’espace – une planète qui relève de la définition d’une « super Terre », est pratiquement à côté de nous, et a même une atmosphère assez mince avec un composition unique de la pression atmosphérique. En orbite autour de l’étoile rouge naine Gliese 486, la planète Gliese 486b a frappé les scientifiques en raison de sa très grande proximité avec nous et du fait que contrairement aux planètes de ce type, elle a en fait une atmosphère beaucoup plus mince qui peut être mieux étudiée pour comprendre la vie soutenant la vie. compositions atmosphériques.

L’inconvénient, cependant – Gliese 486b orbite très, très près de son étoile. En fait, il effectue une révolution autour de l’étoile une fois tous les 1,5 jours. Il est donc verrouillé, ce qui signifie qu’un seul côté de la planète est toujours confronté à la chaleur, littéralement. Observé par l’astronome Trifon Trifonov à l’Institut Max Planck d’astronomie et publié hier dans la revue Science, Gliese 486b s’est avéré rocheux, avec une densité moyenne comparable à la Terre ou à Vénus. Sa masse est environ 2,8 fois celle de la Terre et la planète elle-même est environ 30% plus grande que la Terre.

Cependant, bien que tous ces facteurs soient excellents, le Gliese 486b a toujours une température de surface de 430 degrés Celsius – trop chaude pour maintenir la vie telle que nous la connaissons. Cependant, la planète n’est qu’à 24 années-lumière de nous – c’est littéralement à un jet de pierre de la Terre dans le langage de la distance spatiale. Il semble également avoir une atmosphère qui est probablement beaucoup plus mince et applique une pression bien moindre que, par exemple, l’atmosphère de Vénus. Étant donné que Gliese 486b est très probablement un désordre brûlant de toute façon, il sera intéressant pour les scientifiques d’utiliser le télescope spatial James Webb et le télescope extrêmement grand pour observer davantage la planète et prendre des notes sur les circonstances dans lesquelles ces planètes se développent. – et si, surtout, ils auraient pu soutenir la vie à un moment donné.

Gliese 486b n’est que l’une des nombreuses super-Terres que nous connaissons déjà, mais c’est certainement l’une des plus intrigantes du point de vue scientifique. À l’avenir, il sera intéressant de voir si la planète détient effectivement des réponses à l’évolution de la vie et des planètes dans les systèmes solaires.